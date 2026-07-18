Pogačar ponovno do zmage! Vingegaard pa ponovno ni bil med najboljšo trojico

Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Mulhousa do Le Marksteina (155,3 km) je bil najboljši po samostojnem napadu na zadnjem klancu.

Pogačar je danes dolgo čakal na napad in se proti etapni zmagi odpeljal 1,6 km pred vrhom zadnjega prelaza Haag (11,2 km/7,2 %). Hitro je pridobil 20 sekund prednosti in nato na vrhu planote do cilja še povečal naskok pred zasledovalci. Drugo mesto je z 38 sekundami zaostanka pripadlo Pogačarjevemu ekipnemu kolegu, Mehičanu Isaacu del Toru, ki je v sprintu ugnal Francoza Paula Seixasa (Decathlon CMA CGM). Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je bil četrti, zaostal pa je 44 sekund. V skupnem seštevku ima zdaj Pogačar že 4:30 minute naskoka pred Vingegaardom, na tretjem mestu pa je ostal Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki zaostaja 5:04 minute.

Je že na četrtem mestu večne lestvice

Za Pogačarja je bila to že 25. etapna zmaga na francoski pentlji, s čimer se je na četrtem mestu večne lestvice izenačil s Francozom Andrejem Leducqom. Pred obema so Britanec Mark Cavendish (35), Belgijec Eddy Merckx (34) in Francoz Bernard Hinault (28). Skupno je slovenski as števec zmag v karieri premaknil na 125, od tega je samo letos slavil 17-krat. Na letošnjem Touru je zmagal štirikrat, in sicer v tretji, šesti in deseti etapi. V nedeljo bo na sporedu zelo zahtevna etapa Champagnola do vrha na Plateau de Solaisonu (183,9 km).