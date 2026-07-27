  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NOGOMET

Po 180 minutah Olimpija že na poti v polomijo

V 2. krogu 1. SNL drugi poraz zeleno-belih. Maribor ugnal novince.
Slab start, dober konec? Olimpijin trener Mišo Brečko po dveh porazih brez gola še verjame v lepši jutri. Foto: Leon Vidic
Slab start, dober konec? Olimpijin trener Mišo Brečko po dveh porazih brez gola še verjame v lepši jutri. Foto: Leon Vidic
Gorazd Nejedly
 27. 7. 2026 | 08:35
5:26
A+A-
V 2. krogu 1. SNL se je Olimpija po domačem porazu (0:2) v mestnem derbiju brez gola in točke vrnila tudi iz Murske Sobote. Borbenim, ne pa tudi igrivim ali spektakularnim, nogometašem Mure je zadostoval le en gol, ki ga je po hudi napaki vratarja Matevža Vidovška dosegel 25-letni rekonvalescent Robert Čakš. Postavni, 197 centimetrov visoki napadalec je v minuli sezoni zbral le dva nastopa, v prvem in zadnjem krogu, zadnji ligaški gol pa je dosegel maja 2024. Do prve zmage in težje, kot kaže izid (3:0), je v praznem Ljudskem vrtu prišel Maribor. Le 180 minut nove nogometne sezone je bilo ...
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Olimpijanogomet1. SNLPrva liga TelemachSlovenijaNK Olimpija
ZADNJE NOVICE
08:25
Bulvar  |  Tuji trači
HOLLYWOOD

S producentko sta se skupaj namakali v kadi: zvezdnica dobila bitko z mlado igralko

. Ta je zoper Wilsonovo vložila tožbo zaradi obrekovanja.
27. 7. 2026 | 08:25
08:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ZAPLET ZA ZAPLETOM

Morilca spet niso pripeljali: Srbska pravda za Slovenca se vleče

V Srbiji še vedno brez sodbe za umor Slovenca Tomaža Kostelnika.
Boštjan Celec27. 7. 2026 | 08:05
08:00
Novice  |  Svet
PONOVNA UPORABA

Podarjena oblačila pogosto končajo v smeteh, a obstaja način, da to preprečimo

Avstralska zamisel kaže, da lahko igla in sukanec naredita več kot zabojnik za tekstil.
27. 7. 2026 | 08:00
07:55
Šport  |  Športni trači
NI ZASTONJ

Koliko je z dirko po Franciji zaslužil Pogačar? Zneski so neverjetni (FOTO)

Kolesarska ekipa UAE Team Emirates-XRG je na letošnji dirki po Franciji po številnih uspehih prejela največji kos pogače iz denarnega sklada 2,3 milijona evrov. Največ zaslug za znesek 832.750 evrov ima slovenski as Tadej Pogačar, ki je še petič slavil skupno zmago na dirki vseh dirk.
27. 7. 2026 | 07:55
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Tedenski jedilnik: Kosila, ki bodo na mizi v 20 minutah

Pet preprostih poletnih kosil za vsak dan v tednu: od kremnega riža in hladne juhe do njokov s čevapčiči in tuninega burgerja.
Odprta kuhinja27. 7. 2026 | 07:30
07:30
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

V 6 dneh do notranjega miru: načrt duhovnega voditelja za pomiritev uma

Je stanje, ki ga lahko zavestno negujemo. Prepoznajmo, kaj nas vrže iz ravnovesja.
27. 7. 2026 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
DIAGNOZA

Ali sem res izkoristil vse možnosti?

Ko gre človek iz ordinacije s hudo diagnozo, se čas ustavi.
22. 7. 2026 | 08:14
Promo
Lifestyle  |  Stil
ŠPORTNI TERENCI

Štirje modeli, štirje značaji: Mercedes-Benz v posebnih izvedbah

Vsak Mercedes-Benz ima svoj značaj, ki ga seriji Night Edition in AMG Edition poudarita z oblikovalskimi podrobnostmi, opremo in vrhunskimi rešitvami.
24. 7. 2026 | 09:30
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki