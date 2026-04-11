KLJUČEN OBRAČUN

Olimpija pred težko preizkušnjo v Stožicah

Ljubljančani lovijo pomembne točke v tesnem boju za mesta, ki vodijo v Evropo.
Simbol Olimpije Augustin Doffo se še ni odločil, ali bo tudi v naslednji sezoni med zeleno-belimi. FOTO: Leon Vidic
Gorazd Nejedly
 11. 4. 2026 | 08:35
3:16
A+A-

Celjani že odštevajo dneve do osvojitve naslova slovenskih nogometnih prvakov, drugega v treh letih in tretjega v tem desetletju. S praktično nedosegljivim naskokom pred tekmeci bodo lahko igrali sproščeno in za svojo dušo ter spremljali srhljivo bitko za preostali dve evropski vstopnici skozi ligo, za katero se potegujejo Maribor, Koper in Olimpija. Morda tudi Bravo, ki je v igri še v pokalnem tekmovanju. Po včerajšnji prvi tekmi 29. kroga 1. SNL v Ajdovščini bodo danes še tekme v Stožicah, Murski Soboti in Domžalah. Maribor je prost.

Ljubljana: Olimpija – Aluminij (sodnik Martin Matoša): Bo kaj lažje trenerju Federicu Bessoneju brez Gorana Boromise, ki ga je »vodil« in mu »svetoval«, kako, zakaj in kaj? Malo verjetno, za zeleno-bele je igra za zmago oziroma napadanje z žogo v nogah – tudi zaradi napačne selekcije igralcev bivšega športnega direktorja – skoraj misija nemogoče, o čemer se bo lahko prepričal novi športni direktor Nedžat Aygün. Tudi Kidričani bodo zahtevni tekmeci, lažji bodo zgolj, če bodo oni prevzeli vajeti igre v svoje roke, kar najbolj ustreza pragmatičnemu Argentincu na trenerskem stolčku. Predsednik Adam Delius ga je nagradil s podaljšanjem pogodbe, vprašanje pa je, ali si jo je zaslužil. Prepričal še ni, morda še bo, če bo ujel Evropo, drugo ali tretje mesto. Toda za Olimpijo ne štejejo le lovorike ali zmage, temveč tudi način, kako jih dosegajo. Kaznovana sta Jan Gorenc in Dimitar Dimitrovski.

Foto: D. K., Z. X./IGD
Murska Sobota: Mura – Bravo (Rade Obrenović): Sobočani lažje dihajo, Ajdovcem so ušli. Imajo tekmo več in prvega moža, ki »cuka za rokave« vsepovsod, zaradi česar so v prednosti pred Ajdovci. Točke na domačem igrišču so obveza. Želje so nekaj, realnost je, da so Šiškarji v naletu: od 24. kroga so ob tekmi počitka osvojili 10 točk, pri čemer so premagali Celjane in zeleno-bele, s Koprčani pa igrali neodločeno. Trener Aleš Arnol ima sladke skrbi, saj na obeh frontah lovi evropsko vozovnico ter brez poškodovanih ali kaznovanih igralcev. Vsaj trije, štirje bi v normalnih razmerah že morali igrati za Olimpijo, Maribor ali Celje.

Domžale: Kalcer Radomlje – Celje (Anže Jerič): Celjani so pod taktirko trenerja Vítorja Campelosa v mesecu dni razblinili vse neznanke o naslovu prvaka, stabilizirali moštvo po neposrečenem preizkusu z Ivanom Majevskim, premagali prve zasledovalce, Mariborčane in Koprčane, se od Evrope poslovili z odmevno zmago v Atenah, napolnili mrežo Ajdovcev ... Kaj jim še preostane? Ne prav veliko, razen da do konca sezone Svit Sešlar, Armandas Kučys, Mario Kvesić, Nikita Josifov, Juanjo Nieto in drugi zvezdniki igrajo tudi za gledalce, kolikor jim bo dovolil trener, ki je pokazal, da se lahko zmaguje tudi s taktično previdnostjo. Sproščeni Radomljani bi lahko le polepšali večer, saj ne morejo ničesar izgubiti, lahko pa utrdijo samozavest za pokalno tekmovanje.

Novice  |  Slovenija
SVETOVNI DAN ZDRAVJA

Koliko boste morali čakati za pregled pri dermatologu?

Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGIJA

Večina pri sončni elektrarni spregleda prav ta ključni detajl

Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
7. 4. 2026 | 08:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NASVET

Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
Novice  |  Kmetijske novice
NASVET

Kako se uspešno znebiti bramorjev na vrtu

Kako se znebiti bramorjev in drugih škodljivcev na vrtu brez kemije? Rešitev so nematode.
9. 4. 2026 | 11:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POSTANI VOJAK

Slovenska vojska išče kader prihodnosti: bi zdržali ta preizkus? (video)

Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
7. 4. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Stil
ČUDOVITO

Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVJE

Koliko časa je še »normalno«, preden postane razlog za skrb?

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 12:08
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOBRO JE VEDETI

Je to razlog za (pre)visoke račune?

V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVANJE

Če tukaj škripa, se to hitro pozna

Skladišče je ključno za učinkovito poslovanje. Preverite, zakaj izbira regalnega sistema in zanesljivega partnerja vpliva na varnost, stroške in rast podjetja.
Promo Slovenske novice9. 4. 2026 | 11:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zakaj nastajajo kalcinacije v rami

Bolečina v rami, ki se pojavi nenadoma, pogosto ponoči in brez jasnega vzroka, je lahko zelo neprijetno presenečenje.
8. 4. 2026 | 14:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Večina ljudi vsaj enkrat v življenju doživi epizodo tovrstne bolečine

Prav vsakogar med nami lahko vsaj enkrat v življenju doleti bolečina v križu, tudi če nismo utrpeli kakšne poškodbe.
Promo Slovenske novice8. 4. 2026 | 08:53
