  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
1. SNL

Olimpijina misija mogoče: z zmago bi zadišalo tudi po jesenskem naslovu

Danes v Lendavi prva tekma 15. kroga 1. SNL. Nafta v zadnjih petih tekmah dosegla le en gol.
Zeleno-beli so v naletu, na dosegu njihovih rok je tudi jesenska lovorika. FOTO: Aleksander Golob

Zeleno-beli so v naletu, na dosegu njihovih rok je tudi jesenska lovorika. FOTO: Aleksander Golob

Amadej Maroša je najnevarnejši lendavski napadalec. FOTO: Facebook/NK Nafta

Amadej Maroša je najnevarnejši lendavski napadalec. FOTO: Facebook/NK Nafta

Tudi vratar Olimpije Matevž Vidovšek je ujel formo, v tej sezoni je že na šestih tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Tudi vratar Olimpije Matevž Vidovšek je ujel formo, v tej sezoni je že na šestih tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno. FOTO: Borut Živulović/Reuters

Foto: ZX/IGD

Foto: ZX/IGD

Zeleno-beli so v naletu, na dosegu njihovih rok je tudi jesenska lovorika. FOTO: Aleksander Golob
Amadej Maroša je najnevarnejši lendavski napadalec. FOTO: Facebook/NK Nafta
Tudi vratar Olimpije Matevž Vidovšek je ujel formo, v tej sezoni je že na šestih tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Foto: ZX/IGD
Gorazd Nejedly
 6. 11. 2026 | 11:10
5:26
A+A-

Nogometaši Olimpije so vroči, bojeviti in kljubovalni, kot da bi se borili za golo preživetje. Kdo jih bo ustavil po nizu štirih tekem brez poraza in zmagoslavju v velikem derbiju? Zeleno-bela preobrazba od 10. kroga 1. SNL, ko jim je zadnji poraz zadal mestni tekmec Bravo, bo že danes pred novim in posebnim izzivom: v uvodni tekmi 15. kroga bodo Ljubljančani po dveh tekmah brez vloge favoritov gostovali pod Lendavskimi Goricami. Z zmago bi tudi na lestvici preskočili Mariborčane in se zavihteli tik pod vrh. Zadišalo pa bi tudi po jesenskem naslovu, kar je bilo še pred mesecem dni nepredstavljivo.

Amadej Maroša je najnevarnejši lendavski napadalec. FOTO: Facebook/NK Nafta
Amadej Maroša je najnevarnejši lendavski napadalec. FOTO: Facebook/NK Nafta

Olimpija je v preobrazbi na dveh frontah: organizacijska gre mimo oči in ušes javnosti ter je povezana z racionalizacijo poslovanja, saj je klub ostal brez evropskega denarja in tudi brez vidnejšega zaslužka od prodaje igralcev, hkrati se dogaja tudi športna. O prvi in njeni (ne)uspešnosti še ni videti in slišati veliko, pri drugi ji gre kot po maslu. V nekaj tednih se je spremenila od povprečne ekipe in brez sijaja do takšne s šampionskimi obrisi, pri čemer ima le eno lepotno napako. Ta še zdaleč ni nepomembna, v prihodnosti pa bi lahko bila celo ključna za njen razvoj in vrnitev v evropski razred všečnih in tekmovalnih moštev s posamezniki z višjo tržno vrednostjo – trener Jugoslav Trenčovski jo je zaradi višje sile (zavoljo slabega štarta in nereda) spremenil v delovno, kompaktno, homogeno in tekmovalno moštvo.

Olimpija je v preobrazbi na organizacijski in športni fronti.

Proti zadnjima na lestvici je Olimpija osvojila le dve točki od devetih.

Spored je Olimpiji pisan na kožo, v zadnji tekmi leta bo gostila Koper.

Pravzaprav je Olimpija postala kot Zahovićev vijolični stroj iz prejšnjega sanjskega desetletja, brezkompromisna v tem, da se prav nič ne meni o svoji všečnosti ali spektakularnosti, temveč le o tem, kako osvajati točke.

»Igrali smo umazano, ne lepo,« je črto pod veliki derbi odkrito potegnil 49-letni Makedonec, ki bo abrahama ujel na rojstni dan nekdanje skupne države (29. t. m.). Med navijači je prižgal upanje in tudi vprašanje, kaj bi bilo, če bi od prve tekme sedel na trenerskem stolčku? In bi tudi moral, če ne bi prišlo do »klica« v zadnjem trenutku, ki je preložil njegovo selitev iz Radomelj v Stožice.

