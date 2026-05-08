LIGA PRVAKOV

Parižani ustavili nemški stroj

V finalu lige prvakov bosta igrala PSG in Arsenal. Ekipa Luisa Enriqueja je pokazala jeklen značaj.
Hviča Kvarachelia je najboljši igralec v ligi prvakov. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Peter Zalokar
 8. 5. 2026 | 08:35
Najboljša kluba iz najpomembnejših evropskih metropol, Londona in Pariza, se bosta 30. maja v eni od najlepših mest in enem najlepših stadionov pomerila za naslov najboljšega na stari celini. Da bomo na Puskas Areni gledali enosmerni promet kot pred letom v Münchnu, kjer je PSG razbil Inter s 5:0, ni verjetno. Arsenal je v vsej sezoni lige prvakov neporažen in je prejel vsega šest golov. Tudi Parižani so Bayern izločili s taktično igro brez tveganja. Na stavnicah je PSG rahel favorit, da bo prvi po letu 2018 (Real Madrid) ubranil naslov (kvoti 1,66:2,20).

PSG je v zadnjih dveh sezonah ena najbolj razburljivih ekip v Evropi, toda moštvo Luisa Enriqueja je pokazalo tudi povsem drugačen obraz, ko je zadržalo nalete Bayerna. Po epski zmagi s 5:4 v eni najboljših tekem v zgodovini tekmovanja je PSG delo na Allianz Areni dokončal z zgodnjim zadetkom Ousmaneja Dembéléja in nato junaško obrambo. Bayern, najbolj učinkovita ekipa v Evropi, je častni zadetek dočakala globoko v sodnikovem dodatku, ko je bilo že vse izgubljeno. Strelec je bil kdo drug kot Harry Kane, najbolj učinkovit igralec sezone.

»Nocoj je bilo jasno, kakšna ekipa smo. Pokazali smo zrelost, sposobnost branjenja in napadanja. Kot trenerju mi je bilo v užitek gledati takšno predstavo,« je bil ponosen Enrique. »Ne moremo vedno zmagovati z magijo ali izjemno igro. Danes smo se morali veliko braniti, a smo se branili zelo dobro,« je dodal mladi napadalec Désiré Doué. V obrambi je bil izjemen Willian Pacho, Ekvadorec, ki je na igrišču dobil vseh svojih šest dvobojev. Warren Zaïre-Emery je bil sijajen na desnem bočnem položaju v odsotnosti poškodovanega Achrafa Hakimija. V sredini pa je čaral morda najbolj kompleten igralec ta čas Hviča Kvarachelia. Gruzijec je v Münchnu podal za zadetek in bil v izločilnih bojih najbolj koristen igralec s sedmimi goli in tremi podajami na osmih tekmah.

66 odstotno posest žoge je imel Bayern, razmerje v kotih pa je bilo 8:1 za PSG.

»Zelo sem vesel, da smo v finalu. Vemo, da bo proti Arsenalu težko. Bayern je ena najboljših ekip ta trenutek. Bilo je zelo težko, najtežja tekma v sezoni,« je priznal Kvarachelia: »Pokazali smo, da lahko igramo tudi proti takšnim ekipam.«

Enrique po tretji naslov

PSG je prva ekipa po Liverpoolu leta 2019, ki se je prebila v dva zaporedna finala, zmaga nad Arsenalom pa bi ga naredila šele za drugo moštvo v eri lige prvakov, ki mu je uspelo ubraniti naslov. Edina ekipa, ki ji je to do zdaj uspelo, ostaja Real Madrid Zinedina Zidana med letoma 2016 in 2018. Enrique se lahko zdaj pridruži Zidanu, Pepu Guardioli, Bobu Paisleyju in Carlu Ancelottiju kot trener s tremi naslovi – enega je osvojil že z Barcelono leta 2015. Zdelo se je, da bi se lahko odločitev Parižanov, da po minuli sezoni moštva ustrezno ne okrepijo, maščevala, še posebej, ker so vratarja Gianluigija Donnarummo prodali v Manchester City in ga niso ustrezno zamenjali. A devet od enajstih nogometašev, ki so lani razbili Inter, je začelo tekmo na istem stadionu, manjkala sta le Donnarumma in Hakimi. Bayern? Pritoževal se je nad sojenjem, ampak v dveh tekmah je bil PSG enostavno boljši.

liga prvakovPSGLuis EnriqueBayernnogomet
