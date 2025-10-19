Padla že prva rekorda: na 10 km najhitrejša Vid Botolin in Klara Lukan (FOTO)

Slovenska atleta Vid Botolin in Klara Lukan sta zmagovalca teka na 10 km na 29. NLB Ljubljanskem maratonu. Botolin je slavil zmago s časom 29:44 minute, Lukan pa je v cilj pritekla v 30:54.

V moški konkurenci je Botolin zmagal pred Belgijcem Thibaultom De Rijdtom (30:10) in Markom Bogatajem (30:52). Lukan pa je za minuto ugnala Lizo Šajn (31:56) in Marušo Mišmaš Zrimšek (34:05).

Tako Botolin kot Lukan sta na 10-kilometrski preizkušnji slavila še tretje leto zapovrstjo. Botolin je lani poskrbel za prvi tek pod pol ure, lanski rekord proge pa je izboljšal za deset sekund. S tem je popravil tudi svoj lanski državni rekord med mlajšimi člani.

FOTO: Voranc Vogel

»Zagotovo je bil državni rekord glavni cilj. Ampak ob teh jutranjih urah ter kar precejšnem mrazu, poleg tega sem imel pomoč zajčka kakšen kilometer manj, kot smo pričakovali, je na koncu to super rezultat. O tem, da bom zmagal, sem bil prepričan že pred startom. Ampak osredotočil sem se predvsem na to, da se, ko se narekovalec ritma odcepi, maksimalno sprostim, hkrati pa garam do konca,« je v cilju dejal Botolin.

»Če mogoče najdemo kakšno dirko, kjer bo okoli mene več boljših oziroma konkurenčnih tekačev, se potem brez težav odteče državni rekord,« je še dejal član celjskega Kladivarja in dodal, da so ga v zadnjih kilometrih dvignili tudi navijači ob progi.

Trenutni slovenski rekord na 10 km ima Romeo Živko, ko je leta 1989 v Bolzanu tekel 29:05 minute.

Boljša za skoraj minuto

Lukan je lanski rekord popravila za skoraj minuto, lani je namreč tekla 31:49. Ob tem je za slabe pol minute zgrešila svoj slovenski rekord (30:26), ki ga je tekla februarja letos v Castellonu.

»Danes sem odtekla tako, kot sem načrtovala. Kot sem napovedala pred začetkom, sem šla od starta do cilja na polno, saj me čez en teden čaka prvi polmaraton. Danes je bil to test forme, mislim, da bo trener zelo zadovoljen. Sama sem zelo zadovoljna z današnjo predstavo. Proga tukaj ni najhitrejša, a se mi zdi da moj rezultat ni tako počasen,« pa je tekmo povzela Lukan.

FOTO: Voranc Vogel

»Nisem si upala zastavljati časovne meje, ampak sem si samo rekla, da se moram potruditi, da bo lahko tudi trener ocenil, v kakšni formi sem za naslednjo tekmo. Iskreno si nisem mislila, da bom minuto hitrejša kot lani, ampak vse kaže, da sem v formi,« je dodala o svojem novem krepko izboljšanem rekordu proge. Tudi njej so ob progi pomagali navijači, pomagala pa ji je tudi skupina tekačev, s katerimi je pretekla večino trase.

»Vsakič, ko mi je kdo zaploskal, navijal zame, me je to še dodatno spodbudilo in potem tudi vsi dvomi izginejo in sem se lahko še bolj priganjala. Vesela sem tudi, da sem imela ob sebi množico fantov, da smo se malo izmenjavali v tempu in je bilo vse skupaj bolj dinamično. Samostojen tek zna biti kar naporen, sploh na tako dolgi razdalji, tako da sem zelo vesela, da sem imela ob sebi moško tekaško družbo. Spodbuda ob progi pa mi je tudi dala dodatno moč.«