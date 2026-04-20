ROKOMET

Pivovarji so prišli do 23. pokalnega naslova, Celjane vodil Kokšarov duh

Andraž Makuc najboljši igralec F4 v Tivoliju.
Lovoriko je kapetanu Žigi Mlakarju predal predsednik RZS Bor Rozman. FOTO: Vid Ponikvar/Sportida
Peter Zalokar
 20. 4. 2026 | 09:35
Osemnajst dni za tem, ko je veliko prezgodaj umrla njihova legenda Edi Kokšarov, ki je nosil številko 23, so njegovi nasledniki pri Celju Pivovarni Laško prekosili sami sebe in po zmagi proti Trimu s 36:31 (17:15) osvojili 23. naslov pokalnih prvakov Slovenije. Za mnoge je bila to prva članska lovorika, tudi za najboljšega igralca sklepnega turnirja Andraža Makuca, najboljšega strelca Aljuša Anžiča in trenerja Klemna Luzarja. Številko 23 je nosil tudi Uroš Zorman, ki je v Tivoliju oddal prvo trofejo, odkar je prevzel Slovan. F4 je pokazal, da nas čaka še zelo razburljiva končnica državnega prvenstva, v kateri bodo Ljubljančani branili naslov.

Petkov polfinale med Slovanom in Celjem se je izkazal za finale pred finalom in je upravičil pričakovanja rokometnih sladokuscev. Gostitelji so imeli v drugem polčasu že prednost štirih golov, a na koncu izgubili s 34:35 (30:30, 16:15) po izvajanju sedemmetrovk, v katerih je edini strel zapravil najbolj izkušeni Staš Skube, izkazal se je vratar Gal Gaberšek. Odločilni strel je izvedel reprezentant Makuc. »Končno, dvakrat smo bili tako blizu, tokrat pa nam je končno uspelo premagati Slovana. Res po loteriji, pa vseeno,« je bil ponosen Luzar, ki je ekipo prevzel po slovesu Paula Pereire.

Celjani niso veljali za favorite, tako kot pred prvenstvom sta imela na papirju prednost Slovan in Trimo. Toda na igrišču so si priigrali prvo trofejo po letu 2023, ko je Žiga Mlakar dvignil pokal v Ormožu. Takrat je bil trener Alem Toskić, poleg kapetana Mlakarja pa so bili v celjski ekipi samo še Gaberšek, Tadej Mazej in Mai Marguč. Slednji zaradi hude poškodbe že končal sezono, a tudi brez njega so bili Celjani v finalu boljši od Trima. Ekipa Branka Tamšeta je bila konkurenčna samo v prvem polčasu, ko je strelsko blestel Jaka Soršak, na začetku drugega so si pivovarji priigrali odločilno prednost in jo brez stresa zadržali do konca. Trebanjci so očitno preveč energije porabili v polfinalu s Slovenj Gradcem (33:32), imeli so tudi nekaj ur manj počitka od Celjanov. Tretje mesto je osvojil Slovan, ki je s 33:25 (16:13) premagal Korošce.

23 pokalnih naslovov ima Celje, po 3 Gorenje in Koper, po 1 Slovan, Trimo, Gold Club in Prule.

Celjskemu kapetanu Mlakarju je pokal izročil predsednik Rokometne zveze Slovenije Bor Rozman, ki je ob koncu tedna napovedal, da bo letos spet kandidiral za mesto prvega moža slovenskega rokometa. Ta je v Tivoliju imel praznik, tribune so bile precej dobro zapolnjene, čeprav Ljubljana še ni doživela rokometnega prebujenja. Črna pika gre javni televiziji, ki ni prenašala petkovega polfinala. Tekma med Celjem in Slovanom je bila prava paša za oči in velika reklama za rokomet. Zaradi varčevalnih ukrepov pa v prenosu finala ni bilo strokovnega komentatorja ...

Sledi polfinale pokala EHF

Celjski navijači so imeli razlog za veselje, predstavi jim tudi vlivata optimizem za naslednji veliki izziv, polfinale pokala EHF proti Ohridu, zatem pa se bo odločalo tudi o naslovu državnega prvaka, ki potencialno prinaša tudi možnost za nastop v razširjeni EHF ligi prvakov. »Občutki so res neverjetni. Pred pokalnim vikendom smo si zadali cilj, da bomo v tej sezoni napadali vse lovorike. V pokalno tekmovanje smo vstopili s takšno miselnostjo. Od prve tekme, od prve minute, smo lovili ta naslov. Ponosen sem na celotno ekipo, da nam je uspelo osvojiti naslov pokalnih prvakov,« je bil presrečen še eden od celjskih reprezentantov Uroš Miličević.

