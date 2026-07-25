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Olimpija po uvodnem porazu pod pritiskom: v Fazaneriji potrebuje bojevnike, ne virtuozov

Maribor v Ljudskem vrtu gosti pokalnega krvnika in novinca.
Bravo je odlično odprl sezono. FOTO: Leon Vidic
Bravo je odlično odprl sezono. FOTO: Leon Vidic
Gorazd Nejedly
 25. 7. 2026 | 09:07
4:03
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Uspešen evropski teden je bil lepa popotnica za 2. krog 1. SNL, ki bo okrnjen zaradi evropskih tekem Aluminija in Celja. Toda pristnega ligaškega vznemirjenja ne bo manjkalo, prva današnja tekma v Fazaneriji že sodi v kategorijo derbijev »za preživetje«. V Murski Soboti gostuje Olimpija, ki je sezono odprla s porazom, drugi bi že prižgal rdeče luči. Tudi večer v Ljudskem vrtu bo v znaku vračanja milo za drago, prvič v zgodovini bo v štajerskem nogometnem hramu igralo Brinje, eden od krivcev, da Maribor letos ne igra v Evropi. Nedeljski tekmi bosta v Stožicah in na Bonifiki.

Murska Sobota: Mura – Olimpija (sodnik Mateo Tozan): S točko iz Celja se Prekmurci niso zadovoljili, ker naj bi si zaslužili tri. Jezni so upravičeno, ker se zavedajo, da jih že danes lahko čaka Olimpijina zaušnica. Ampak večja težava za Sobočane je, da ne vedo natanko, kakšna Olimpija se jim bo zoperstavila. Resnici na ljubo, niti zeleno-beli še ne vedo, kaj in koliko zmorejo. Prva tekma pod taktirko Miša Brečka je kljub porazu minila še brez resnejših kritik in bi lahko pomagala bundesligaškemu asu, a neizkušenemu trenerju pri pripravi za soboško bitko, v kateri bo potreboval bojevnike in ne namišljenih virtuozov. Teh tudi nima, zato bi lahko vrnitev največjega borca v 1. SNL Agustina Doffo pomenila argentinsko podobo z veliko »fajtanja« in z malo ali nič lepote. Messija nekoč igralski bojevnik Brečko pač nima.

Maribor: Maribor – Brinje Grosuplje (Denis Šabanagić): Kidriška premiera Zlatka Zahovića in Darka Milaniča ni bila kaj prida boljša od tekem v minuli sezoni, toda slavni dvojec ima podporo navijačev in opravičilo: imela sta premalo časa za selekcijo ter uglaševanje. Zahović je takoj izrekel čarobne besede: »Nimamo strelca.« In poklical sina Luko, ker je neresni in neodgovorni Benjamin Tetteh že v prodajnem postopku. Druga rešitelja sta še v »pripravi«, Jan Mlakar in Žan Karničnik naj bi bila vsaj na rezervni klopi. Brinje je v boljšem stanju, tekaško nabrušeno in po prvi zmagi v prvoligaški druščini še vedno v evforičnem ritmu. Kakorkoli, vijolični se bojijo tekmeca, ki jim je povzročil veliko bolečino v minuli sezoni.

Foto: DK/IGD
Foto: DK/IGD

Ljubljana: Bravo – Nafta (Mihael Antić): Za Šiškarje je že težko izbirati lepe besede, sistem deluje kot navit. Igralci odhajajo in prihajajo, na igrišču pa se prav nič spreminja. To pomeni le eno, imajo odličen know-how in trenerja. Toda pozor, Aleš Arnol deluje v klubu, kjer ni pritiska, ni nedosegljivih zahtev in ustreza igralni filozofiji, ki pa je v mnogočem tudi pomenljiva. In težko ponovljiva v klubu z večnimi šampionskimi ambicijami ter muhastimi igralci iz višjega kakovostnega razreda. In z žogo v nogah. Lendavčani upajo, da so Šiškarji porabili nekaj več moči v evropski tekmi.

Koper: Koper – Kalcer Radomlje (Denis Halilović): Dve gostujoči zmagi, ligaška in evropska, sta takoj razkrila moč Koprčanov. Potovalna kalvarija na Ferske otoke bogu za hrbtom bo pustila posledice, vprašanje je le, kdaj. »Stari« Radomljani iz minule sezone, bi najbrž izkoristili priložnost, ki se jim ponuja, »novi« so že na štartu klecnili. Velja jih opomniti, Josip Iličić je raje ostal doma in počival za tekmo, ki jo je treba zmagati, če želijo računati na šampionski naslov. Na vsak način bo koprsko poletje pod budnim očesom tekmecev in menedžerjev. Brez skrbi, podjetni dvojec oče Ante – sin Ivica Guberac ve, da bo treba tudi kaj prodati. Za dober znesek tudi 22-letnega junaka v Runaviku Browna Irabora, ki je komaj prišel.

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