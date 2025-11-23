Po večnem derbiju Olimpija in Maribor nista nič bližje Celju (FOTO)

Maribor in Olimpija sta se na 66. medsebojni tekmi od vrnitve zeleno-belih v prvo ligo pred 16 leti 25. razšla brez zmagovalca. Mariborčani, ki so bolje začeli in povedli, ostajajo pri 26 zmagah, Olimpija, ki je več pokazala v drugem polčasu, a zadnje minute igrala z igralcem manj, pa pri 15 na teh večnih derbijih. Maribor, ki je proti Ljubljančanom doma nazadnje izgubil avgusta 2022, je na lestvici na drugem mestu z 11 točkami zaostanka za Celjem, Olimpija je peta, za Celjani ima 17 točk zaostanka.

Mariborčani so odločneje začeli tekmo in nekajkrat poskrbeli za nekaj panike pred vrati Olimpije, precej aktiven je bil predvsem Hilal Soudani, ki pa v teh trenutkih ni bil dovolj natančen. Ljubljanska zasedba, v kateri je manjkal kaznovani vezist Agustin Doffo, je nato počasi vzpostavljala ravnotežje in v 15. minuti tudi prvič resno opozorila nase, ko je z volejem poskusil Dino Kojić, Ažbe Jug pa je bil na mestu.

V 20. minuti je Soudani v novem nevarnem napadu domačih zadel prečko tekmečevih vrat, dve minuti zatem pa so gostitelji zasluženo povedli. Diga je na svoji polovici izgubil žogo, to pa je nato mojstrsko za hrbet gostujoče obrambe podal David Pejičić, našel Benjamina Tetteha, ta pa je zaobšel še vratarja Matevža Dajčarja in žogo poslal v mrežo za vodstvo in svoj 11. gol v sezoni. S tem se je na vrhu lestvice strelcev izenačil s Frankom Kovačevićem iz Celja.

FOTO: Marko Vanovšek/Mediaspeed

Domači, ki so ob nekaj nogometaših pogrešali tudi kaznovanega trenerja Feđo Dudića, so nevaren napad izpeljali tudi v 34. minuti, na koncu pa Isaac Tshipamba ni najbolje zaključil akcije, Dajčar je dobro posredoval. Na drugi strani je takoj zatem poskusil Ivan Durdov, toda tudi on brez uspeha. Obe ekipi sta sicer v prvem deli sprožili po štiri strele v okvir vrat.

Zadeli v prepovedanem položaju

V 51. minuti so Štajerci znova zadeli, toda Soudani je bil v globokem prepovedanem položaju, tako da gol ni obveljal. Je pa obveljal Olimpijin v 53. minuti, ko je Diga podal z desne strani, Durdov pa je svoj sedmi sezonski zadetek dosegel z natančnim strelom z glavo. Deset minut pozneje je imela nekoliko odločnejša gostujoča zasedba še eno priložnost, takrat pa je Durdov pred vrati žogo poslal čez gol.

Obe ekipi sta potem dodobra osvežili kader, ljubljanska pa se je znašla v težavah v 80. minuti, saj je Matej Jug po prekršku nad Tettehom pokazal drugi rumeni karton Ahmetu Muhamedbegoviću. Takoj zatem je bilo spet malce nevarno pred vrati gostov, v 86. minuti je z glavo poskusil še Tshipamba, toda ljubljanska obramba je zdržala, v izdihljajih tekme je še blokirala strel Kobija Bajca.

Maribor bo v 17. krogu v soboto gostoval pri Muri, Olimpija pa bo gostila Radomlje.