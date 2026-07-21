  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
16. ETAPA

Pogačar ni zmagovalec etape, a to še ničesar ne pomeni: takole je bil pohvaljen s strani tekmecev (FOTO)

Svojo drugo zmago na letošnjem Touru je slavil Belgijec.
FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 Caja Rural - Seguros RGA's Stefano Oldani in action as a person paints at the side of the road during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 Caja Rural - Seguros RGA's Stefano Oldani in action as a person paints at the side of the road during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 Team Jayco AlUla's Luke Durbridge in action as spectators cheer during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 Team Jayco AlUla's Luke Durbridge in action as spectators cheer during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 UAE Team Emirates - XRG's Tadej Pogacar wearing the yellow jersey in action during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 UAE Team Emirates - XRG's Tadej Pogacar wearing the yellow jersey in action during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters
Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 Caja Rural - Seguros RGA's Stefano Oldani in action as a person paints at the side of the road during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 Team Jayco AlUla's Luke Durbridge in action as spectators cheer during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 UAE Team Emirates - XRG's Tadej Pogacar wearing the yellow jersey in action during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
FOTO: Reuters
G. P., STA
 21. 7. 2026 | 19:30
 21. 7. 2026 | 19:34
4:37
A+A-

Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. V vožnji na čas od Eviana do Thonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4:32 minute naskoka pred Evenepoelom.

Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 Team Jayco AlUla's Luke Durbridge in action as spectators cheer during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 Team Jayco AlUla's Luke Durbridge in action as spectators cheer during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Kolesarji so morali na 26,1 km dolgi trasi najprej premagati klanec Larringes (9,7 km/4,2 %), nato pa je sledil zapleten spust in okoli devet kilometrov ravnine ter ob koncu še tehnično zahtevni ovinki do cilja. Najhitreje je z zahtevnim kronometrom opravil Evenepoel s časom 32:19 minute. S tem je bil za 28 sekund hitrejši od Pogačarja (UAE Team Emirates-XRG) in nekoliko zmanjšal zaostanek za še vedno prepričljivo vodilnim Slovencem v skupnem seštevku. Tretji je bil Danec Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) z zaostankom že 1:04 minute.

Sedemindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima po novem 4:32 minute prednosti pred Evenepoelom, na tretjem mestu pa je ostal Mehičan Isaac del Toro, a za svojim ekipnim kolegom pri emiratih zdaj zaostaja že 6:51 minute. Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) na četrtem mestu za Mehičanom zaostaja 20 sekund. Po grdem padcu je moral odstopiti Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je bil dobro na poti, v skupnem seštevku pa je bil pred današnjo etapo peti.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Za Evenepoela je to 76. zmaga v karieri, od tega 26. v vožnjah na čas in tretja v tej disciplini na Touru. Na letošnji francoski pentlji je dobil že nedeljsko gorsko etapo in je prvi izzivalec Pogačarja v seštevku. Evenepoel je sijajno začel današnjo vožnjo na čas in imel po slabih petih kilometrih sedem sekund naskoka pred Pogačarjem. Ta je bolj rezervirano peljal na klancu v primerjavi s trikratnim svetovnim prvakom v kronometru. Belgijec je imel na vrhu 14 sekund prednosti pred Pogačarjem in kar 56 sekund pred Skjelmosejem. Na nevarnem spustu so razlike ostale podobne, Pogačar je pred zadnjimi osmimi kilometri na ravnini zaostajal 16 sekund, nato pa naletel na težave v ovinku, v katerem je padel Lipowitz. S tem je Evenepoel do konca pridobil še malce več in slavil svojo drugo zmago na letošnjem Touru.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

»Bilo je izjemno, veliko ljudi je bilo ob cestah. Da mi je uspelo zmagati na belgijski državni praznik, je še toliko bolj posebno. Slišal sem, da je moj ekipni kolega Lipowitz odstopil, kar da vsemu grenak priokus. Upam, da ni prehudo, Res sem se dobro počutil, pritiskal sem na polno in se moral kar malce držati nazaj na klancu. Tadej je bil zelo impresiven, ves čas je bil blizu. Velik izziv je bil ohranjati prednost pred njim,« je dodal Evenepoel.

