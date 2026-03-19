Po Mourinhu ukanil še Guardiolo

Pravljica Bodø/Glimta se je nesrečno končala na Portugalskem (pri Sportingu po podaljšku 0:5, skupaj 3:5), Arsenal je strl odpor Leverkusna (2:0, skupaj 3:1), branilec naslova PSG se je znesel nad brezkrvnim Chelseajem (3:0, skupaj 8:2) in Real Madrid je še tretjič zapored preskočil Manchester City (2:1, skupaj 5:1). Derbi v Manchestru ni ponudil drame, je pa pokazal, da je Real pod Alvarom Arbeloo ponovno zrel za naskok na vrh lige prvakov. »Še pred dvema mesecema ne bi verjel, da bom tu, kjer sem zdaj,« je bil po tekmi na Etihadu nasmejan Arbeloa, ki je v ekipi znova postavil temelje, porušene pod vodstvom Xabija Alonsa, čigar poskus popolne prenove se je izjalovil, saj je v procesu izgubil slačilnico, zlasti Viniciusa Juniorja, strelca obeh Realovih golov.

Španski trener je sprejel izziv in upravičil sloves »posebneža številka 2«, bil je namreč najljubši učenec Joseja Mourinha, ko je ta vodil Real (2010-13). Zdaj mu je v dveh izločilnih krogih uspelo to, kar pred tem ni še nikomur: da je iz tekmovanja izločil tako Mourinha kot Pepa Guardiolo in pri tem dobil obe tekmi. Doslej sta samo Jürgen Klopp in Diego Simeone izločila oba slavna kolega, vendar nista zmagala v obeh obračunih. »Ne bi si drznil trditi, da lahko premagam trenerja, kot je Guardiola. Da smo napredovali, je zasluga trdega dela igralcev. Kot trener analiziraš nasprotnika in iščeš načine, kako ga prizadeti. Ko načrt igre deluje, je vse lažje in sledijo takšne zmage,« se ni širokoustil 43-letni Arbeloa.

Vinicius je plesal

Guardiolo je taktično nadigral na Bernabeuu in isti načrt ponovil na Etihadu. Na prvi tekmi je v sistemu eksplodiral Federico Valverde (3 goli), v Manchestru pa je Viniciusu dal popolno svobodo na igrišču. Brazilec je plesal in dokončno odločil dvoboj. Roko na srce, Realu je bilo veliko lažje, ker je bil že po 20 minutah zaradi igre z roko pred vrati izključen ključni Cityjev mož Bernardo Silva. Vinicius je bil drugače kot na prvi tekmi zanesljiv z 11 metrov, tekmo pa po izenačenju Erlinga Haalanda (41.) dokončno odločil v sodnikovem dodatku.

»Poskrbel sem, da iz svojih igralcev izvlečem največ, da se na igrišču počutijo udobno in da je ekipa uravnotežena, povezana in kompaktna. Odlično so razumeli, da moramo biti enotni in igrati z moštvenim pristopom. Imamo fantastične igralce,« je bil še naprej skromen Arbeloa.