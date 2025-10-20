Olimpija ustavila celjski stroj za gole

1. SNL

V derbiju 12. kroga 1. SNL brez golov v Celju. Moštvo Alberta Riere prvič po 2. marcu ni zatreslo mreže tekmecev.

Celjani prvič po 2. marcu v slovenskem nogometnem prvenstvu niso zabili gola. V 12. krogu 1. SNL so jih ustavili isti tekmeci kot pozimi (23. krog) – zeleno-beli Ljubljančani. Mreža se je v derbiju prvakov, pokalnega in državnega, sicer zatresla, vendar je Olimpijin napadalec Ivan Durdov dosegel zadetek iz nedovoljenega položaja. Ljubljančani niso ustavili le moštva, povsem so odrezali tudi najboljšega strelca lige Franka Kovačevića. Način, kako so onemogočili s 36 goli najučinkovitejše v ligi (zdaj je njihovo povprečje natanko trije goli na tekmo), ni navdušil Alberta Riero, a je imel nekaj ...