Peklenski žreb za Kajo Juvan, Đoković in Sinner pa sanjata polfinale v Melbournu

TENIS

Novak Đoković v Melbournu vedno pod posebnim drobnogledom. Kaji Juvan žreb podelil dvoboj z eno od favoritinj.

Seveda sleherni od štirih turnirjev sezone za teniški grand slam skriva svojo privlačnost, prav vsi – prihajajoči Melbourne, za njim majski Pariz, julijski Wimbledon in nato še v sklepnem delu poletja New York – pritegnejo izjemno globalno pozornost, je pa tako, da so nekateri igralci na posameznih prizoriščih pod posebnim drobnogledom. In tako je s srbskim asom Novakom Đokovićem, ki se niti na enem od cenjenih turnirjev v tujini ne počuti tako domače kot prav na tem uvodnem za odprto prvenstvo Avstralije. Zdaj sanja o lovoriki št. 25 za grand slam. V razvrstitvi teh je rekorder (njegova ...