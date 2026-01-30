  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVENSKA ZMAGA Z DROBNIM NASKOKOM

Olimpijska generalka: Slovenska mešana ekipa slavila po kaotični tekmi

Slovenci so zmagali z 0,6 točke naskoka pred Nemci, tretji so bili Japonci z zaostankom 17,6 točke.
FOTO: AFP 
FOTO: AFP 
A. G.
 30. 1. 2026 | 18:15
 30. 1. 2026 | 18:33
2:12
A+A-

Slovenski smučarski skakalci Nika Vodan, Timi Zajc, Nika in Domen Prevc so na olimpijski generalki v Willingenu dobili tekmo mešanih ekip, ki bo v Predazzu doživela olimpijsko premiero. Tekmo so zaznamovali megla in sunki vetra, Slovenci pa so zmagali z 0,6 točke naskoka pred Nemci, tretji so bili Japonci z zaostankom 17,6 točke.

To je bila za Slovenijo tretja zmaga na tekmah mešanih ekip, skupno pa 169. za slovenske smučarske skoke. Tudi prvo sploh so Slovenci slavili na tem nemškem prizorišču, ko so se leta 2022 na najvišjo stopničko povzpeli Ema Klinec, Cene Prevc, Urša Bogataj in Anže Lanišek. Danes pa je slovenske nastope odprla Nika Vodan in z odliko opravila svoje delo, saj je po prvi skupini s skokom, dolgim 132 metrov, Slovenijo popeljala na prvo mesto pred ZDA in Norveško. Timi Zajc je skočil 118,5 metra in tudi po dveh skupinah je Slovenija ostala v vodstvu.

Niki Prevc se v tretji skupini nastop ni posrečil, v težkih razmerah je po daljavi 114,5 m Slovenija zdrsnila na drugo mesto. Za Nemčijo - Selina Freitag je pristala pri 132 m - je zaostajala za 24,4 točke. Domen Prevc (128,5 m) je nastopil zadnji od slovenskega kvarteta in s svojim nastopom ni bil najbolj zadovoljen, ampak vseeno je bil dovolj dober, da je Slovenijo popeljal pred Nemčijo.

Tekmo so zaznamovale zamude, prekinitve in slaba vidljivost ob sunkih vetra, ena serija je trajala kar uro in 50 minut, tako da se je žirija tekmovanja odločila, da bo za končni izid obveljala kar ta. Tekma mešanih ekip bo na bližnjih olimpijskih igrah na sporedu 10. februarja. Vendar v Predazzu tekmovanje ne bo potekalo na veliki skakalnici, temveč na srednji napravi.

V soboto in nedeljo na veliki na skakalnici Mühlenkopf sledita še po dve posamični tekmi za moške in ženske.

Več iz teme

smučarski skokiTimi ZajcNika PrevcDomen PrevcNika VodanzmagaWillingen
ZADNJE NOVICE
19:13
Novice  |  Slovenija
OBČINSKI SVET V KAOSU

Drzni napad v Radencih: prišlo je do fizičnega obračuna med podžupanom in svetnikom (VIDEO)

Udarec je pretresel občino; napad na podžupana razburil politiko.
30. 1. 2026 | 19:13
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ANONIMNOST

Ključ do zasebnosti na spletu

Kako navidezno zasebno omrežje (VPN) ščiti našo spletno dejavnost. Izogibajmo se brezplačnikom, saj znajo beležiti naše početje.
Staš Ivanc30. 1. 2026 | 19:00
18:46
Bulvar  |  Glasba in film
SLOVO

Za vedno zaprl oči legendarni slovenski glasbenik

Odšla je ikona slovenskega rocka.
30. 1. 2026 | 18:46
18:16
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KAKO OSTATI FIT

Pozimi ni razloga, da bi zmanjšali telesno aktivnost

Zima prinaša krajše dneve, mrzle temperature in večjo težnjo po sedečem načinu življenja, kar lahko negativno vpliva na zdravje, še posebno pri ljudeh nad 50 let.
30. 1. 2026 | 18:16
18:15
Šport  |  Tekme
SLOVENSKA ZMAGA Z DROBNIM NASKOKOM

Olimpijska generalka: Slovenska mešana ekipa slavila po kaotični tekmi

Slovenci so zmagali z 0,6 točke naskoka pred Nemci, tretji so bili Japonci z zaostankom 17,6 točke.
30. 1. 2026 | 18:15
18:00
Novice  |  Slovenija
DELOINDOM

Toliko vas lahko stane drevo ob cesti: inšpektorji gredo letos brez milosti

Poostren nadzor nad obrezovanjem vegetacije ob cestah: kdaj in zakaj ukrepati, kakšne so globe ter kako poskrbeti za varnost in urejenost okolja.
30. 1. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Avto, ki je šokiral Evropo: Mercedes CLA iz konkurenčnega paketa naredil absolutno zmagovalno potezo.

Mercedes-Benz CLA postavlja nova merila na področju elektrificirane mobilnosti, digitalizacije in varnosti. To potrjuje tudi naziv evropski avto leta 2026.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 10:51
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Gradite za 20 let ali za prvo zimo?

Zakaj je zgodnji energetski razmislek postal ena ključnih investicijskih odločitev?
27. 1. 2026 | 14:24
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Razno
ZAVAROVANJE

Belo se pere na devetdeset in pomemben detajl, ki ga v filmu ne vidimo

Belo se pere na devetdeset govori o izgubi in osebni moči ter bralce in gledalce opominja, kako hitro se lahko vsakdan obrne in kako pomembna je opora.
26. 1. 2026 | 08:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
OBSTAJA REŠITEV

Stalne bolečine? Ni treba, da je tako!

Vas bolečina omejuje pri gibanju? S tem se ni treba sprijazniti, saj jo lahko uspešno odpravite s pomočjo strokovnjakov.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 11:33
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOGODKI 2026

Ko biblijske podobe preplavijo Škofjo Loko

Pred nami je leto, ko si bomo lahko privoščili kar nekaj izbranih kulturnih večerov, navijaških koncev tedna in okusnih izletov po Sloveniji.
Promo Slovenske novice28. 1. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PUTIKA

Zakaj moramo čim prej po diagnozo?

Neznosna bolečina v sklepu, ki prevzame nadzor nad vašim življenjem – to je protin ali putika, ki nastane zaradi številnih vzrokov in jo je mogoče obvladovati.
Promo Slovenske novice27. 1. 2026 | 08:56
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki