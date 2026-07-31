Peto zmago Tadeja Pogačarja na Touru bodo proslavljali tri dni

Tako kot so edinstveni dosežki Tadeja Pogačarja, bo posebno tudi proslavljanje pete zmage na dirki po Franciji. Njegova rodna Komenda s širšo okolico se bo za tri dni spremenila v kolesarsko središče sveta. Udeleženci in obiskovalci bodo pod kamniško-savinjskimi vršaci doživeli nekaj blišča Elizejskih poljan, ob tem pa se ne bodo le priklonili najboljšemu kolesarju na svetu, temveč tudi prispevali sredstva za dobre namene. Še lani sta bila kriterij Tadeja Pogačarja in Pogi Challenge ločeni julijska in oktobrska prireditev, letos so ju prireditelji iz agencije Extrem in Pogi Teama združili v kolesarski praznik brez primere. Začelo se bo danes z 8. kriterijem Tadeja Pogačarja, na katerem se bodo najprej pomerili tekmovalci v mlajših starostnih kategorijah, vrhunec pa bo dirka članov ob 19.30.

Nekoč so kriterij prirejali v komendski industrijski coni, zdaj gre 980-metrska trasa skoraj mimo Pogačarjeve domače hiše in združuje Komendo ter Klanec pri Komendi. Obkrožila bo tudi novi prireditveni prostor, ki tokrat ne bo na hipodromu, kjer bodo obiskovalci lahko tokrat parkirali svoja vozila, nato pa se odpravili k progi, na kateri jih čaka prvovrstni spektakel.

Krožišče v Komendi bo spet kolesarsko. FOTO: Dejan Javornik

Ob Pogačarju bodo na članski dirki med drugimi na štartu VIP povabljenci Isaac del Toro, Felix Großschartner, Tim Wellens (vsi UAE), Luka Mezgec, Pascal Ackermann (oba Jayco Alula), Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Mikkel Honoré (EF Education), Ryan Gibbons (Lidl Trek), Matteo Trentin (Tudor), Matic Žumer (Arbö), Jaka Primožič (Hrinkow), Tilen Finkšt (Solution Tech), Erazem Valjavec (Soudal Quick Step Devo) in upokojeni nekdanji Pogačarjev moštveni kolega Rui Costa.

Na dirki, ki jo bosta prenašala tudi slovenska nacionalna televizija in Eurosport, bi bila še kopica drugih zvenečih imen, vendar imajo številni kolesarji ta konec tedna že predvidene nastope na drugih dirkah, nekateri pa potrebujejo počitek po napornem Touru. Tudi zato bosta manjkala najavljena zvezdnika Filippo Ganna in Michael Matthews.

Pogačar in druščina bodo prekolesarili 35 krogov in na vmesnih šprintih nabirali točke, zmagovalec ne bo prvi kolesar v cilju, temveč tisti, ki bo zbral največ točk. Lani je bil to Pogačar, ki je prvič slavil zmago na kriteriju, ki nosi njegovo ime. Še preden se bo pomeril s svojimi prijatelji, pa bo pred mikrofone sedel na novinarski konferenci, na kateri bo morda že razkril, ali bo nastopil na Vuelti, ki se bo 22. avgusta začela v Monte Carlu.

Najbolj slovesno bo sicer po dirki, ko bodo pripravili uradni sprejem za Pogačarja ob peti zmagi na Touru, sledil pa bo še koncert Magnifica.

FOTO: Zx

100.000 € bo Tadej Pogačar namenil za obnovo hiš v Komendi, ki jih je junija razdejala ujma.

Družinska sobota, dirkaška nedelja

Kolesarsko dogajanje v Komendi se bo v soboto nadaljevalo z družinskim dnevom, tudi najmlajši se bodo lahko pomerili na Pogijevem izzivu, živahno bo tudi na prireditvenem prostoru, kjer bodo pripravili številne igre, povezane s kolesarstvom, od pump tracka, do skakalnice za kolesarje, Tadejeve šole vožnje z monociklom … Obiskovalci, ki jih bodo zabavali Čuki, bodo lahko spoznali tudi več kot 20 razstavljavcev, povezanih s Pogačarjem in njegovo ekipo UAE.

Vrhunec tridnevnega dogajanja bo nedeljski Pogi Challenge, dirka s Klanca v klanc. Udeležence – sprejeli so 1177 prijav, kolikor je višinskih metrov od vznožja vzpona na Krvavec do Plaže – najprej čaka dobrih devet kilometrov zaprte vožnje. Nato se bodo s Pogačarjem pomerili na 15,13 kilometra dolgem vzponu s povprečnim naklonom 7,9 odstotka. Tako kot lani jim bo Pogi dal okoli sedem minut prednosti, kar je oktobra najbolje izkoristil Andrew Feather, ki je edini na vrh prikolesaril pred svetovnim prvakom.

Britanec bo spet na startu, a Pogačar tokrat ve, kaj lahko pričakuje od njega. Poleg tega bo imel ob sebi zelo močnega gorskega pomočnika. Del Toro, ki je Tour končal na 3. mestu in osvojil belo majico najboljšega mladega kolesarja, bo nastopil tudi na tej preizkušnji. Dobra polovica udeležencev bo Slovencev, prijavili pa so se kolesarji iz 28 držav. Med tujci prednjačijo Avstrijci, pridejo pa tudi kolesarji iz ZDA, Mehike in Avstralije.

Za razliko od lanske krstne dirke prireditveni prostor ne bo na Plaži na Krvavcu, temveč v Komendi, kamor bo Pogačarja s helikopterjem pripeljal najboljši smučarski skakalec na svetu Domen Prevc, kar bo še en nepozaben trenutek letošnjega Pogi Challengea.

Bo tudi letos kdo »ugnal« Tadeja Pogačarja? To niti ni pomembno, v ospredju bo druženje, proslavljanje in zbiranje sredstev. Lani je Fundacija Tadeja Pogačarja s Pogi Challengeem in dražbo Tadejevih predmetov zbrala okoli 90.000 evrov, ki jih je namenila mladim, ki se borijo z rakom ali so ga premagali. Del izkupička je šel tudi Pogi in Pika Teamu, kjer se kalijo kolesarski nasledniki Tadeja Pogačarja in njegove zaročenke Urške Žigart.

Podobno bo tudi letos, vendar z dodatno lokalno dobrodelno noto. Tadej Pogačar bo namenil tudi 100.000 evrov za obnovo hiš v Komendi in okolici, ki jih je 10. junija razdejala ujma.