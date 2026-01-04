Po dramatičnem razpletu Domen Prevc ponovno na odru za zmagovalce

Slovenski smučarski skakalec Domen Prevc (129,5 in 128 m, 276 točk) je osvojil drugo mesto na tretji tekmi novoletne skakalne turneje v avstrijskem Innsbrucku. Na tekmi je bil pred vodilnim v skupnem seštevku svetovnega pokala in turneje le Japonec Ren Nikaido (131 in 128 m, 276,5) za svojo prvo zmago v pokalu. Tretji je bil domačin Stephan Embacher (130 in 127,5 m, 275,8), četrti pa največji tekmec Prevca na turneji štirih skakalnic Avstrijec Jan Hörl (130 in 126 m, 269,6). Anže Lanišek (127 in 127, 253,6) je bil sedmi, 21. pa Rok Oblak (124 in 121 m, 233,7).

V finale se od Slovencev ni uvrstil Žak Mogel (116 m, 102,3), ki je tekmo končal na 45. mestu.

Več sledi ...