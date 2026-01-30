Olimpijska generalka: Slovenska mešana ekipa slavila po kaotični tekmi

Slovenski smučarski skakalci Nika Vodan, Timi Zajc, Nika in Domen Prevc so na olimpijski generalki v Willingenu dobili tekmo mešanih ekip, ki bo v Predazzu doživela olimpijsko premiero. Tekmo so zaznamovali megla in sunki vetra, Slovenci pa so zmagali z 0,6 točke naskoka pred Nemci, tretji so bili Japonci z zaostankom 17,6 točke.

To je bila za Slovenijo tretja zmaga na tekmah mešanih ekip, skupno pa 169. za slovenske smučarske skoke. Tudi prvo sploh so Slovenci slavili na tem nemškem prizorišču, ko so se leta 2022 na najvišjo stopničko povzpeli Ema Klinec, Cene Prevc, Urša Bogataj in Anže Lanišek. Danes pa je slovenske nastope odprla Nika Vodan in z odliko opravila svoje delo, saj je po prvi skupini s skokom, dolgim 132 metrov, Slovenijo popeljala na prvo mesto pred ZDA in Norveško. Timi Zajc je skočil 118,5 metra in tudi po dveh skupinah je Slovenija ostala v vodstvu.

Niki Prevc se v tretji skupini nastop ni posrečil, v težkih razmerah je po daljavi 114,5 m Slovenija zdrsnila na drugo mesto. Za Nemčijo - Selina Freitag je pristala pri 132 m - je zaostajala za 24,4 točke. Domen Prevc (128,5 m) je nastopil zadnji od slovenskega kvarteta in s svojim nastopom ni bil najbolj zadovoljen, ampak vseeno je bil dovolj dober, da je Slovenijo popeljal pred Nemčijo.

Tekmo so zaznamovale zamude, prekinitve in slaba vidljivost ob sunkih vetra, ena serija je trajala kar uro in 50 minut, tako da se je žirija tekmovanja odločila, da bo za končni izid obveljala kar ta. Tekma mešanih ekip bo na bližnjih olimpijskih igrah na sporedu 10. februarja. Vendar v Predazzu tekmovanje ne bo potekalo na veliki skakalnici, temveč na srednji napravi.

V soboto in nedeljo na veliki na skakalnici Mühlenkopf sledita še po dve posamični tekmi za moške in ženske.