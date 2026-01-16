  • Delo d.o.o.
TENIS

Peklenski žreb za Kajo Juvan, Đoković in Sinner pa sanjata polfinale v Melbournu

Novak Đoković v Melbournu vedno pod posebnim drobnogledom. Kaji Juvan žreb podelil dvoboj z eno od favoritinj.
Novak Đoković pri 38 letih vztraja v boju za svetovni teniški vrh. FOTO: dokumentacija Dela
Novak Đoković pri 38 letih vztraja v boju za svetovni teniški vrh. FOTO: dokumentacija Dela
Siniša Uroševič
 16. 1. 2026 | 05:20
3:14
A+A-
Seveda sleherni od štirih turnirjev sezone za teniški grand slam skriva svojo privlačnost, prav vsi – prihajajoči Melbourne, za njim majski Pariz, julijski Wimbledon in nato še v sklepnem delu poletja New York – pritegnejo izjemno globalno pozornost, je pa tako, da so nekateri igralci na posameznih prizoriščih pod posebnim drobnogledom. In tako je s srbskim asom Novakom Đokovićem, ki se niti na enem od cenjenih turnirjev v tujini ne počuti tako domače kot prav na tem uvodnem za odprto prvenstvo Avstralije. Zdaj sanja o lovoriki št. 25 za grand slam. V razvrstitvi teh je rekorder (njegova ...

Kaja JuvanNovak Đokovićodprto prvenstvo AvstralijeMelbourneOP AvstralijeRafael NadalAvstralijatenis
ZADNJE NOVICE
07:40
Premium
Novice  |  Slovenija
ZADEVA ŠE V OBRAVNAVI

Škandal v Kopru! Varovanca v domu starejših snemala med intimnim odnosom

V Deos Centru starejših Koper so potrdili, da je fotografija nastala pri njih. Potekajo interni postopki, primer proučuje tudi policija.
Moni Černe16. 1. 2026 | 07:40
07:37
Novice  |  Slovenija
SLOVO

V Turistični zvezi žalujejo, poslavljajo se od Lenke Molek

S svojim znanjem je več kot dve desetletji pomagala krajem pri ohranjanju dediščine in sodelovala tudi pri vseslovenskem izboru Moja dežela – znak gostoljubnosti.
16. 1. 2026 | 07:37
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Žganci brez napak: ajdovi, koruzni in krompirjevi

Od razmerja vode do pravega trenutka mešanja – vse, kar morate vedeti, da žganci vedno uspejo.
Odprta kuhinja16. 1. 2026 | 07:30
07:20
Novice  |  Slovenija
ŽRTVOVALI BODO IMETJE

Poplave ali kmetije? DPN v Spodnji Savinjski dolini deli ljudi

Kmetje v Spodnji Savinjski dolini so pričakovano proti suhim zadrževalnikom. Javna obravnava napovedana za prihodnji teden.
Špela Kuralt16. 1. 2026 | 07:20
07:10
Premium
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI SKOKI

Nika Prevc? Ona skoraj nima pomanjkljivosti

Na Ljubnem ob Savinji je v soboto svojo uspešno športno pot uradno sklenila Maja Vtič. V zgodovino se je vpisala kot prva slovenska zmagovalka tekme za SP na skakalnici pod Rajhovko.
Miha Šimnovec16. 1. 2026 | 07:10
07:00
Novice  |  Kronika  |  Doma
OGENJ ZAJEL AVTOCESTO

Nove podrobnosti hude prometne nesreče na Štajerskem

Voznik cisterne na štajerki zapeljal na nasprotno vozišče. Po trku s kombijem je požar zaprl promet v obe smeri.
Jure Predanič16. 1. 2026 | 07:00

IZBRANO ZA VAS
Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Koroška postaja središče razvoja

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
