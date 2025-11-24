Pod Šmarno goro je tekla tudi kri: Nejc Petrič postal mladinski svetovni prvak v boksu!

Kar je napovedal, je tudi uresničil. Slovenski as Nejc Petrič je po srebrni kolajni na evropskem prvenstvu za mlajše člane v olimpijskem boksu osvojil še naslov mladinskega svetovnega prvaka v polvelterski kategoriji najmočnejšega profesionalnega združenja WBC. Zanj je z vrhunsko predstavo, katere se ne bi sramoval niti ptujski šampion Dejan Zavec, ki je pozorno spremljal dvoboje na spektaklu Golden Gloves Fight Night 3 v nabito polni dvorani Vižmarje Brod, premagal Kolumbijca Camila Enamorada.

Ko je Petrič že takoj pritisnil na 22-letnega Južnoameričana, so bili mnogi prepričani, da bo glavnega obračuna hitro konec. Toda Enamorado se zlepa ni vdal. Prav nasprotno; leto starejšemu članu kluba Golden Gloves Gym, ki ima – mimogrede – svojo telovadnico nedaleč stran v Šentvidu, je nudil dostojen odpor in imel tudi svoje trenutke. Najboljše v četrti rundi, v kateri je večkrat močno zadel Petriča in »prebudil« gledalce, da so začeli z glasnim vzklikanjem »Dajmo, Nejc!« pomagati domačemu šampionu.

»Takrat sem po navodilih trenerja Andraža Ciuhe načrtno malo upočasnil ritem. Obračun v osmih rundah ni sprint, to je že maraton, zato je treba pravilno razporediti moč,« je po osmi zaporedni poklicni zmagi pojasnil 23-letni as z Vrhnike in dodal, da ga je nasprotnik presenetil z vzdržljivostjo. »Če se ne motim, sem mu zadal kakšnih 20 močnih udarcev v telo, še zdaj ne vem, kako jih je preživel,« se je čudil Nejc in priznal, da je bil to verjetno njegov najtežji dvoboj. Na koncu ga je dobil po soglasni sodniški odločitvi, po prvem porazu po osmih zmagah mu je zaploskal tudi Enamorado.

Do pasov tudi Šišić in Januzaj

Za nagrado je Nejc prejel tako želeni zeleni šampionski pas prestižnega združenja WBC, s katerim si je uresničil sanje. »To je velik korak proti še večjim lovorikam,« je še dejal novopečeni mladinski svetovni prvak, preden je začel svojim navijačem uresničevati želje po skupnem fotografiranju. Teh je pred tem veliko »podelil« tudi Nejčev klubski kolega Alen Šišić, ki je prav tako slavil osmo zaporedno zmago, potem ko je s tehničnim nokavtom premagal Venezuelca Gregoria Marcana (17 zmag, 1 neodločen izid, 11 porazov). Jeziček je na svojo stran dokončno prevesil v četrti rundi, v kateri je dvakrat spravil na kolena tekmeca, ki se je nato le s težavo privlekel do svojega kota, v katerem se je med premorom v znak vdaje znebil svojih rokavic. Ko je 28-letni Ljubljančan prejel naslov medcelinskega prvaka združenja WBF v srednji kategoriji, so ga preplavila čustva. »To je odlična odskočna deska za še večje dvoboje, čim prej se želim boriti tudi za naslov svetovnega prvaka,« je poudaril Šišić.

Enak pas kot Alen, le da v težki kategoriji, si je priboksal tudi neporaženi Mariborčan Djelon Januzaj (7 zmag), ki je s tehničnim nokavtom v tretji rundi ugnal Makedonca Todorčeja Cvetkova (14 zmag, 3 porazi), ring pa je dvignjenih rok zapustil tudi Ljubljančan Andrej Baković, ki je za svojo jubilejno 20. profesionalno zmago (v statistiki ima le dva poraza) v dvoboju supervelterske kategorije z udarcem v telo prisilil k vdaji Madžara Oszkarja Fika (40 zmag, 1 neodločen izid, 38 porazov)

Slovenski derbi v supervelterski kategoriji med Novomeščanom Sašem Vorkapićem (2 zmagi) in Mariborčanom Alešem Drevenškom (2 poraza) je upravičil svoje ime. Borca sta uprizorila spektakularni obračun, v katerem ni manjkalo niti krvi, potem ko je slednji v tretji rundi Dolenjcu z natančnim direktom poškodoval nos in ga poslal na tla. A Vorkapić, ki sicer izhaja iz tajskega boksa, se ni vdal. Ravno nasprotno; z dobljeno četrto rundo je prišel do druge zaporedne zmage. »To se lahko zgodi vsakomur, pomembno je, da se po takšnem udarcu pobereš,« je omenil 31-letni Novomeščan in pred Drevenškom snel kapo za prikazano borbo in mu v isti sapi ponudil možnost revanše.