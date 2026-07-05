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DIRKA PO FRANCIJI

Pogačar navdušil s potezo: vsi so pričakovali, da bo danes zmagal on, nato pa je pokazal veliko srce (VIDEO)

Na drugi etapi dirke po Franciji je zmagal Isaac del Toro.
Tadej Pogačar in Isaac Del Toro FOTO: Stephanie Lecocq Afp
Tadej Pogačar in Isaac Del Toro FOTO: Stephanie Lecocq Afp
STA, M. J.
 5. 7. 2026 | 17:47
 5. 7. 2026 | 18:42
2:35
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Mehičan Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Franciji. Na razgibani trasi od Tarragone do Barcelone (168,5 km) je Mehičan slavil, potem ko mu je zmago v zadnjih nekaj 100 m prepustil slovenski as Tadej Pogačar, sicer njegov ekipni kolega. Del Toro je slavil jubilejno 30. zmago v karieri in deveto v sezoni. 

Pogačar je bil najmočnejši na vzponu, a je v sprintu navkreber Mehičana pustil v ospredju, ta je bil dovolj močan, da je napravil razliko do ostalih, Pogačar pa je odpeljal na drugo stran in izzval tekmece, da poskušajo ujeti del Tora. Toda nihče ni bil dovolj močan, s Pogačarjem pa sta nato skorajda objeta prečkala ciljno črto na prvih dveh mestih. Tretji je bil Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), četrti pa je ciljno črto prečkal Jonas Vingegaard. Danec v zaključku ni imel dovolj moči, da bi sledil dvojcu emiratov, mesto pa je izgubil še proti Evenepoelu. V skupnem seštevku ima Vingegaard še šest sekund naskoka pred Pogačarjem, potem ko je njegova ekipa Visma-Lease a Bike dobila uvodno ekipno vožnjo na čas. Tretji je skupno Evenepoel s 15 sekundami zaostanka, na četrto pa je napredoval del Toro (+0:16).

Tadej Pogačar je bil na današnji etapi v pikčasti majici. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp
Tadej Pogačar je bil na današnji etapi v pikčasti majici. FOTO: Anne-christine Poujoulat Afp

Veliko predrtih gum

Pogačarjevi emirati so se v etapi prvič na čelu glavnine prikazali na najdaljšem današnjem klancu Begues (6 km/5,8 %) in skušali zmehčati noge čim večjemu številu tekmecev za zadnji del trase v Barceloni. Še pred tem je bilo na sprva ozkih cestah pred prihodom v katalonsko prestolnico veliko predrtih gum, na težave sta naletela tako del Toro kot tudi 19-letni Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), ki je pred začetkom krožne trase dolgo lovil glavnino. Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnjem krogu s prečkanjem Montjuica (1,6 km/9,3 %) iz najtežje strani. Večino časa je ritem narekovala ekipa emiratov, pri čemer se je najbolj skrival del Toro.

Taktika je postala jasna v zadnjih 800 m vzpenjanja do cilja, ko sta Mehičan in Slovenec pokazala, da jima v današnji etapi nihče ni bil kos. Mehičan je v izteku čustveno sprejel prvo zmago na francoski pentlji in dolgo ostal v Pogačarjevem objemu. Na dirki nastopata še dva Slovenca, Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) in Jan Tratnik (Red Bull), a sta v službi svojih kapetanov. V ponedeljek bo na sporedu tretja etapa med Granollersom in Les Anglesom (195,9 km), katere usoda pa je za zdaj še pod vprašajem zaradi gozdnih požarov v bližini cilja.

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