Foto: ZX/IGD
Foto: ZX/IGD

Na obzorju celo 12 točk

Gostovanje na skrajnem vzhodu Slovenije sodi v kategorijo velikih izzivov za Trenčovskega in njegove varovance, saj imajo res sanjski spored (po Nafti bodo gostili Radomlje in gostovali v Grosupljem) in le še eno težko, najtežjo tekmo. V zadnjem jesenskem kolu bodo namreč gostili Koprčane. Tudi zato Ljubljančane v Lendavi čaka povsem drugačen dvoboj, kot sta bila zadnja ligaška proti Celjanom in Mariborčanom, saj bodo v vlogi izrazitih favoritov in z bremenom, da si ne smejo privoščiti izgubljanja točk. Na obzorju je tudi stoodstotni izkupiček za sanjski jesenski zaključek.

Tudi vratar Olimpije Matevž Vidovšek je ujel formo, v tej sezoni je že na šestih tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno. FOTO: Borut Živulović/Reuters
Tudi vratar Olimpije Matevž Vidovšek je ujel formo, v tej sezoni je že na šestih tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno. FOTO: Borut Živulović/Reuters

V minulih 14 tekmah so bili zeleno-beli povprečni pri nabiranju točk oziroma zelo slabi proti zadnjeuvrščenima v ligi, Muri in Radomljam, vse prej kot uspešni pa tudi proti tekmecem iz zgornje polovice lestvice. Črno-beli Prekmurci so jim »ukradli« pet točk, Radomljani dve. V derbijih je bil njen izkupiček manj kot polovičen: od 21 možnih točk so jih osvojili le osem za dve zmagi (Koper in Maribor) ter dva neodločena izida (Celje in Maribor). Proti Bravu je izgubila obe tekmi, en poraz je dodala še proti prvakom.

2 točki od devetih je Olimpija osvojila proti zadnjeuvrščenima Muri in Radomljam.

8 točk od 21 je Olimpija osvojila proti tekmecem iz zgornjega dela lestvice.

7 golov je zabil prvi strelec lige Amadej Maroša.

Nafta je v prvi tekmi v Ljubljani dokaj nesrečno klonila v končnici, v Lendavi pa ji proti favoriziranim tekmecem ne gre po načrtih. Koper, Maribor in Celje so bili zmagovalci, le Bravo je pred slabim mesecem dni ostal brez točke. Do zadnjega dvoboja, nedeljskega v Celju, Lendavčani niso prejeli gola kar 309 minut. Toda španski model, ki ga solidno uveljavlja trener Gonzalo Escudero, je v Celju naletel na mino in pokazal ranljivost. Lendavčani imajo sicer najboljšega strelca lige v Amadeju Maroši, toda v zadnjih petih tekmah so dosegli le en gol, strelec je bil prav Maroša. 

Prva liga Telemach

Koper          14       8       4       2       25:12       28

Maribor       14       6       6       2       21:14       24

Olimpija      14       6       4       4       16:12       22

Celje           13       5       5       3       17:12       20

Bravo          14       5       4       4       15:15       20

Nafta           14       5       3       6       18:20       18

Aluminij       14       4       5       5       21:13       17

Grosuplje    14       3       8       7       15:25       13

 Mura          14       2       7       5       14:25       13

Radomlje    13       1       5       7       15:29         8 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

nogometOlimpijanaftaLendava1. SNL
ZADNJE NOVICE
11:30
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
STRAŠNA NESREČA

Grozljiva smrt 26-letne Renate v hotelu: naslonila se je na okno, nato se je zgodilo nepredstavljivo (VIDEO)

Celotno dogajanje so posnele hotelske nadzorne kamere. Posnetki prikazujejo Renatine zadnje trenutke pred nesrečo, pa tudi odziv njenega partnerja.
6. 11. 2026 | 11:30
11:10
Šport  |  Tekme
1. SNL

Olimpijina misija mogoče: z zmago bi zadišalo tudi po jesenskem naslovu

Danes v Lendavi prva tekma 15. kroga 1. SNL. Nafta v zadnjih petih tekmah dosegla le en gol.
Gorazd Nejedly6. 11. 2026 | 11:10
10:53
Novice  |  Slovenija
GOBE

Kaj se dogaja na nacionalki? Jože Možina objavil fotografijo in spregovoril o sovražnikih (FOTO)

Njegove besede spominjajo na nedavni javni spor, v katerega se je zapletel po nadaljevanju sojenja proti pesnici Svetlani Makarovič.
6. 11. 2026 | 10:53
10:47
Bulvar  |  Domači trači
POSEBNA DOBRODOŠLICA

Novost v slovenski porodnišnici! Ko se bo rodil deček, bo zazvenel Martinov lulček, za deklice pa Uspavanka za Evo (VIDEO in FOTO)

