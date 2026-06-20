Pogačar se ne ustavlja, v Švici tudi danes boljši od močne konkurence

Slovenski kolesar Tadej Pogačar je na dirki po Švici zabeležil še drugo etapno zmago. Potem ko je bil kolesar ekipe UAE Emirates-XRG najboljši v uvodni, je dobil tudi četrto etapo, 23,7 kilometra dolg kronometer v Aarburgu. V tesnem dvoboju je le za 31 stotink sekunde premagal tradicionalnega tekmeca, Nizozemca Mathieua van der Poela.

S sedmimi sekundami zaostanka je tretje mesto zasedel Norvežan Tobias Foss, svetovni prvak v tej disciplini iz leta 2022. Primož Roglič je na ravninski progi zaostal 38 sekund in zasedel 12. mesto. Domen Novak se je uvrstil na 100. mesto, za moštvenim kolegom Pogačarjem je zaostal tri minute in pet sekund.

Pogačar ima pred zadnjo, zahtevno etapo, ki se bo končala na vrhu vzpona, na prvem mestu skupnega seštevka zdaj štiri minute in 22 sekund prednosti pred Ekvadorcem Richardom Carapazom, ki je obdržal drugo mesto. Z zaostankom štirih minut in 27 sekund je tretji Čeh Mathias Vacek, ki se je izkazal s četrtim časom v kronometru. Roglič je napredoval na deveto mesto, za rojakom zaostaja šest minut in štiri sekunde.