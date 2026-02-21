Olimpija gre po četrto zmago

Darilu (zmagi) se ne gleda v zobe, se po prvih 90 minutah dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala konferenčne lige oprijemajo reka vodilni v 1. SNL Celjani. V Prištini so dosegli glavni cilj in premagali kosovskega tekmeca Drito s 3:2. Gol prednosti za četrtkovo povratno tekmo v Celju ne zagotavlja mirnega spanca, ki bo prekratek tudi za nedeljsko prvenstveno tekmo 23. kroga v Kidričevem. Osrednja tekma bo danes v Stožicah: Olimpijin niz treh zmag in svojega dveh tekem brez uspeha bodo poskušali končati Koprčani. V Domžalah bodo danes gostovali Ajdovci, drugi ligaški posladek pa bo v Ljudskem vrtu, kjer bo gostoval Bravo.

Ljubljana: Olimpija – Koper (sodnik Denis Halilović): Z nekaj »bočnega vetra« v jadra, kar je tudi pomilostitev Agustina Doffa s treh tekem kazni na dve, so zeleno-beli ujeli ritem. Lovili so ga od sredine lanskega julija. Trener Federico Bessone ima zdravo posadko za skok pod vrh, v njej pa tudi dva, tri igralce, na katere lahko postavlja močne temelje za novo sezono. Dino Kojić kljub svoji nerodnosti postaja to, kar so želeli selektorji, simpatični ljudski fant z zeleno-belim srcem. Prvi mož kluba Adam Delius že komaj čaka na nov posel, kar ne bi bilo po godu navijačev, ki upravičeno pričakujejo tudi drznejši obrat k večjemu vložku. A to so pobožne želje. V Sloveniji je umetnost (to bo še dolgo), da z manj narediš čudež. Ko se zgodi, je lepo, a medtem je že ves svet ušel krepko naprej. Podobno bitko z ambicijami in z malo denarja bijejo tudi Koprčani, ki so v manjši krizi. Ponavadi jih rešujejo »bojevniki«, a jih je premalo. Nizkoproračunski in nadarjeni temnopolti Francozi so žal le »francozi«. Nogometaši Olimpije so favoriti.

Domžale: Kalcer Radomlje – Primorje (Alen Borošak): Radomljani ostajajo uspešnica. In nebodigatreba za boljše. Ajdovci so slabši, a ne toliko, da ne bi zmogli ponoviti svoje zadnje gostujoče zmage. V zadnjem krogu prejšnjega prvenstva so bili poraženci prav Radomljani.

Maribor: Maribor – Bravo (Rade Obrenović): Mariborčanom gre bolje, a »riniti z glavo skozi zid«, ko gre za sodniške odločitve, je nesmiselno. Izključitev Omarja Rekika je bila zgolj »neumnost« sodnika Denisa Šabanagića. Nič več kot to! Več pozornosti kaže usmeriti v podrobnosti, igre, izbire igralcev, taktičnih odločitev ... Feđa Dudić je jeseni opozarjal na slabo telesno pripravljenost. Spomladi vijolična ne deluje prepričljivo, v drugih polčasu »padajo«. Šiškarji, ki stopnjujejo formo, bodo znali to slabost izkoristiti, razen če ne bodo že prej razglašeni v obrambnih linijah, kot so letos že bili.

Kidričevo: Aluminij – Celje (David Šmajc): Drugi polčas Celjanov v Prištini je opogumil Kidričane. Najbrž tudi rahla poškodba Armandasa Kučysa, ki ga bo najbrž zamenjal evropski junak Matej Poplatnik. Na še eno obupno predstavo Svita Sešlarja ne kaže računati. Četudi jo bo imel, bo še zmeraj zmogel, dve, tri mojstrovine. Kaj bode v oči? Ni Alberta Riere, ni hitrosti in obrambne discipline. Pozivi »Žan Karničnik, vrni se!« bodo vse pogostejši in glasnejši.

Prva liga Telemach Celje 22 15 5 2 58:22 50 Maribor 21 11 5 5 41:26 38 Koper 21 11 4 6 41:30 37 Olimpija 21 10 4 7 29:25 34 Bravo 22 9 4 9 40:40 31 Radomlje 21 8 5 8 31:37 29 Aluminij 22 8 4 10 33:38 28 Primorje 21 5 3 13 23:42 18 Mura 22 4 6 11 21:32 18 Domžale 18 3 3 12 17:38 12