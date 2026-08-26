Pogačar in Roglič na vrhu tudi po peti etapi

Slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič sta tudi po peti etapi kolesarske dirke po Španiji zadržala vodilna položaja. V cilj 173,3 kilometra dolge etape sta na cilj prišla v glavnini, v boj za vrh pa se nista vmešala. Etapo je dobil kolesar ekipe Visma-Lease a Bike Matthew Brennan, zabeležil je 21. zmago v karieri in drugo na dirki.

Drugo mesto je zasedel Belgijec Jordi Meeus, tretje pa Italijan Vincenzo Albanese. Kolesarska dirka po Španiji je šele v peti etapi prišla v svojo domovino. V prvi španski etapi ni bilo za pričakovati boja kolesarjev za skupni seštevek, saj je vsebovala le en kategorizirani vzpon tretje kategorije. Kolesarje je 29 kilometrov pred ciljem čakal 3,3 kilometra dolg klanec s 6,6 odstotno povprečnim naklonom, jasno je bilo, da kdor ne bo zaostal na tem vzponu, se bo lahko potegoval za zmago v sprintu. Že prej in tudi po njem je bilo nekaj posamičnih napadov, a ekipa vodilnega v skupnem seštevku Tadeja Pogačarja UAE Emirates-XRG je s pomočjo Visme-Lease a bike, ki je očitno upravičeno računala na etapno zmago, brez večjih težav nadzorovala položaj. Pogačar se je vsaj v zadnjem delu etape ves čas držal pri čelu glavnine, v tehnično zahtevnem in dokaj nevarnem sprintu za zmago v mestu Roquetas pa za razliko od druge etape ni sodeloval. Tako kot ne preostali slovenski predstavniki, Pogačar je ciljno črto prečkal kot 50., Roglič je bil 53., Jakob Omrzel 56., vsi drugi Slovenci pa v cilj niso prišli z glavnino.

V skupnem seštevku ima Pogačar tri minute in 21 sekund prednosti pred Rogličem, Španec Enric Mas na tretjem mestu zaostaja tri minute in 31 sekund. Šesta etapa s startom v Alcossebreju in ciljem v Castellu bo spet težja, kolesarje bodo med 177,4 kilometra dolgo vožnjo čakali štirje kategorizirani vzponi, dva druge, eden tretje in zadnji prve kategorije. Po zadnjem vzponu bo še spust in nekaj ravnine.