Organizacijska ekipa nared za kolesarsko EP v Sloveniji: Stadion je cesta, navijajte pametno

Evropsko prvenstvo, na katerem se bo za 14 kompletov kolajn pomerilo okoli 900 kolesark in kolesarjev iz 50 držav, bo največje tekmovanje, kar jih je doslej priredila Kolesarska zveza Slovenije. Organizacijska ekipa na čelu z generalnim sekretarjem Tomažem Poljancem in tehničnim direktorjem Bogdanom Finkom je pripravljena. Podobno velja tudi za najboljše slovenske reprezentante z izjemno poškodovanega Tadeja Pogačarja.

A četudi Pogi ne bo dirkal, nas čaka spektakel, ki ga bodo nepozabnega naredili številni slovenski navijači, za katere organizatorji upajo, da bodo na tako vrhunski ravni, kot so zadnja leta njihovi ljubljenci. Poleg navijačev pa se bodo morali v prvenstvo vživeti tudi drugi prebivalci 12 občin, po katerih potekajo trase dirk.

»Že vnaprej se opravičujem vsem tistim, ki bodo morali zaradi cestnih zapor v naslednjih dneh prilagoditi svoje poti. Vendar so naš stadion ceste, drugače ne gre,« je povedal Poljanec. Ker se je, čeprav je po hudem padcu na Vuelti, pri katerem si je zlomil ključnico in sedmo vratno vretence, med prijavljenimi pojavilo tudi Pogačarjevo ime, je završalo v kolesarskem svetu. »To prvenstvo je bilo organizirano z mislimi na Pogačarja, vendar se nesreče v kolesarstvu dogajajo. Tadej je poškodovan, na seznam je bil vpisan še pred poškodbo, gre za predprijave. Na koncu bo iz seznama kolesarjev, ki jih je slovenska reprezentanca prijavila, izbranih osem. Kdo bo na startu, bo povedal selektor. Seveda bi si vsi želeli videti Tadeja, vendar je prav, da se posluša stroko in zdravnike, tako da o tem ne bi špekuliral,« je nadaljeval Poljanec.

Želijo pravi spektakel

Uradna gostiteljica prvenstva je Ljubljana, a večina dogajanja bo v Šenčurju in okolici. V glavnem mestu se bodo 2., 3. in 4. oktobra začele cestne dirke mlajših članov, članic in članov. Vsi preostali starti in cilji bodo v Šenčurju, ki je osrednja točka 22,1 kilometrskega kroga na relaciji Šenčur, Olševek, Preddvor, Možjanca, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur.

Na njem bo odločilen in zato za navijače najbolj privlačen vzpon na Možjanco. Poljanec namiguje, da so tudi drugje dobre lokacije za ogled dirke. »Navijači lahko pridejo čisto blizu svojim ljubljencem. S pravim navijanjem lahko to postane spektakel, pri neodgovornem ravnanju pa lahko hitro pride do nesreče, opozarja. Miha Hočevar