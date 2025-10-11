Pogačar ni resen: poglejte, kako se je poigral s konkurenco in zmagal (VIDEO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec dirke po Lombardiji, ki spada med največjih pet enodnevnih klasik na svetu. S peto zaporedno zmago po Lombardiji je postal prvi kolesar v zgodovini s tovrstnim dosežkom na enem od spomenikov kolesarstva.

Pogačar je s peto zaporedno zmago po Lombardiji presegel dosežek Italijana Fausta Coppija. Sloviti kolesar obdobja po drugi svetovni vojni je po Lombardiji slavil štirikrat zapovrstjo med letoma 1946 in 1949. Skupaj imata zdaj kot rekorderja po pet zmag po Lombardiji. Nihče drug na ostalih spomenikih ni dobil več kot tri zaporedne izdaje.

Sedemindvajsetletni slovenski as je hkrati postal prvi kolesar v 133-letni zgodovini, ki je v eni sezoni stal na stopničkah vseh petih spomenikov. Sezono teh je Pogačar začel s tretjim mestom v Sanremu, nato je drugič v karieri dobil Flandrijo, bil drugi na Pariz-Roubaixu in še tretjič zmagal v Liegeu.

Svojo sezono je sklenil s peto zmago po Lombardiji in skupno deseto na spomenikih. To pomeni, da je skočil na tretje mesto večne lestvice. Zaostaja le še za Belgijcema Eddyjem Merckxom (19) in Rogerjem De Vlaeminckom (11).

Preverjen recept zadnjih tednov

Današnjo preizkušnjo od Coma do Bergama (241 km) je dobil po preverjenem receptu zadnjih tednov. Tokrat je sam proti 108. zmagi v karieri in 20. v sezoni krenil 36,5 km pred ciljem, nato ujel in se znebil zadnjega ubežnika, ciljno črto pa prečkal 1:48 minute pred tekmeci.

Drugo mesto je zasedel Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), tretje pa Avstralec Michael Storer (Tudor Pro) z zaostankom 3:14 minute.

Na dirki so nastopili še štirje Slovenci, Primož Roglič, Jan Tratnik (oba Red Bull-BORA-hansgrohe), Domen Novak (UAE Team Emirates-XRG) in Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck), ki je bil del uvodne ubežne skupine 14 kolesarjev.