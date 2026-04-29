KOLESARSTVO

Pogačar dobil prvo etapo dirke po Romandiji, prevzel tudi skupno vodstvo

Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je v cilj po 170,6 km pripeljal v drugi, nekoliko večji skupini, in bil 11.
Tadej Pogačar. FOTO: Fabrice Coffrini Afp
 29. 4. 2026 | 17:54
Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je dobil prvo etapo dirke po Romandiji, ki se je začela in končala v Martignyju, potem ko je bil najboljši po ciljnem sprintu skupine štirih kolesarjev. Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič je v cilj po 170,6 km pripeljal v drugi, nekoliko večji skupini, in bil 11. Pogačar je prevzel tudi skupno vodstvo.

Pogačar že na novi dirki, danes ni bil čisto na vrhu, Roglič v deseterici

Dirka po Romandiji se je v torek začela s kratkim, 3,2 kilometra dolgim prologom v Villars-sur-Glanu, ki jo je najboljši kolesar na svetu začel s šestim mestom. Kolesar ekipe UAE Emirates-XRG je danes razliko naredil na zadnjem vzponu, ko sta mu lahko sledila le Francoz Lenny Martinez (Bahrain-Victorious)in Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), pozneje se je na spustu pridružil še Norvežan Jorgen Nordhagen (Visma-Lease a Bike).

Po spustu je sledilo še dobrih 20 kilometrov do cilja, v ciljnem sprintu pa je imel največ moči v nogah slovenski as, ki je na dirko po švicarskih cestah prišel le dva dneva po zmagi na spomeniku Liege-Bastogne-Liege. Drugi je bil Lipowitz in tretji Martinez. Za Pogačarja je to bila že 113. zmaga v profesionalni karieri in peta letos.

Druga večja skupina je v cilj prišla 21 sekund za vodilno četverico. V njej je bil tudi drugi slovenski adut na dirki Roglič, ki je na koncu osvojil 11. mesto.

Pogačar ima v skupni razvrstitvi dirke sedem sekund prednosti pred Lipowitzem, Martinez zaostaja 16 sekund. Roglič je z zaostankom 32 sekund skupno na šestem mestu.

V četrtek sledi druga etapa, ki bo prav tako razgibana, a brez večjih vzponov. Začela se bo v kraju Rue in po 173,1 kilometra končala v Vucherensu.

