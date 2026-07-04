Pogačar ima po uvodni etapi Toura zaostanek za velikim konkurentom

Danec Jonas Vingegaard je dosegel najboljši posamični čas v ekipni vožnji na čas prve etape kolesarske dirke po Franciji. Na 19,6 km dolgi trasi v Barceloni je bil z ekipo Visma-Lease a Bike za osem sekund hitrejši od Italijana Filippa Ganne (Netcompany Ineos), medtem ko je slovenski as Tadej Pogačar na tretjem mestu zaostal 12 sekund. Čeprav so organizatorji vsakemu posamezniku izmerili svoj čas, je etapna zmaga pripadla celotni ekipi Visma-Lease a Bika, enim od glavnih favoritov na stavnicah pred začetkom uvodnega dejanja Toura. Nizozemska zasedba je bila najhitrejša pri drugem in tretjem vmesnem času, v zadnjem razgibanem delu pa sta dva preostala člana ekipe pripravila teren za Vingegaarda, ki je ciljno črto prečkal pred Ganno.

Emirati, zbrani okoli Pogačarja, so začeli malce rezervirano s slabimi petimi sekundami zaostanka za Ineosom, pred njimi so bili tudi kolesarji Lidl-Treka in Visma-Lease a Bika. V nadaljevanju so emirati vse bolj izgubljali. Na drugem vmesnem času so imeli sedem, na tretjem pa 13 sekund zaostanka. Pogačarja je Mehičan Isaac del Toro pripeljal do vznožja zadnjega klanca, nato pa je slovenski as skušal omejiti škodo. V cilju je zaostal 12 sekund, pri čemer je v zadnjem kilometru proti Dancu na klancu (800 m/7 odstotkov) nadoknadil slabih pet sekund.

Zaostali tudi drugi odlični kolesarji

Zaostali so tudi nekateri drugi kandidati za visoka mesta. Francoski izzivalec Paul Seixas je z Decathlonom ciljno črto prečkal v času 22:26 in je deseti z zaostankom 39 sekund za Vingegaardom, medtem ko je Španec Juan Ayuso (Lidl-Trek) zaostal 16 sekund in je četrti. Še tri sekunde več je zaostal Belgijec Remco Evenepoel z Red Bullom. Ostala Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull), sta delovala kot pomočnika v svojih ekipah. Po informacijah RTV Slovenija je Mohorič celo padel, medtem ko je Tratnik prav tako hitro zaostal.