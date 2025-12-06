Olimpija po pokalni zmagi korak bliže Evropi

Zadnjega jesenskega kroga, 18., v 1. SNL se najbolj veselijo Celjani. Pokalni poraz proti Olimpiji je potrdil, da so tako rekoč 90 odstotkov sezone za razred boljši od drugih zdaj skoraj na »infuziji«. Ligaško jesen bodo zaokrožili v nedeljo proti Primorju. Mariborčani jih bodo zelo pozorno spremljali in upali na ajdovsko presenečenje. A najprej bodo morali danes streti Kidričane. Radomljani danes gostijo ranjene Sobočane, jutri Olimpijo čaka mestni derbi v »gosteh« v Stožicah. Uvodna tekma in bržkone zadnja za Domžale za nekaj let v 1. SNL je bila včeraj v Kopru.

Maribor: Maribor – Aluminij (Denis Halilović): Vijolični so celo »zavohali« celjsko kri, a resnici na ljubo še najmanj zaradi svojih predstav. V nogometnem mozaiku še manjkajo kakšen kamenček, dva ali trije, a ga lahko spomladi dopolnijo s ciljem za bitko za naslov v naslednji sezoni. To je tudi najbolj realno in smotrno, potem ko jim je lov za šampionsko zvezdico leta 2022 prinesel več gorja kot koristi. Trener Feđa Dudić bo tudi za konec ugajal s slovenskim izborom igralcev. A pozor! So boljši kot uglašeni fantje iz Kidričevega?

Domžale: Kalcer Radomlje – Mura (Matej Jug): Samo še poraz in soboški načrti o stabilizaciji in napredovanju iz območja izpada bodo le še preteklost. Realnost pa »nova analiza«, kdo, zakaj, kako. Trener Darjan Slavic je bil pred prihodom v svojo Fazanerijo trener Radomelj, če to kaj pomaga. Malo, bolj bo pomagalo, če bodo najboljši, ki jih ima na voljo, v optimalni dnevni formi. Radomljani so sproščeni in igrivi!

Foto: TT IGD

Ljubljana: Bravo – Olimpija (Slavko Vinčić): Vse je po starem, ko se zdi, da je Bravo v naletu, zastane. Ko se zdi, da je Olimpija v zatonu, se dvigne. Jasno je le to, da bo to nepredvidljiv mestni derbi. Zdaj je še lahko, ko bo šlo za Evropo, se ve, kdo ima prednost, in kdo mora sestopiti s plina. Zopet se ponavlja že videno; kljub vsemu so domači fantje tisti, ki rešujejo, kar se rešiti da: Matevž Dajčar, Jošt Urbančič in Jan Gorenc so bili proti Celjanom najboljši. Olimpija si je zaslužila pokalni četrtfinale kljub »podarjenemu« golu iz ofsajda.

Celje: Celje – Primorje (Damjan Novarlić): Albert Riera ni naivec, ve, da bo ligaška tekma s Primorjem pomembnejša, kot je bila pokalna z Olimpijo. Vrnil se bo najboljši strelec Franko Kovačević. Je pa sezono že končal poškodovani in operirani Žan Karničnik, motor, ki ga ni mogoče nadomestiti. Španec se ni pretirano razburjal zaradi poraza, a utrujenosti in zasičenosti igralcev ni bilo mogoče povsem skriti. Ajdovci so v podobnem stanju, ko so Celjani igrali na treh frontah, lansko poletje, že presenetili na stadionu Z'dežele.