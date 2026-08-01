Evropska slovesa Kopra (proti Runaviku s skupnih 5:5, po 11-m 3:4), Brava (proti Škendiji s 3:4) in Aluminija (proti Dinamu iz Tirane z 1:4) bolijo, toda nogometna ligaška karavana gre – mora iti – naprej. Slovenski klubi bodo ta konec tedna igrali tretji krog, v katerem bo na igrišču še bolj vroče kot v ozračju: danes bo najprej prekmurski derbi v Lendavi, zvečer na stadionu Z'dežele še razburljivi štajerski obračun z obrnjenima vlogama kot nekoč: Celjani bodo plen, lovci pa Mariborčani. Nedeljski spored se bo začel z lokalnim dvobojem v Domžalah, nadaljeval v Grosupljem, kjer bodo gostovali hudo »polomljeni« Koprčani, zadnje dejanje pa bo v Stožicah – v pričakovanju prve zmage Olimpije.

Lendava: Nafta – Mura (sodnik Aleksandar Matković): Kar so si navijači z vzhoda Slovenije želeli, so dobili, prekmurski derbi z velikim D. Sicer z manj kakovosti in mojstri na igrišču kot nekoč, a z nabojem in pomenljivim dvobojem različnih filozofij trenerjev, domačega Gonzala Escudera in gostujočega Mitje Mörca: domača je, ali vsaj želi biti, špansko igriva, gostujoča je »partizanska«. Polne tribune bodo skoraj zagotovo prišle na svoj račun, kar zadeva borbo, za drugo pa bo veliko odvisno tudi od dnevne forme najboljših, domačih Roka Pirtovška, Amadeja Maroša, Aleksa Pihlerja ter gostujočih Nina Koutra, Nika Kasala in Ivana Borne Jelića Balte.

Celje: Celje – Maribor (Rade Obrenović): Evropska bitka za ligo prvakov je mačji kašelj proti drevišnji, v kateri se bodo vrednotile delnice v boju za šampionsko lovoriko. To je zdaj že jasno: Celje ima le v Mariboru resnega tekmeca ali obratno. Celjani res niso bili najbolj prepričljivi v uvodnem delu sezone, a zdaj so lahko povsem sproščeni, ker so si zagotovili evropsko jesen. Drugo je, ali so optimalni v podrobnostih. Takšnih, ki zbujajo dvome, je kar veliko. Mariborčani vedo, da še ni napočil trenutek za »glasnost«, zato so še ponižni. Morda le še do zadnjega sodnikovega žvižga, po njem bi lahko glavna selektorja Zlatko Zahović in Darko Milanič že brenkala po znanih strunah.

Foto: ZX/IGD

Domžale: Kalcer Radomlje – Bravo (Anže Jerič): Gostitelji imajo lepo priložnost za prvo zmago. Šiškarje je evropska tekma le preveč utrudila. Slovo pa je v skladu z realnostmi, Škendija je po večini nogometnih zakonitosti korak pred Bravom.

Brinje Grosuplje – Koper (Bojan Mertik): Šok! Streznitev! Opozorilo! Koprčani so stopili na evropsko mino in plačali davek tudi za druge, morda usodnejše grehe. »Ribiči« s Ferskih otokov so bili nagrajeni za vztrajnost in bojevitost, Koprčani pa kaznovani za neučinkovitost in še vrsto drugih nesrečnih okoliščin. Pa vendar: posledice hudega spodrsljaja bodo najbrž vidne tudi v Grosupljem.

Ljubljana: Olimpija – Aluminij (Alen Borošak): Mišo Brečko ni imel »kreditov«, tudi naslednik Jugoslav Trenčovski jih ne bo imel. Še posebej pri navijačih, ki imajo vrh glave vodstvenih odločitev in vizije brez vizije. In predvsem podcenjevanja slovenskega bazena mlajših igralcev. Olimpijin je sicer zelo sporen in prej prazen kot poln. Če je Dino Kojić največji »izdelek« obdobja pod taktirko Adama Deliusa, potem je to, to. Lahko bi bil milijonski prodajni adut, ampak z igralci njegovega kova se je treba tudi ukvarjati. Aluminij bo v Stožicah verjetno še evropski, potolčen od poraza in potovanja.