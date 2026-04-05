NI MU PARA

Pogačar ponovno kot iz drugega sveta! Osvojil je še en spomenik (VIDEO)

Zmagal je na drugem spomeniku sezone - na dirki po Flandriji. Na večni lestvici zmagovalcev na spomenikih je le še za enim kolesarjem.
Tadej Pogačar FOTO: David Pintens Afp
STA, A. Ka.
 5. 4. 2026 | 16:42
 5. 4. 2026 | 17:18
3:11
A+A-

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec ene največjih enodnevnih dirk na svetu - dirke po Flandriji. Na 278,2 km dolgi trasi med Antwerpnom in Oudenaardejem je znova na klancu Oude Kwaremont strl Nizozemca Mathieuja van der Poela in tretjič osvojil drugi spomenik sezone. Po preverjenem receptu je prihranil dovolj moči, da je na svojem najljubšem tlakovanem klancu strl Van der Poela (Alpecin-Premier Tech), nato pa po Paterbergu zdržal prednost v zadnjih 15 km do cilja. Črto je prečkal 33 sekund pred Van der Poelom, tretje mesto pa je ob prvencu zasedel Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki je zaostal 1:11 minute.

Prvi ključni trenutek se je zgodil že 104 km pred ciljem na Molenbergu, kjer je pospešila ekipa emiratov in že takrat razbila glavnino. Okoli 15 najboljših kolesarjev, med katerimi je bil tudi Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), je nato prišlo na čelo dirke, ob drugem prečkanju Oude Kwaremonta pa je Pogačar prvič pospešil, le van der Poel in Evenepoel pa sta lahko sledila njegovemu ritmu. Nekaj kilometrov kasneje po Paterbergu je odpadel še Evenepoel, kot ob zadnjih dveh zmagah je Pogačar najboljše prihranil za tretje prečkanje Kwaremonta in se 19 km pred koncem znova odpeljal Nizozemcu. Na vrhu Kwaremonta je imel Slovenec šest sekund naskoka, po strmem, a krajšem Paterbergu pa že 16, kar je bilo dovolj, da je v cilju slavil že 111. zmago v karieri in tretjo letos na prav toliko dirkah.

Mathieu van der Poel in Tadej Pogačar v boju za zmago. FOTO: David Pintens Afp
Ob Pogačarju je na dirki nastopilo še pet Slovencev, svojo najboljšo uvrstitev v karieri po Flandriji pa je z osmim mestom in z zaostankom 4:30 minute zabeležil Mohorič. V vlogi pomočnikov so nastopili še Matevž Govekar, Žak Eržen (oba Bahrain-Victorious) ter Jan Tratnik (Red Bull-BORA-hansgrohe) in zadnjič v karieri tudi Luka Mezgec (Jayco AlUla).

Priključil se je sedmerici najboljših

Za Pogačarja je bila to tretja zmaga po Flandriji, s čimer se je na večni lestvici zmagovalcev na vrhu priključil sedmerici, ki ji je to uspelo v 113-letni zgodovini dirke. Trikrat so drugi spomenik sezone dobili Belgijci Achiel Buyse, Eric Leman, Johan Museeuw, Tom Boonen ter Italijan Fiorenzo Magni, Švicar Fabian Cancellara in Van der Poel, ki je nazadnje slavil leta 2024, skupno pa je že sedmič zapovrstjo stal na stopničkah.

Za slovenskega asa je bila to že 12. zmaga na spomenikih oziroma petih največjih enodnevnih klasikah. Letos je prvič dobil dirko Milano - Sanremo, ima pa še tri zmage v Liegeu in pet zaporednih po Lombardiji. Manjka mu le še Pariz - Roubaix, na katerem bo tekmoval naslednjo nedeljo. Na večni lestvici zmagovalcev na spomenikih je Pogačar le še za Belgijcem Eddyjem Merckxom, ki jih je osvojil 19, za sabo pa je pustil še enega Belgijca Rogerja De Vlaemincka z 11. Van der Poel jih je v karieri osvojil osem, s Pogačarjem pa sta osvojila zadnjih 11 spomenikov, od tega Slovenec sedem.

