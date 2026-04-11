Olimpija pred težko preizkušnjo v Stožicah

Celjani že odštevajo dneve do osvojitve naslova slovenskih nogometnih prvakov, drugega v treh letih in tretjega v tem desetletju. S praktično nedosegljivim naskokom pred tekmeci bodo lahko igrali sproščeno in za svojo dušo ter spremljali srhljivo bitko za preostali dve evropski vstopnici skozi ligo, za katero se potegujejo Maribor, Koper in Olimpija. Morda tudi Bravo, ki je v igri še v pokalnem tekmovanju. Po včerajšnji prvi tekmi 29. kroga 1. SNL v Ajdovščini bodo danes še tekme v Stožicah, Murski Soboti in Domžalah. Maribor je prost.

Ljubljana: Olimpija – Aluminij (sodnik Martin Matoša): Bo kaj lažje trenerju Federicu Bessoneju brez Gorana Boromise, ki ga je »vodil« in mu »svetoval«, kako, zakaj in kaj? Malo verjetno, za zeleno-bele je igra za zmago oziroma napadanje z žogo v nogah – tudi zaradi napačne selekcije igralcev bivšega športnega direktorja – skoraj misija nemogoče, o čemer se bo lahko prepričal novi športni direktor Nedžat Aygün. Tudi Kidričani bodo zahtevni tekmeci, lažji bodo zgolj, če bodo oni prevzeli vajeti igre v svoje roke, kar najbolj ustreza pragmatičnemu Argentincu na trenerskem stolčku. Predsednik Adam Delius ga je nagradil s podaljšanjem pogodbe, vprašanje pa je, ali si jo je zaslužil. Prepričal še ni, morda še bo, če bo ujel Evropo, drugo ali tretje mesto. Toda za Olimpijo ne štejejo le lovorike ali zmage, temveč tudi način, kako jih dosegajo. Kaznovana sta Jan Gorenc in Dimitar Dimitrovski.

Murska Sobota: Mura – Bravo (Rade Obrenović): Sobočani lažje dihajo, Ajdovcem so ušli. Imajo tekmo več in prvega moža, ki »cuka za rokave« vsepovsod, zaradi česar so v prednosti pred Ajdovci. Točke na domačem igrišču so obveza. Želje so nekaj, realnost je, da so Šiškarji v naletu: od 24. kroga so ob tekmi počitka osvojili 10 točk, pri čemer so premagali Celjane in zeleno-bele, s Koprčani pa igrali neodločeno. Trener Aleš Arnol ima sladke skrbi, saj na obeh frontah lovi evropsko vozovnico ter brez poškodovanih ali kaznovanih igralcev. Vsaj trije, štirje bi v normalnih razmerah že morali igrati za Olimpijo, Maribor ali Celje.

Domžale: Kalcer Radomlje – Celje (Anže Jerič): Celjani so pod taktirko trenerja Vítorja Campelosa v mesecu dni razblinili vse neznanke o naslovu prvaka, stabilizirali moštvo po neposrečenem preizkusu z Ivanom Majevskim, premagali prve zasledovalce, Mariborčane in Koprčane, se od Evrope poslovili z odmevno zmago v Atenah, napolnili mrežo Ajdovcev ... Kaj jim še preostane? Ne prav veliko, razen da do konca sezone Svit Sešlar, Armandas Kučys, Mario Kvesić, Nikita Josifov, Juanjo Nieto in drugi zvezdniki igrajo tudi za gledalce, kolikor jim bo dovolil trener, ki je pokazal, da se lahko zmaguje tudi s taktično previdnostjo. Sproščeni Radomljani bi lahko le polepšali večer, saj ne morejo ničesar izgubiti, lahko pa utrdijo samozavest za pokalno tekmovanje.