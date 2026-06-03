Po naslovu košarkarskih državnih prvakov se pri Cedeviti Olimpiji obetajo velike spremembe

Košarkarji Cedevite Olimpije so pričakovano še 23. postali slovenski državni prvaki, potem ko so s 3:0 v finalni seriji premagali Krko. Novomeščani so se na prvi tekmi odlično upirali in izsilili dva podaljška, nato so jih zdesetkale poškodbe in Olimpija je ekspresno dokončala delo ter sezono. Uspešno, a znova brez želenega presežka v obliki polfinala v ligi ABA ali evropskem pokalu.

Dvojna krona na domačih tleh je za aktualno Cedevito Olimpijo minimalni standard, vse drugo bi bilo glede na razmerje moči, kakovost kadra in tudi proračun veliko razočaranje in bi bržkone botrovalo spremembam. Zasedba Zvezdana Mitrovića je pokazala zrelo igro, brez podcenjevanja, ki pri črnogorskem strategu ne pride v poštev, Aleksej Nikolić je na igrišču vodil barko z energijo, DJ Stewart pa s težkimi koši v ključnih trenutkih in postal najkoristnejši igralec finalne serije.

»Zahvala za to priznanje gre vsem v klubu, ki me vsak dan spremljajo in podpirajo, da sem še boljši. Ostalo mi bo kot lep spomin na obdobje v Ljubljani,« je Stewart že potrdil, da se triletno obdobje, v katerem je kot igralec močno napredoval in v slovenski prestolnici dočakal sina, počasi zaključuje. Tudi direktor moštva Davor Užbinec ne skriva, da nadaljnje sodelovanje ne pride v poštev: »DJ je še v pogovorih, a pričakujem, da jih bo uspešno zaključil pod pogoji, ki so za nas nedosegljivi. Vesel sem zanj, da bo naredil še korak naprej.«

Stewart je ključno prispeval k dobremu vzdušju in vzornemu obnašanju v slačilnici, še ena sezona Olimpije je minila brez vsakršnega incidenta – trdo, bojevito, a disciplinirano in spoštljivo. Vrednote vodstva pooseblja tudi Nikolić, ki po najboljši sezoni kariere prav tako odhaja novim izzivom naproti. Pri 31 letih je organizator igre slovenske reprezentance v obdobju, ko je pred njim ena zadnjih priložnosti za bogato pogodbo v tujini, uradne potrditve še ni, a bo, kot vse kaže, kariero nadaljeval pri turškem Galatasarayu.

Užbinca, Mitrovića in športnega direktorja Chechuja Mulera pri sestavljanju kadra za naslednjo sezono čaka veliko izzivov, direktor je odkril, kako razmišljajo glede drugih igralnih položajev: »Radović in Cerkvenik imata pogodbo, Kennedyju se izteka, z njim smo bili zadovoljni, a je imel visoko pogodbo in morda bomo poiskali kaj drugačnega. Težko bo najti igralca, kot sta Stewart in Nikolić, po kakovosti že, njun karakter in vpliv na slačilnico pa bo težko ponoviti.«

Kapetan še ni rekel zadnje

Za navijače oranžno-zelenih zmajev pa vse novice vendarle niso slabe. Najboljši posameznik sezone Umoja Gibson bo tudi v prihodnji sezoni igral v Ljubljani, z Olimpijo ima veljavno pogodbo in z 90-odstotno verjetnostjo ga ne bo premamila niti ponudba iz tujine. Pri Olimpiji puščajo vrata priprta, če bo kdo od evroligašev izpolnil visoko odkupno klavzulo, v nasprotnem primeru bo Gibson vsaj še leto dni zmaj. Tudi s kapetanom Jako Blažičem se pogovarjajo o nadaljevanju sodelovanja, v klubu ga želijo tudi po koncu kariere, ki bo trajala še kakšno sezono.