»Iskreno sem že odmislil skupno zmago. Osredotočen sem le na svoj položaj. Tadej je na poti do pete zmage in izjemno je, da sem se mu lahko malo bolj približal. V čast mi je dirkati z njim, saj je najbrž največji vseh časov. Zame je že to velik korak naprej in lahko se učim od njega,« je še Pogačarja pohvalil Belgijec.

»Dober dan, ampak malce sem bil razočaran, da sem na vrhu klanca zaostajal za Remcom okoli 15 sekund. Potem sem si rekel, da ne bom tvegal do cilja. V ovinku, v katerem je Lipowitz padel, sem imel slab trenutek. Ovinka si nisem mogel tako dobro ogledati, saj so bili zjutraj tam avtomobili organizatorja. Upam, da je z Lipowtizem vse v redu, žalostno je videti, kako fantje odstopajo,« pa je za organizatorje povedal Pogačar. »Seveda sem startal na zmago, a Remco je olimpijski, svetovni in evropski prvak v vožnji na čas. Toura še ni konec, pred nami je namreč zelo zahteven teden. Prednost je resda dobra, a nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi sleherni dan. Vseeno gremo samozavestni proti koncu tedna,« je še dodal 27-letni vodilni v seštevku.

FOTO: Reuters
FOTO: Reuters

Ostala Slovenca v vožnji na čas nista pritiskala na polno. Jan Tratnik je zasedel 117. mesto, Matej Mohorič pa je bil 146. V skupnem seštevku sta na 89. oziroma 88. mestu. V sredo bo na sporedu razgibana etapa od Chamberyja do Voirona (174,7 km), ki bi lahko pripadla bodisi ubežnikom bodisi sprinterjem.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Tadej Pogačar16. etapadirka po Franciji
ZADNJE NOVICE
20:28
Bulvar  |  Zanimivosti
NENAVADNO

Kanadčanka rodila v spanju in izkušnjo opisala kot »travmatično«

Otroka, ta je bil že njen tretji, so našli na postelji pod odejami.
21. 7. 2026 | 20:28
20:13
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrl razvpiti podjetnik Filip, bogato služil s ponarejenimi testi za covid

V podjetniške vode se je sicer podal že kot srednješolec ter se je ukvarjal z uvozom tekstila iz Kitajske.
21. 7. 2026 | 20:13
20:00
Razno
LUNINE MENE

Vpliv lune od 21. do 28. julija: Luna ta teden prinaša nemir, strast in previdnost

Lunin vpliv bo prinesel čustvena nihanja, počitniške dogodivščine, prebujeno privlačnost in opozorila k večji previdnosti.
21. 7. 2026 | 20:00
19:53
Bulvar  |  Tuji trači
PREOBRAT

Sta Sanjski moški in njegova izbranka spet skupaj? S to potezo sta sprožila val govoric (FOTO)

Pred le nekaj dnevi je Anastasia Kaleb javno potrdila, da sta se s Petrom razšla.
21. 7. 2026 | 19:53
19:30
Šport  |  Tekme
16. ETAPA

Pogačar ni zmagovalec etape, a to še ničesar ne pomeni: takole je bil pohvaljen s strani tekmecev (FOTO)

Svojo drugo zmago na letošnjem Touru je slavil Belgijec.
21. 7. 2026 | 19:30
19:19
Bulvar  |  Tuji trači
IVAN KOVAČ

Hči legendarnega Miša Kovača z dramatičnim opozorilom: »Kristus vas čaka. Imamo zelo malo časa« (VIDEO)

Svojo vero živi intenzivno, pri čemer izpostavlja evharistijo kot središče krščanskega življenja, k sveti maši pa hodi skoraj vsak dan.
21. 7. 2026 | 19:19

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOSTI

Zakaj podjetja izgubljajo posle?

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
10. 7. 2026 | 15:02
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Zakaj se vsakdanje stvari nenadoma zdijo bolj naporne?

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki