Olimpijina travma je Bravo, proti njemu ponovno v soboto

Celjani so v zadnjem dejanju konferenčne lige v Atenah z odmevno in prestižno zmago z 2:0 (skupno so izgubili z 2:4) po golih Nikite Josifova in Rudija Požega Vancaša postavili piko na i uspešni evropski sezoni. Zdaj se lahko povsem osredotočijo na prvenstveno bitko, v kateri so tekmecem ponudili nekaj priložnosti. Predvsem Mariborčanom, ki so že včeraj v Kidričevem opravili svojo nalogo v 27. krogu. S kakšno prednostjo bodo Celjani šli v zadnjo četrtino 1. SNL po reprezentančnem odmoru, bo znano po nedeljski zadnji tekmi kroga proti Primorju. V ospredju pa bo tudi današnji večerni mestni derbi v Stožicah. Še prej bodo Sobočani lovili točke za obstanek. Prost je Koper.

Murska Sobota: Mura – Kalcer Radomlje (sodnik Denis Halilović): Gostitelji so dočakali, kar so čakali – niz treh domačih tekem, po katerem bodo bliže obstanku ali pa dodatnim kvalifikacijam. Fazanerija je bila utrdba, kjer so si tekmeci »lomili kosti«, toda takrat so bili tudi črno-beli močni in avtoritativni. Domače tekme niso več prednost, ampak breme, in prav to je težava za trenerja Darjana Slavica. Tri domače tekme, sliši se lepo, realnost pa je neprijetna, saj bosta v Fazaneriji gostovala še Olimpija in Bravo, ki bijeta bitko za Evropo. Razlog za optimizem je odsotnost dveh pomembnih gostov, kaznovanih Ognjena Gnjatića in Andreja Pogačarja.

Vodilna Nafta pri zadnji Gorici 2. SNL, 20. krog, včeraj: Ilirija – Jadran, Slovan – Triglav, Krka – Beltinci Klima Tratnjek; danes: Jesenice – Tabor (14), Gorica – Nafta (15), Dravinja – Bilje, Krško Posavje – Kety Emmi&Impol Bistrica (oba 15.30), Rudar – Brinje Grosuplje (18).

Ljubljana: Olimpija – Bravo (Bojan Mertik): Olimpiji teče voda v grlo, Bravo ima v bitki za Evropo najmočnejšega aduta v pokalnem tekmovanju, v katerem je po izpadu vseh najboljših prvi favorit za lovoriko. Zeleno-beli praktično nimajo manevrskega prostora za preračunljivost, morajo zmagovati. Toda kako? Federico Bessone ni trener za ustvarjanje igre in tvegane tekme, kakovost napadalno usmerjenih igralcev ni »šampionska«, razen vidno izstopajočega po znanju in ustvarjalnosti Dimitarja Dimitrovskega. Olimpija se kot riba v vodi počuti takrat, ko tekmec narekuje igro. Podobno, ali še bolj, to velja za Bravo, ki je v zadnjih treh sezonah le dvakrat izgubil z mestnimi tekmeci. In ima nasploh boljši medsebojni izkupiček – 9 zmag, osem porazov, razlika v golih 35:27. Njegov trener Aleš Arnol je tako rekoč »doktoriral«, kako s čim manj posesti žoge in igre zmagovati ter biti celo všečen. Ko gre za še nikoli slabšo Olimpijo pod vodstvom Adama Deliusa, velja izpostaviti selekcijo. Športnik direktor Goran Boromisa, ali kdorkoli drug, ki podčrta kandidata za Olimpijo in ga »požegna«, bi moral že zdavnaj spregledati, da je med Šiškarji vsaj en igralec, prej dva, ki bi bila v tej zasedbi dodani vrednosti. Že tako šibka napadalna širina zeleno-belih bo še šibkejša z odsotnostjo kaznovanega Lucasa Pedra.

26 mestnih derbijev sta igrala Olimpija in Bravo, ki je za zmago (9:8) in razliko v golih 35:27 boljši.

Celje: Celje – Primorje (Alen Borošak): Predsedniku Celja Valeriju Kolotilu je odleglo in je priznal napako, ker je Ivana Majevskega izbral za naslednika Alberta Riere. Portugalec Vitor Campelos je stabiliziral moštvo v dveh izjemno zahtevnih tekmah brez prejetega gola in postavil red v igri. Marsikdo se sprašuje, kako, glede na res nelogične menjave, a je treba priznati, dosegel je, kar je želel in ocenil ter bi uspešen. Razširil je igralski kader, ohranil svežino najboljših, koga tudi discipliniral ali prizemljil in vrnil zadovoljstvo. Povsem brezskrbni Celjani še ne morejo biti, to je tekma, ki jim lahko prinese mir in brezstresno pripravo za zadnjih osem tekem. Predvsem pa za prvo naslednjo, ko bodo v Celju gostovali Mariborčani.