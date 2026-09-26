Po zatišju pod Storžičem danes vihar v Stožicah

Splošno je znano, da je v Sloveniji veliko čudovitih kotičkov sredi zakladov narave, eden takšnih je na Brdu pri Kranju. Tik pod mogočnim Storžičem je v objemu svežega gorskega zraka kot v paradižu, kar dobro vedo sprehajalci, igralci golfa in – člani slovenske nogometne reprezentance. Ta je v miru sklenila priprave za uvodno jesensko tekmo nove sezone lige narodov: po tem zatišju bo danes že v zgodnjem popoldnevu v Stožicah završalo. Slovenija se bo ob 15. uri v navzočnosti 12.000 gledalcev pognala v lov za točkami proti Škotski.

Največji slovenski stadion ni povsem razprodan, vstopnice bodo na voljo še danes pred tekmo, toda ozračje na tribunah bo zagotovo živahno, saj bo tam tudi dobrih tisoč privržencev škotske reprezentance, ki že tradicionalno zvesto spremljajo svoje nogometne rojake po vsem svetu, nazadnje tudi na letošnjem mundialu v Severni Ameriki. A seveda bodo glasno podporo Janu Oblaku in druščini namenili domači obiskovalci, ki se bodo že od 12. ure naprej zbirali v posebni navijaški coni ob stadionu, tribune bodo odprte dve uri pred začetkom tekme.

Slovenija : Škotska, danes ob 15. uri Stadion ŠRC Stožice, zmogljivost 16.038 gledalcev, sodnik Horatiu Fešnic (Rom). Slovenija: Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Lovrić, Gnezda Čerin, Elšnik; Horvat, Vipotnik; Šporar. Škotska: Gunn; Welsh, Binks, McKenna; Hickey, Ferguson, Gilmour, Robertson; McGinn; Ure, McBurnie.

In dogajanje na igrišču? Tam gre pričakovati odločen boj za zmago od uvodnih minut. Slovenija si bo seveda želela odpreti sezono z domačo zmago, ponosni Škoti bodo lovili uspeh kot odskočno desko za nadaljevanje lige narodov, v katerem se bodo v torek doma pomerili s Švicarji. Slovenski spored je po tej plati bolj prijazen, selitev je manj, naša vrsta igra najprej dve tekmi doma, po današnji še v torek z Makedonci, nato pa gostuje pri Švicarjih ter na revanši pri Škotih. Ritem pa je za vse omenjene reprezentance neizprosen – v presledku 11 dni bodo na sporedu za vsakogar štiri tekme.

Tudi na zadnjem treningu je vladalo zbrano in delovno ozračje.

Slovenski kapetan Jan Oblak je eden tistih, ki je iz tabora madridskega Atletica že vrsto let vajen podobne gostote preizkušenj, saj si pri njegovih rdeče-belih z vselej visokimi cilji kot po tekočem traku sledijo tekme v domačem prvenstvu in pokalnem tekmovanju ter na mednarodni sceni. »Sam raje igram na ta način z velikim številom tekem. Res je, iz sezone v sezono igramo tako, precej igralcev pri naši reprezentanci tega ni vajeno, a zdaj se bodo privadili na tekmo vsake tri ali štiri dni in videli, da je to dobro,« si ne dela nikakršnih skrbi ta izjemen vratar, ki se je pred kratkim s klubskimi soigralci veselil zmage z 2:1 v madridskem derbiju z Realom, zdaj si seveda želi zmagoslaven razplet tudi v današnjem ljubljanskem popoldnevu.

In ob tem se je spomnil, da sleherno slovensko reprezentanco pot k uspehu vodi z moštvenim duhom: »To je pač značilnost reprezentanc iz dežel z manjšim številom prebivalcev. Seveda ni lahko sestaviti takšne zgodbe, potrebuješ precej časa, toda ko smo jo imeli, smo bili uspešni. Tako je bilo ob uvrstitvi na euro in potem tudi na samem tekmovanju. Na mundialu nas, žal, ni bilo, zdaj je pred nami nova priložnost za uveljavitev. Liga narodov predstavlja začetek poti k naslednjem evropskem prvenstvu, dober rezultat te popelje pozneje k višjemu bobnu v žrebu, dejansko so zelo pomembne tekme pred nami. In verjamem, da gremo v pravo smer.«

84 reprezentančnih nastopov je doslej zbral slovenski kapetan Jan Oblak.

Ob največjih uspehih prejeli malo golov

Tudi selektor Boštjan Cesar je dan pred tekmo med srečanjem z novinarji v reprezentančni bazi na Brdu pri Kranju deloval mirno, četudi mu od prvega dne ni šlo vse po načrtih, saj zaradi zdravstvenih težav na zboru ni bilo vseh povabljenih, javnost je pritisnila na gumb za alarm zlasti zavoljo novega izostanka udarnega napadalca Benjamina Šeška. Ustavila ga je poškodba golenice, pri priči so se na Otoku, zlasti med spremljevalci utripa njegovega Manchester Uniteda razširili namigi, da ne gre za tako hudo oviro.

»Tako je to, ko si član velikega kluba. Ko je bil zdrav in je zabijal gole, je bilo vse v najlepšem redu, zdaj pa doživlja kritike. Vem, da mu ni lahko, preživlja pač poseben del kariere, ker se doslej ni prav pogosto soočal s poškodbami. A verjamem v njegovo moč ter da se bo vrnil v prepoznavni podobi,« je prepričan slovenski selektor.

Ni dvoma, da bo ob severni ljubljanski obvoznici danes vroče na igrišču, ob njem ter na tribunah. In ni si težko predstavljati, koliko nasmeha in samozavesti bi v pričakovanju naslednje domače preizkušnje, v torek z Makedonci, prinesel uspeh na tej premieri v novem poglavju lige narodov.