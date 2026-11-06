Olimpijina misija mogoče: z zmago bi zadišalo tudi po jesenskem naslovu

Nogometaši Olimpije so vroči, bojeviti in kljubovalni, kot da bi se borili za golo preživetje. Kdo jih bo ustavil po nizu štirih tekem brez poraza in zmagoslavju v velikem derbiju? Zeleno-bela preobrazba od 10. kroga 1. SNL, ko jim je zadnji poraz zadal mestni tekmec Bravo, bo že danes pred novim in posebnim izzivom: v uvodni tekmi 15. kroga bodo Ljubljančani po dveh tekmah brez vloge favoritov gostovali pod Lendavskimi Goricami. Z zmago bi tudi na lestvici preskočili Mariborčane in se zavihteli tik pod vrh. Zadišalo pa bi tudi po jesenskem naslovu, kar je bilo še pred mesecem dni nepredstavljivo.

Amadej Maroša je najnevarnejši lendavski napadalec. FOTO: Facebook/NK Nafta

Olimpija je v preobrazbi na dveh frontah: organizacijska gre mimo oči in ušes javnosti ter je povezana z racionalizacijo poslovanja, saj je klub ostal brez evropskega denarja in tudi brez vidnejšega zaslužka od prodaje igralcev, hkrati se dogaja tudi športna. O prvi in njeni (ne)uspešnosti še ni videti in slišati veliko, pri drugi ji gre kot po maslu. V nekaj tednih se je spremenila od povprečne ekipe in brez sijaja do takšne s šampionskimi obrisi, pri čemer ima le eno lepotno napako. Ta še zdaleč ni nepomembna, v prihodnosti pa bi lahko bila celo ključna za njen razvoj in vrnitev v evropski razred všečnih in tekmovalnih moštev s posamezniki z višjo tržno vrednostjo – trener Jugoslav Trenčovski jo je zaradi višje sile (zavoljo slabega štarta in nereda) spremenil v delovno, kompaktno, homogeno in tekmovalno moštvo.

Olimpija je v preobrazbi na organizacijski in športni fronti. Proti zadnjima na lestvici je Olimpija osvojila le dve točki od devetih. Spored je Olimpiji pisan na kožo, v zadnji tekmi leta bo gostila Koper.

Pravzaprav je Olimpija postala kot Zahovićev vijolični stroj iz prejšnjega sanjskega desetletja, brezkompromisna v tem, da se prav nič ne meni o svoji všečnosti ali spektakularnosti, temveč le o tem, kako osvajati točke.

»Igrali smo umazano, ne lepo,« je črto pod veliki derbi odkrito potegnil 49-letni Makedonec, ki bo abrahama ujel na rojstni dan nekdanje skupne države (29. t. m.). Med navijači je prižgal upanje in tudi vprašanje, kaj bi bilo, če bi od prve tekme sedel na trenerskem stolčku? In bi tudi moral, če ne bi prišlo do »klica« v zadnjem trenutku, ki je preložil njegovo selitev iz Radomelj v Stožice.

Foto: ZX/IGD

Na obzorju celo 12 točk

Gostovanje na skrajnem vzhodu Slovenije sodi v kategorijo velikih izzivov za Trenčovskega in njegove varovance, saj imajo res sanjski spored (po Nafti bodo gostili Radomlje in gostovali v Grosupljem) in le še eno težko, najtežjo tekmo. V zadnjem jesenskem kolu bodo namreč gostili Koprčane. Tudi zato Ljubljančane v Lendavi čaka povsem drugačen dvoboj, kot sta bila zadnja ligaška proti Celjanom in Mariborčanom, saj bodo v vlogi izrazitih favoritov in z bremenom, da si ne smejo privoščiti izgubljanja točk. Na obzorju je tudi stoodstotni izkupiček za sanjski jesenski zaključek.

Tudi vratar Olimpije Matevž Vidovšek je ujel formo, v tej sezoni je že na šestih tekmah ohranil mrežo nedotaknjeno. FOTO: Borut Živulović/Reuters

V minulih 14 tekmah so bili zeleno-beli povprečni pri nabiranju točk oziroma zelo slabi proti zadnjeuvrščenima v ligi, Muri in Radomljam, vse prej kot uspešni pa tudi proti tekmecem iz zgornje polovice lestvice. Črno-beli Prekmurci so jim »ukradli« pet točk, Radomljani dve. V derbijih je bil njen izkupiček manj kot polovičen: od 21 možnih točk so jih osvojili le osem za dve zmagi (Koper in Maribor) ter dva neodločena izida (Celje in Maribor). Proti Bravu je izgubila obe tekmi, en poraz je dodala še proti prvakom.

2 točki od devetih je Olimpija osvojila proti zadnjeuvrščenima Muri in Radomljam. 8 točk od 21 je Olimpija osvojila proti tekmecem iz zgornjega dela lestvice. 7 golov je zabil prvi strelec lige Amadej Maroša.

Nafta je v prvi tekmi v Ljubljani dokaj nesrečno klonila v končnici, v Lendavi pa ji proti favoriziranim tekmecem ne gre po načrtih. Koper, Maribor in Celje so bili zmagovalci, le Bravo je pred slabim mesecem dni ostal brez točke. Do zadnjega dvoboja, nedeljskega v Celju, Lendavčani niso prejeli gola kar 309 minut. Toda španski model, ki ga solidno uveljavlja trener Gonzalo Escudero, je v Celju naletel na mino in pokazal ranljivost. Lendavčani imajo sicer najboljšega strelca lige v Amadeju Maroši, toda v zadnjih petih tekmah so dosegli le en gol, strelec je bil prav Maroša.