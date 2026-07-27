Po 180 minutah Olimpija že na poti v polomijo

NOGOMET

V 2. krogu 1. SNL drugi poraz zeleno-belih. Maribor ugnal novince.

V 2. krogu 1. SNL se je Olimpija po domačem porazu (0:2) v mestnem derbiju brez gola in točke vrnila tudi iz Murske Sobote. Borbenim, ne pa tudi igrivim ali spektakularnim, nogometašem Mure je zadostoval le en gol, ki ga je po hudi napaki vratarja Matevža Vidovška dosegel 25-letni rekonvalescent Robert Čakš. Postavni, 197 centimetrov visoki napadalec je v minuli sezoni zbral le dva nastopa, v prvem in zadnjem krogu, zadnji ligaški gol pa je dosegel maja 2024. Do prve zmage in težje, kot kaže izid (3:0), je v praznem Ljudskem vrtu prišel Maribor. Le 180 minut nove nogometne sezone je bilo ...