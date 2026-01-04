  • Delo d.o.o.
INNSBRUCK

Po dramatičnem razpletu Domen Prevc ponovno na odru za zmagovalce

Na današnji tekmi novoletne turneje v Innsbrucku je zmagal Ren Nikaido, drugi je bil Domen Prevc, tretji pa Stephan Embacher. Razlika med prvimi tremi je bila manj kot točka.
Domen Prevc je ponovno prišel na stopničke. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
Domen Prevc je ponovno prišel na stopničke. FOTO: Kai Pfaffenbach Reuters
STA, A. Ka.
 4. 1. 2026 | 15:30
 4. 1. 2026 | 15:47
0:56
A+A-

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (129,5 in 128 m, 276 točk) je osvojil drugo mesto na tretji tekmi novoletne skakalne turneje v avstrijskem Innsbrucku. Na tekmi je bil pred vodilnim v skupnem seštevku svetovnega pokala in turneje le Japonec Ren Nikaido (131 in 128 m, 276,5) za svojo prvo zmago v pokalu. Tretji je bil domačin Stephan Embacher (130 in 127,5 m, 275,8), četrti pa največji tekmec Prevca na turneji štirih skakalnic Avstrijec Jan Hörl (130 in 126 m, 269,6). Anže Lanišek (127 in 127, 253,6) je bil sedmi, 21. pa Rok Oblak (124 in 121 m, 233,7).

V finale se od Slovencev ni uvrstil Žak Mogel (116 m, 102,3), ki je tekmo končal na 45. mestu.

Več sledi ...

15:30
Šport  |  Tekme
INNSBRUCK

Po dramatičnem razpletu Domen Prevc ponovno na odru za zmagovalce

Na današnji tekmi novoletne turneje v Innsbrucku je zmagal Ren Nikaido, drugi je bil Domen Prevc, tretji pa Stephan Embacher. Razlika med prvimi tremi je bila manj kot točka.
4. 1. 2026 | 15:30
15:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zakaj se vam v življenju ves čas ponavlja ista lekcija: skrivnost stelija v rojstni karti

V enem znamenju se zberejo trije planeti ali več. Je ključ, ki pove, kje se v nas nabira največ moči.
4. 1. 2026 | 15:10
14:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
POSTOJNA

Z avtom se je prevrnil na bok, vozilo 16-letniku dala v uporabo 18-letna sestra

Voznika so odpeljali v ZD Postojna na pregled.
4. 1. 2026 | 14:09
14:02
Novice  |  Svet
TEŽAVE V ZRAKU

Kolaps letalskega prometa v tej evropski državi! Letala ne letijo, sumijo, da je to razlog

Težave v Grčiji, pa tudi Italiji.
4. 1. 2026 | 14:02
13:38
Šport  |  Tekme
SLALOM

Finale današnje tekme v Kranjski Gori žal brez Slovenk

Od petih Slovenk na startu prve vožnje se nobena ni uvrstila v drugo vožnjo in med dobitnice točk za svetovni pokal.
4. 1. 2026 | 13:38
13:19
Novice  |  Svet
CARINA V AKCIJI

Finci pokazali, kako so zasegli Putinovo ladjo: razkrili tudi, kaj je prevažala (VIDEO)

Pridržali so tudi vseh 14 članov posadke, saj sumijo, da je sidro ladje poškodovalo telekomunikacijski kabel v Finskem zalivu.
4. 1. 2026 | 13:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
