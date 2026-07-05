Pogačar navdušil s potezo: vsi so pričakovali, da bo danes zmagal on, nato pa je pokazal veliko srce (VIDEO)

Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone (168,5 km) je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 m prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega. Del Toro je slavil jubilejno 30. zmago v karieri in deveto v sezoni.

Pogačar je bil najmočnejši na vzponu, a je v sprintu navkreber Mehičana pustil v ospredju, ta je bil dovolj močan, da je napravil razliko do ostalih, Pogačar pa je odpeljal na drugo stran in izzval tekmece, da poskušajo ujeti del Tora. Toda nihče ni bil dovolj močan, s Pogačarjem pa sta nato skorajda objeta prečkala ciljno črto na prvih dveh mestih. Tretji je bil Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), četrti pa je ciljno črto prečkal Jonas Vingegaard. Danec v zaključku ni imel dovolj moči, da bi sledil dvojcu emiratov, mesto pa je izgubil še proti Evenepoelu. V skupnem seštevku ima Vingegaard še šest sekund naskoka pred Pogačarjem, potem ko je njegova ekipa Visma-Lease a Bike dobila uvodno ekipno vožnjo na čas. Tretji je skupno Evenepoel s 15 sekundami zaostanka, na četrto pa je napredoval del Toro (+0:16).

Tadej Pogačar je bil na današnji etapi v pikčasti majici. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Veliko predrtih gum

Pogačarjevi emirati so se v etapi prvič na čelu glavnine prikazali na najdaljšem današnjem klancu Begues (6 km/5,8 %) in skušali zmehčati noge čim večjemu številu tekmecev za zadnji del trase v Barceloni. Še pred tem je bilo na sprva ozkih cestah pred prihodom v katalonsko prestolnico veliko predrtih gum, na težave sta naletela tako del Toro kot tudi 19-letni Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki je pred začetkom krožne trase dolgo lovil glavnino. Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjem krogu s prečkanjem Montjuica (1,6 km/9,3 %) iz najtežje strani. Večino časa je ritem narekovala ekipa emiratov, pri čemer se je najbolj skrival del Toro.

Taktika je postala jasna v zadnjih 800 m vzpenjanja do cilja, ko sta Mehičan in Slovenec pokazala, da jima v današnji etapi nihče ni bil kos. Mehičan je v izteku čustveno sprejel prvo zmago na francoski pentlji in dolgo ostal v Pogačarjevem objemu. Na dirki nastopata še dva Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull), a sta v službi svojih kapetanov. V ponedeljek bo na sporedu tretja etapa med Granollersom in Les Anglesom (195,9 km), katere usoda pa je za zdaj še pod vprašajem zaradi gozdnih požarov v bližini cilja.