Olimpija pred vrati pekla

Že po štirih minutah četrtfinalnega nogometnega dvoboja za pokal Pivovarne Union sta se v Grosuplju začela domača veselica in Olimpijin »vesoljni potop«, ki ima obrise brodoloma velikanskih razsežnosti. Vodilni drugoligaš Brinje je z minimalno zmago po Mariboru izločil tudi Olimpijo ter položil temelje za srhljivo prvoligaško prvenstveno bitko brez primere: brez Evrope bo ostal eden od velikih, Maribor, Koper ali Olimpija. Najslabše kaže Ljubljančanom. V polfinale so se z goloma v podaljšku (4:2) v Dekanih uvrstile še Radomlje, v sredo in četrtek bosta preostali četrtfinalni tekmi Fužinar – Aluminij in Bravo – Nafta. Presenetljiv, toda še zdaleč ne senzacionalen grosupeljski razplet, je prišel kot dar z neba za ljubitelje pravljic. Brinje so izločile edinega državnega in pokalnega prvaka med osmerico. Toda glavna nagrada za pokalnega prvaka bo evropsko poletje. Od klubov, ki so že igrali v Evropi, je v igri le še Bravo.

Goran Marković: To je sad trdega dela cele ekipe. Kulisa in vse, kar se dogaja v Grosuplju, spominja na pravljico.

»Niti malo mi ni žal, da sem ostal tukaj. V Brinju vem, kako se dela, kaj se dela in zato sem ponosen nase in na ekipo. Maribor? Kluba nista našla skupnega jezika,« je za MMC povedal strelec gola in nesojeni član vijoličnih Kevin Benkić, ob vratarju Jaki Zrnecu glavni junak. Komaj 19-letni sin predsednika kluba Andraža Zrneca in nekdanje rokometne reprezentantke Branke Mijatović navdušuje že vso sezono, a največ čestitk gre trenerju in ustvarjalcu čudežev Goranu Marković. En dan lahko uživa v podvigu, potem se bo vrnil v realni svet 2. SNL in se osredotočil na še pomembnejši derbi v Kranju. »To je sad trdega dela cele ekipe. Kulisa in vse, kar se dogaja v Grosuplju, spominja na pravljico,« ni skrival navdušenja 40-letni strokovnjak. Doslej izjemna sezona Grosupeljčanov brez poraza v 2. SNL je res vredna čestitk, toda tekmovalna in nogometna realnost je takšna, da se bodo računi polagali na koncu sezone. Tudi za Brinje velja, če ne bo preboja v 1. SNL ali pokalnega naslova, bodo ostali le spomini na lepo izkušnjo, pohvale z vseh strani in priznanja za odlično opravljeno delo. In spodbuda za naprej.

Odpovedal tudi Bessone

Mesec dni je trajala idila Olimpijinega trenerja Federica Bessoneja in tudi vodilnih kadrovikov Gorana Boromise ter Igorja Barišića. V dobrih 90 minutah se je v pepel spremenilo vse dobro, kar so Argentinec, njegov štab pomočnikov in igralci naredil v zimskem odmoru. »Poraza si nismo zaslužili. Sem jezen in razočaran, takšen je nogomet. Prejeli smo hiter gol, to je žal realnost,« je brez kančka samokritike razmišljal Bessone. Olimpija, ki je imela po slovesu največjih tekmecev na stežaj odprto pot do lovorike in Evrope, v tekmi leta ni bila ustrezno pripravljena, posledice so znane.

1200 GLEDALCEV je napolnilo športni park v Grosuplju.

»Zdaj je cilj, da prvenstvo končamo med prvimi tremi,« trener ve, kaj ga čaka. Toda kako, na kakšen način, s kom? Tekmujejo tudi Celjani, Mariborčani in Koprčani. Bessone ni edini krivec, je le zadnji v hierarhiji, ki izbira enajsterico najboljših po svojem prepričanju in pripravlja taktiko. V Grosupljem je pogorel na celi črti. In, da, tudi ta tekma je potrdila, da je treba končati s selekcijo poceni tujcev. Tudi zimski »okrepitvi« Bruno Lourenço in Kelvin Ofori (še) sodita v kategorijo polomij.

Nogometaši Brinja so se gola veselili pred navijači Olimpije. Foto: NK Brinje/Andraž Corel

Domači vratar Jaka Zrnec je bil znova zanesljiv. Foto: NK Brinje/Andraž Corel