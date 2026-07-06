Pogačar z zmago v tretji etapi oblekel rumeno majico vodilnega na Touru (FOTO)

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec tretje etape dirke po Franciji. Na trasi od španskega Granollersa do francoskega Les Anglesa (195,9 km) je slavil po sprintu na krajšem ciljnem klancu. Z 22. etapno zmago na Touru je prevzel tudi rumeno majico vodilnega.

V drugi etapi je rumeno majico nosil Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) in jo v nedeljo še obdržal, potem ko je Pogačar v Barceloni etapno zmago prepustil ekipnemu kolegu, Mehičanu Isaacu del Toru.

Mehičan pa je v tretji etapi s slabimi 3900 višinskimi metri ob koncu pripravil teren za Pogačarjev napad v zadnjih nekaj 100 metrih etape, slovenski as pa je pokazal, da mu na krajših klancih v sprintu navkreber trenutno ni para. Drugo mesto je pripadlo Vingegaardu, tretje pa Ekvadorcu Richardu Carapazu (EF Education-EasyPost).

Za Pogačarja je bila to že 22. etapna zmaga na Touru, s čimer se je izenačil na petem mestu večne lestvice s Francozom Andrejem Darrigadom. Rekorder je Britanec Marc Cavendish, ki je zadnjo od svojih 35 zmag osvojil leta 2024.

Za 27-letnega Slovenca, ki je na dirki po Franciji debitiral pred šestimi leti in se bori za peto skupno zmago, je bila to že 122. zmaga v karieri in 14. to sezono. Z njo je prevzel tudi rumeno majico vodilnega.

V skupnem seštevku ima po treh etapah enak čas kot Vingegaard, a boljše etapne uvrstitve. Tretji je Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), ki zaostaja 23 sekund.

V torek bo na sporedu še ena razgibana etapa na obrobju Pirenejev med Carcassonnom in Foixom (181,9 km) s štirimi kategoriziranimi vzponi. Zadnjega bodo prečkali okoli 35 km pred ciljem.