Kranjska porodnišnica uvaja novost za vse novorojenčke in njihove starše.
6. 11. 2026 | 10:47
10:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ALTERNATIVNA ŽIVILA

Smo res našli »naravni Ozempic«? Preverili smo trditve o dopolnilu za hujšanje, ki krožijo po spletu

Indijski trpotec se znova oglašuje za čudežno prehransko dopolnilo. Preverili smo, kaj o vplivu na sitost, hujšanje in zdravje v resnici pravijo raziskave.
Barbara Kotnik6. 11. 2026 | 10:30
10:25
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pozabite na klasične mlince, ta različica s skuto in kostanjem je nekaj posebnega

Gratinirani mlinci s skuto in kostanjem so odlična ideja za nekoliko drugačno martinovo prilogo. Preprosta priprava, imenitni okusi in praznični videz!
Mateja Delakorda6. 11. 2026 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Denar vam kopni pred očmi. Kaj storiti?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
28. 10. 2026 | 11:41
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAKUPI

Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Inovacije z občutkom za kupca in skupnost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
LEPOTNI POSEG ZA ZDRAVJE OČI

Operacija povešenih vek: kaj v resnici stoji za utrujenim pogledom?

Oči so lahko videti utrujene, tudi ko smo spočiti. Včasih jih obtežuje odvečna koža, drugič spuščene obrvi, lahko pa nas motijo predvsem gubice okoli oči.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 14:09
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVATIVNO

Slovenija gradi nekaj, kar bi lahko spremenilo delo v podjetjih

Telekom Slovenije razvija UI-oblak, ki bo podjetjem omogočil dostop do zmogljive umetne inteligence, učinkovitejše poslovanje in večji nadzor nad podatki.
3. 11. 2026 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
EKO SKLAD

Izposodite si 500 tisoč evrov, vrnete jih lahko le 300 tisoč

V Sloveniji je kar 70 % stavb, zgrajenih pred letom 1990, energetsko manj učinkovitih, je maja letos objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.
3. 11. 2026 | 09:11
Promo
Novice  |  Svet
ISKALNA AKCIJA

Oseba v oranžnem jopiču je izginila. Se lahko dovolj dobro skrije? (video)

Na Univerzi v Celovcu razvijajo brezpilotne letalnike, ki se samostojno znajdejo v prostoru, tudi brez signala GPS. Obiskali smo raziskovalno središče, kjer znanstvene zamisli preizkušajo v resničnih razmerah.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:54
Promo
Novice  |  Slovenija
MEJNIK

Vaš obraz postaja ključno orodje

Odprtje bančnega računa prek spleta je pri Intesi Sanpaolo Bank mogoče z biometrično osebno izkaznico in selfijem, brez obiska poslovalnice ali videoklica.
2. 11. 2026 | 10:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZANIMIV OGLED

Irska tolpa proti newyorški mafiji

Kriminalistična drama z oskarjevcem J. K. Simmonsom o resnični tolpi iz Hell’s Kitchna premierno 7. novembra
Promo Slovenske novice30. 10. 2026 | 10:11
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
VPRAŠANJE VARNOSTI

»Kmalu nam bodo ušli izpod nadzora«

Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
29. 10. 2026 | 11:39
Promo
Novice  |  Svet
NEXT

Sosedje se lahko zanesejo na hrvaško energetsko vozlišče

Energija je eden ključnih dejavnikov gospodarske stabilnosti in strateške samostojnosti držav, trenutne geopolitične razmere pa dodatno poudarjajo pomen energetske varnosti v evropi.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 18:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POTOVANJA

Dopust, ki se je končal z računom za 250.000 evrov

Vikend v evropski prestolnici, obisk sorodnikov, smučanje, službeno potovanje ali večmesečni študij – potujemo vse leto in iz različnih razlogov.
Promo Slovenske novice2. 11. 2026 | 09:25
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJSKI SKLADI

Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
HIBRID

Nekoč skromni malček, danes prava zverina? (video)

Novi Renault Clio združuje spomine, sodobno tehnologijo in hibridni pogon. Toda ali je še vedno tisti mestni malček, ki so ga vzljubile generacije?
6. 11. 2026 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Slovenski raziskovalci naleteli na povezavo, ki je niso pričakovali

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
PAZI.SE

Pazite se: obljubljajo neverjetne zaslužke, potem vas opeharijo

»Zagotovljeni donos«, »hiter zaslužek brez tveganja« in »ekskluzivna naložbena priložnost«.
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 08:36
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Hitrejša pot do obravnave in podpora pri okrevanju

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Novice  |  Slovenija
INDUSTRIJSKA MOČ

»Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
4. 11. 2026 | 07:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki