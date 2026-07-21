Pogačar ni zmagovalec etape, a to še ničesar ne pomeni: takole je bil pohvaljen s strani tekmecev (FOTO)

Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Franciji. V vožnji na čas od Eviana do Thonona je bil 26-letnik za 28 sekund hitrejši od slovenskega asa Tadeja Pogačarja. V skupnem seštevku še naprej prepričljivo vodi Pogačar, ki ima 4:32 minute naskoka pred Evenepoelom.

Cycling - Tour de France - Stage 16 - Evian-les-Bains - Thonon-les-Bains - Evian-les-Bains, France - July 21, 2026 Team Jayco AlUla's Luke Durbridge in action as spectators cheer during stage 16 individual time-trial REUTERS/Stephanie Lecocq TPX IMAGES OF THE DAY FOTO: Stephanie Lecocq Reuters

Kolesarji so morali na 26,1 km dolgi trasi najprej premagati klanec Larringes (9,7 km/4,2 %), nato pa je sledil zapleten spust in okoli devet kilometrov ravnine ter ob koncu še tehnično zahtevni ovinki do cilja. Najhitreje je z zahtevnim kronometrom opravil Evenepoel s časom 32:19 minute. S tem je bil za 28 sekund hitrejši od Pogačarja (UAE Team Emirates-XRG) in nekoliko zmanjšal zaostanek za še vedno prepričljivo vodilnim Slovencem v skupnem seštevku. Tretji je bil Danec Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) z zaostankom že 1:04 minute.

Sedemindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima po novem 4:32 minute prednosti pred Evenepoelom, na tretjem mestu pa je ostal Mehičan Isaac del Toro, a za svojim ekipnim kolegom pri emiratih zdaj zaostaja že 6:51 minute. Francoz Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) na četrtem mestu za Mehičanom zaostaja 20 sekund. Po grdem padcu je moral odstopiti Nemec Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je bil dobro na poti, v skupnem seštevku pa je bil pred današnjo etapo peti.

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Za Evenepoela je to 76. zmaga v karieri, od tega 26. v vožnjah na čas in tretja v tej disciplini na Touru. Na letošnji francoski pentlji je dobil že nedeljsko gorsko etapo in je prvi izzivalec Pogačarja v seštevku. Evenepoel je sijajno začel današnjo vožnjo na čas in imel po slabih petih kilometrih sedem sekund naskoka pred Pogačarjem. Ta je bolj rezervirano peljal na klancu v primerjavi s trikratnim svetovnim prvakom v kronometru. Belgijec je imel na vrhu 14 sekund prednosti pred Pogačarjem in kar 56 sekund pred Skjelmosejem. Na nevarnem spustu so razlike ostale podobne, Pogačar je pred zadnjimi osmimi kilometri na ravnini zaostajal 16 sekund, nato pa naletel na težave v ovinku, v katerem je padel Lipowitz. S tem je Evenepoel do konca pridobil še malce več in slavil svojo drugo zmago na letošnjem Touru.

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»Bilo je izjemno, veliko ljudi je bilo ob cestah. Da mi je uspelo zmagati na belgijski državni praznik, je še toliko bolj posebno. Slišal sem, da je moj ekipni kolega Lipowitz odstopil, kar da vsemu grenak priokus. Upam, da ni prehudo, Res sem se dobro počutil, pritiskal sem na polno in se moral kar malce držati nazaj na klancu. Tadej je bil zelo impresiven, ves čas je bil blizu. Velik izziv je bil ohranjati prednost pred njim,« je dodal Evenepoel. »Iskreno sem že odmislil skupno zmago. Osredotočen sem le na svoj položaj. Tadej je na poti do pete zmage in izjemno je, da sem se mu lahko malo bolj približal. V čast mi je dirkati z njim, saj je najbrž največji vseh časov. Zame je že to velik korak naprej in lahko se učim od njega,« je še Pogačarja pohvalil Belgijec.

»Dober dan, ampak malce sem bil razočaran, da sem na vrhu klanca zaostajal za Remcom okoli 15 sekund. Potem sem si rekel, da ne bom tvegal do cilja. V ovinku, v katerem je Lipowitz padel, sem imel slab trenutek. Ovinka si nisem mogel tako dobro ogledati, saj so bili zjutraj tam avtomobili organizatorja. Upam, da je z Lipowtizem vse v redu, žalostno je videti, kako fantje odstopajo,« pa je za organizatorje povedal Pogačar. »Seveda sem startal na zmago, a Remco je olimpijski, svetovni in evropski prvak v vožnji na čas. Toura še ni konec, pred nami je namreč zelo zahteven teden. Prednost je resda dobra, a nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi sleherni dan. Vseeno gremo samozavestni proti koncu tedna,« je še dodal 27-letni vodilni v seštevku.

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Ostala Slovenca v vožnji na čas nista pritiskala na polno. Jan Tratnik je zasedel 117. mesto, Matej Mohorič pa je bil 146. V skupnem seštevku sta na 89. oziroma 88. mestu. V sredo bo na sporedu razgibana etapa od Chamberyja do Voirona (174,7 km), ki bi lahko pripadla bodisi ubežnikom bodisi sprinterjem.