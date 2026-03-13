Olimpija po trdi bitki v četrtfinalu

Za 6000 navijačev, zbranih v dvorani Stožice, ni bilo dvoma. Cedevita Olimpija je bila proti Chemnitzu favorit, pod težo pritiska so se po večini natančnim strelcem v ljubljanskih vrstah zatresle roke. »Dolgo časa nismo zadeli ničesar, a borili smo se in zasluženo zmagali,« je večer svojih varovancev, ki so s 73:65 potrdili četrtfinale evropskega pokala, povzel tvorec uspehov Zvezdan Mitrović. Za takšne večere, lepo kuliso in tekmovalno vzdušje živi prvi vlagatelj Emil Tedeschi in v sredinem večeru je prišel na svoj račun.

Že povsem polna VIP-vrsta sedežev ob parketu, od ljubljanskega župana Zorana Jankovića do Franja Bobinca in seveda Tedeschija, ki je zasedel osrednje mesto, je dajala slutiti, da je na kocki veliko. Nemški gostje so takoj pobegnili na pet točk prednosti in v ljubljanske vrste se je naselil nemir. Kapetan Jaka Blažič je zgrešil štiri povsem odprte mete za tri (dvoboj je končal brez dosežene točke), niti polaganja za Ljubljančane niso bila enostavna. »Tipična tekma končnice, ne morem reči, da je bila lepa kot tista proti Dubaju, bil je boj za vsako žogo. Naše roke so bile zaradi velikega pritiska prekratke, met nam ni stekel, tekmo smo odločili z obrambo in energijo,« je podčrtal Mitrović, ki je tokrat zaman iskal razpoloženo peterko.

V prvem polčasu je bil neviden najboljši posameznik sezone Umoja Gibson, v drugem je dolgo na klopi sedel Aleksej Nikolić, poskus z Ognjenom Jaramazom pa tokrat ni obrodil sadov. David Škara ni imel svojega večera, zato pa je bil znova na pravem mestu mož odločitve Rok Radović. Ko so Ljubljančani nujno potrebovali točke, da bi strli nemški odpor, je Radović zabijal, pobiral svoje odbite žoge in jih kradel v obrambi. Kot vselej je motor ljubljanske vrste opravil ogromno »umazanega« dela. »Z dobrim napadom se dobivajo tekme, z obrambo osvajajo lovorike. Tokrat smo vsi verjeli v ta pristop, ko ni popravnega izpita, je nervoza seveda nekoliko večja,« se Radović (10 točk, 5 skokov) ni želel izpostavljati.

Tik pred koncem polčasa je Olimpija ujela Chemnitz, ključno razliko pa naredila v tretji četrtini, ko je Nemcem dovolila le sedem točk. Tekmo bi lahko odločila že prej, umetniški vtis bo hitro pozabljen. »Veselje je še večje, kot če bi zmagali za 20 točk. To je večer, ko se lahko malo poveselimo, ne bomo pa se ustavili. Pokazali smo karakter tega moštva,« je črto pod osmino finala potegnil Blažič. Duška si je lahko dal tudi Tedeschi, mecen Olimpije je večkrat ponovil, da si še bolj kot zmag želi polno dvorano in pravi navijaški utrip, tokrat v Ljubljani ni bil razočaran. Po tekmi je čestital vsem igralcem, zadnji na vrsti za objem olajšanja je bil direktor Davor Užbinec, ki lahko ob še enem od ciljev sezone naredi kljukico. V torek ob 19.30 bo Olimpija v Franciji izzvala Bourg, še prej jo v nedeljo v času kosila (13.00) v Beogradu čaka dvoboj s Partizanom.