  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOMENDA KOT MALE ELIZEJSKE POLJANE

Peto zmago Tadeja Pogačarja na Touru bodo proslavljali tri dni

Pogi na Krvavec z Isaacom del Torom, v dolino z Domnom Prevcem.
Tadej Pogačar in Isaac del Toro sta skupaj stopila na oder za zmagovalce Toura, skupaj bosta dirkala tudi v Komendi. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Tadej Pogačar in Isaac del Toro sta skupaj stopila na oder za zmagovalce Toura, skupaj bosta dirkala tudi v Komendi. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Krožišče v Komendi bo spet kolesarsko. FOTO: Dejan Javornik

Krožišče v Komendi bo spet kolesarsko. FOTO: Dejan Javornik

FOTO: Zx

FOTO: Zx

Tadej Pogačar in Isaac del Toro sta skupaj stopila na oder za zmagovalce Toura, skupaj bosta dirkala tudi v Komendi. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Krožišče v Komendi bo spet kolesarsko. FOTO: Dejan Javornik
FOTO: Zx
Miha Hočevar
 31. 7. 2026 | 07:21
5:20
A+A-

Tako kot so edinstveni dosežki Tadeja Pogačarja, bo posebno tudi proslavljanje pete zmage na dirki po Franciji. Njegova rodna Komenda s širšo okolico se bo za tri dni spremenila v kolesarsko središče sveta. Udeleženci in obiskovalci bodo pod kamniško-savinjskimi vršaci doživeli nekaj blišča Elizejskih poljan, ob tem pa se ne bodo le priklonili najboljšemu kolesarju na svetu, temveč tudi prispevali sredstva za dobre namene. Še lani sta bila kriterij Tadeja Pogačarja in Pogi Challenge ločeni julijska in oktobrska prireditev, letos so ju prireditelji iz agencije Extrem in Pogi Teama združili v kolesarski praznik brez primere. Začelo se bo danes z 8. kriterijem Tadeja Pogačarja, na katerem se bodo najprej pomerili tekmovalci v mlajših starostnih kategorijah, vrhunec pa bo dirka članov ob 19.30.

Nekoč so kriterij prirejali v komendski industrijski coni, zdaj gre 980-metrska trasa skoraj mimo Pogačarjeve domače hiše in združuje Komendo ter Klanec pri Komendi. Obkrožila bo tudi novi prireditveni prostor, ki tokrat ne bo na hipodromu, kjer bodo obiskovalci lahko tokrat parkirali svoja vozila, nato pa se odpravili k progi, na kateri jih čaka prvovrstni spektakel.

Krožišče v Komendi bo spet kolesarsko. FOTO: Dejan Javornik
Krožišče v Komendi bo spet kolesarsko. FOTO: Dejan Javornik

Ob Pogačarju bodo na članski dirki med drugimi na štartu VIP povabljenci Isaac del Toro, Felix Großschartner, Tim Wellens (vsi UAE), Luka Mezgec, Pascal Ackermann (oba Jayco Alula), Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Mikkel Honoré (EF Education), Ryan Gibbons (Lidl Trek), Matteo Trentin (Tudor), Matic Žumer (Arbö), Jaka Primožič (Hrinkow), Tilen Finkšt (Solution Tech), Erazem Valjavec (Soudal Quick Step Devo) in upokojeni nekdanji Pogačarjev moštveni kolega Rui Costa.

Na dirki, ki jo bosta prenašala tudi slovenska nacionalna televizija in Eurosport, bi bila še kopica drugih zvenečih imen, vendar imajo številni kolesarji ta konec tedna že predvidene nastope na drugih dirkah, nekateri pa potrebujejo počitek po napornem Touru. Tudi zato bosta manjkala najavljena zvezdnika Filippo Ganna in Michael Matthews.

Pogačar in druščina bodo prekolesarili 35 krogov in na vmesnih šprintih nabirali točke, zmagovalec ne bo prvi kolesar v cilju, temveč tisti, ki bo zbral največ točk. Lani je bil to Pogačar, ki je prvič slavil zmago na kriteriju, ki nosi njegovo ime. Še preden se bo pomeril s svojimi prijatelji, pa bo pred mikrofone sedel na novinarski konferenci, na kateri bo morda že razkril, ali bo nastopil na Vuelti, ki se bo 22. avgusta začela v Monte Carlu.

Najbolj slovesno bo sicer po dirki, ko bodo pripravili uradni sprejem za Pogačarja ob peti zmagi na Touru, sledil pa bo še koncert Magnifica.

FOTO: Zx
FOTO: Zx

100.000 € bo Tadej Pogačar namenil za obnovo hiš v Komendi, ki jih je junija razdejala ujma.

