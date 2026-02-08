Olimpijske igre v znamenju drzne novosti: ameriški drsalec piše zgodovino (VIDEO)

Ilia Malinin je prvi, ki je poskusil ta spektakularni element, odkar so prepoved v letu 2024 razveljavili. Ni dvoma, da so pravila na največjih športnih tekmovanjih zelo stroga, kar pogosto povzroča škandale, kot so letošnji poskusi umetnega povečanja genitalij ali razočaranje zaradi prepovedi določenih delov opreme. A ta dvig z gibom, ki je bil prepovedan že leta 1977, je zimske olimpijske igre naredil še bolj razburljive.

Ameriški športnik je v svoji olimpijski premieri včeraj, 7. februarja, vključil salto nazaj, kar bo zagotovo zapisano v zgodovino. 21-letnik je že dvakratni in aktualni svetovni prvak, zato ni presenetljivo, da so pričakovanja pred njegovo predstavo bila visoka. Prvič je ta element izvedel ameriški drsalec Terry Kubicka leta 1976, vendar so ga hitro označili za preveč nevarnega. Zadnjič je bil na zimskih olimpijskih igrah salto nazaj izveden leta 1998 v Naganu, in sicer s strani Francozinje Surye Bonaly, a je bil takrat gib prepovedan.

Ker je bila prepoved še razmeroma sveža, Malinin ni izgubljal časa in je salto vključil že v svoji olimpijski premieri, kasneje pa je dejal, da mu je bil preprosto »zabaven«. »Resno, občinstvo je preprosto zavriskalo in bilo popolnoma navdušeno,« je dodal. »To mi je res pomagalo začutiti hvaležnost olimpijske scene. Poskušam uživati v vsakem trenutku in biti hvaležen za vse, saj se v življenju lahko zgodi veliko nepričakovanega. Vse vzamem k srcu.«

Ni osvojil zlata

Kljub navdušenju občinstva pa Malinin ni osvojil zlate medalje, saj je z 98,00 točkami končal na drugem mestu za Japonskim drsalcem Kagiyamo Yumo, aktualnim srebrnim olimpijcem, ki je dosegel 108,67 točk. Olimpijec je sprva načrtoval, da bo med svojo predstavo naredil še eno zgodovinsko potezo, saj velja za edinega drsalca, ki je uspešno izvedel kvadrupli Axel.

Malinin ga je pred tekmo prijavil kot načrtovani element, vendar ga včeraj ni izvedel. »Pred časom sem se odločil, da kvadrupli Axel ne bom izvedel, a sem pozabil odstraniti element s seznama načrtovanih gibov,« je povedal Malinin in dodal, da ga v ekipnem nastopu ni načrtoval. Če mu bo uspelo to storiti na igrah, bo prvi, ki bo kvadrupli Axel izvedel na zimskih olimpijskih igrah, poroča LADbible.

