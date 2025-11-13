Olimpija zmaguje tudi na kazenski fronti

Nedeljski (23. t. m.) veliki derbi 16. kroga 1. SNL v Ljudskem vrtu že razburja vijolični tabor. Mariborčani se niso sprijaznili z razpletom tekme proti moštvu Kalcer Radomlje (1:1), ki je bil usoden za trenerja Feđo Dudića. Ta ne bo dočakal svojega prvega derbija na svojem delovnem položaju, temveč bo drugi derbi v tej sezoni spremljal le s tribune.

Bošnjaški strokovnjak je za izključitev prejel še dodatno kazen – tekmo prepovedi dostopa do slačilnic in tehničnega prostora. Mariborčani so zamudili priložnost za znižanje zaostanka za vodilnimi Celjani, s čimer bi prvenstveno bitko močno zaostrili in zamajali samozavest štajerskih tekmecev.

A veliko pomembnejše je to, da bodo imeli v derbiju na voljo najboljšega napadalca in strelca Benjamina Tetteha. In da obdržijo zaostanek pod desetimi točkami. Gančevo odsotnost zaradi rumenih kartonov so močno pogrešali, pri čemer je odpovedala strelska prefinjenost drugega najmočnejšega napadalnega aduta El Arbija Soudanija.

Verjame v ubranitev lovorike

Zadnji letošnji derbi, 66. po vrsti, odkar se je med najboljše vrnila Olimpija, bo za obe moštvi zelo pomemben. Mariborčani še zlepa niso vrgli šampionske puške v koruzo, Olimpijin predsednik Adam Delius pa je pri »pregledu jeseni« na klubski spletni strani jasno povedal, da verjamejo v ponovitev končnega zmagoslavja.

Za zeleno-bele bo konec leta še bolj razburljiv, saj bodo v osmini finala pokalnega tekmovanja 4. decembra v Stožicah gostili branilce naslova Celjane.

Največja slovenska kluba bijeta bitko tudi na kazenski fronti. Po »boljšem« začetku in 8. krogu, ko je Mariborov znesek za kazni znašal 14.380 evrov, Olimpijin pa 12.900 evrov, je v nadaljevanju prevzel pobudo ljubljanski klub. Jesenski izkupiček za Olimpijo znaša 27.410 evrov, za Maribor 21.530 evrov.