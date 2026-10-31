Olimpija šokirala Mariborčane sredi Ljudskega vrta

Potem ko so si vijoličasti in zmaji na prvi medsebojni tekmi sredi avgusta v Stožicah razdelili plen, so na drugi v sezoni v Ljudskem vrtu slavili Ljubljančani in se na vsega dve točki približali večnim tekmecem. Koper (25 točk) bo imel tako v ponedeljek proti Bravu priložnost, da se Mariboru (24) na vrhu odlepi na štiri točke. Zeleno-beli imajo zdaj tri točke manj od vodilnega Kopra, s tem pa so prehiteli prav Bravo (20). Olimpija je proti Mariboru zdaj neporažena na zadnjih šestih medsebojnih tekmah, ob treh remijih so v tem nizu zabeležili tretjo zmago. Strelec edinega zadetka je bil v 56. minuti Indrit Tuci.

Bolje začeli domači

Na 70. večnem derbiju od sezone 2009/10 in vrnitve Ljubljančanov med elito so bolje začeli domači. Ti so delovali zelo povezano po visokem porazu proti Kopru in se na krilih 9600 navijačev v Ljudskem vrtu večkrat znašli v nevarnih položajih pred vrati Matevža Vidovška. Tio Cipot je že v uvodni minuti in pol dvakrat nevarno poskusil, a je obakrat za malenkost zgrešil, drugič po spretnem poskusu z volejem. Na drugi strani je Olimpija prežala na protinapade, enega od teh pa je z močnim strelom zaključil Tuci in prvič ogrel dlani rezervnega vratarja Teva Gardiesa. Ta je med vratnici stopil drugič v Prvi ligi Telemach, zamenjal pa je kaznovanega Ažbeta Juga (3 tekme).

V razgibanem derbiju z veliko tempa so vijoličasti večkrat prišli do strelov, predvsem z razdalje, a niso bili pretirano zbrani in posledično nevarni. Med 15. in 18. minuto sta se zatresli obe mreži, a zadetka Marvina Cunija za Olimpijo ter Žige Repasa za Maribor zaradi prepovedanih položajev nista obveljala. Po nekaj zatišja se je v 28. minuti nenadejano v priložnosti znova znašel Cipot. Temu je najprej žogo »serviral« Luis Perea, nato pa je prav španski osrednji branilec popravil napako in na golovi črti preprečil zadetek mariborskemu krilnemu nogometašu. Po nekaj dimne zavese v Ljudskem vrtu so Mariborčani znova zapretili v 40. minuti, a je znova zmanjkalo več odločnosti. Bi pa moral Repas v 45. minuti zadeti za domače, ko so po hitri akciji sijajno izigrali obrambo Olimpije, a je vmes znova posegel Perea in preprečil zadetek.

Terenska premoč Maribora v drugem delu

V drugem polčasu je imel Maribor še naprej terensko premoč, a si pravih priložnosti ni pripravil. Je pa v 56. minuti po odvzeti žogi Cunija na sredini igrišča v protinapad krenil Kristjan Bendra in v osrčju kazenskega prostora zaposlil Tucija za vodstvo gostov. Albanski napadalec je nato v 64. minuti po protinapadu znova prišel do nevarnega strela, tokrat od daleč, a je bil Gardies na mestu. Maribor si je prizadeval za priložnosti in do ene redkih prišel v 78. minuti, ko je Isaac Tshipampa iz zahtevnega kota sprožil čez gol. V 83. minuti je čez gol z roba kazenskega prostora meril še rezervist Behar Feta, isti igralec pa je imel dobro minuto kasneje še lepši položaj za strel z okoli 13 metrov, a ni najbolje meril. Še en rezervist Dario Vizinger je bil v 86. minuti v gneči v kazenskem prostoru nenatančen, najlepši položaj za izenačenje pa je imel že v sodnikovem dodatku, ko je po kotu z volejem za las zgrešil cilj.