Družinska sobota, dirkaška nedelja

Kolesarsko dogajanje v Komendi se bo v soboto nadaljevalo z družinskim dnevom, tudi najmlajši se bodo lahko pomerili na Pogijevem izzivu, živahno bo tudi na prireditvenem prostoru, kjer bodo pripravili številne igre, povezane s kolesarstvom, od pump tracka, do skakalnice za kolesarje, Tadejeve šole vožnje z monociklom … Obiskovalci, ki jih bodo zabavali Čuki, bodo lahko spoznali tudi več kot 20 razstavljavcev, povezanih s Pogačarjem in njegovo ekipo UAE.

Vrhunec tridnevnega dogajanja bo nedeljski Pogi Challenge, dirka s Klanca v klanc. Udeležence – sprejeli so 1177 prijav, kolikor je višinskih metrov od vznožja vzpona na Krvavec do Plaže – najprej čaka dobrih devet kilometrov zaprte vožnje. Nato se bodo s Pogačarjem pomerili na 15,13 kilometra dolgem vzponu s povprečnim naklonom 7,9 odstotka. Tako kot lani jim bo Pogi dal okoli sedem minut prednosti, kar je oktobra najbolje izkoristil Andrew Feather, ki je edini na vrh prikolesaril pred svetovnim prvakom.

Britanec bo spet na startu, a Pogačar tokrat ve, kaj lahko pričakuje od njega. Poleg tega bo imel ob sebi zelo močnega gorskega pomočnika. Del Toro, ki je Tour končal na 3. mestu in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, bo nastopil tudi na tej preizkušnji. Dobra polovica udeležencev bo Slovencev, prijavili pa so se kolesarji iz 28 držav. Med tujci prednjačijo Avstrijci, pridejo pa tudi kolesarji iz ZDA, Mehike in Avstralije.

Za razliko od lanske krstne dirke prireditveni prostor ne bo na Plaži na Krvavcu, temveč v Komendi, kamor bo Pogačarja s helikopterjem pripeljal najboljši smučarski skakalec na svetu Domen Prevc, kar bo še en nepozaben trenutek letošnjega Pogi Challengea.

Bo tudi letos kdo »ugnal« Tadeja Pogačarja? To niti ni pomembno, v ospredju bo druženje, proslavljanje in zbiranje sredstev. Lani je Fundacija Tadeja Pogačarja s Pogi Challengeem in dražbo Tadejevih predmetov zbrala okoli 90.000 evrov, ki jih je namenila mladim, ki se borijo z rakom ali so ga premagali. Del izkupička je šel tudi Pogi in Pika Teamu, kjer se kalijo kolesarski nasledniki Tadeja Pogačarja in njegove zaročenke Urške Žigart.

Podobno bo tudi letos, vendar z dodatno lokalno dobrodelno noto. Tadej Pogačar bo namenil tudi 100.000 evrov za obnovo hiš v Komendi in okolici, ki jih je 10. junija razdejala ujma.

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Tadej Pogačarkolesarstvodirka po FrancijizmagaKomenda
ZADNJE NOVICE
07:10
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
11 LET ZAPORA

Posiljena več kot 100-krat, grozljiva zgodba iz slovenske Istre dobila pravnomočni epilog

Pravnomočna sodba za spolno zlorabo mladoletnice. Očim bo zaradi grozljivih dejanj 11 let v zaporu.
Moni Černe31. 7. 2026 | 07:10
07:00
Novice  |  Slovenija
NEVARNA BOLEZEN

Ubijalec pasjih mladičev, pasji parvovirus najpogosteje prizadene mladiče

Veterinarji pozivajo k previdnosti pred nevarno boleznijo.
31. 7. 2026 | 07:00
06:49
Poletje s SN
POLETNA NAGRADNA IGRA Z LIDLOM

Sreča se mu je nasmehnila prvič: Pavel se je na poletno nagradno igro prijavil dvakrat

Slovenske novice prebere od prve do zadnje strani.
31. 7. 2026 | 06:49
06:31
Novice  |  Slovenija
RUTINA NI VEDNO PREDNOST

Vozniški izpit ste opravili pred leti – koliko znanja vam je še ostalo?

Osvežitvena vožnja je individualno svetovanje z usposobljenim učiteljem in naložba v varnost
31. 7. 2026 | 06:31
06:10
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZMAGOVALCI NE MIRUJEJO

Domen Prevc, smučarski skakalec: To je najbolj divje poletje (Suzy)

Preden se poletje zares razživi, večina razmišlja, kam bo pobegnila pred vsakdanom.
31. 7. 2026 | 06:10
06:00
Lifestyle  |  Astro
KITAJSKI HOROSKOP

Trije avgusta najsrečnejši astrološki znaki kitajskega horoskopa

Nekateri astrološki znaki kitajskega horoskopa bodo magnet za denar in uspeh.
31. 7. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NASVET

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki