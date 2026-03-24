Pogačar zmaguje tudi s počenimi vilicami

»Tadeju se ni le odvalil velik kamen od srca, izdrl se mu je tudi trdovraten trn iz pete,« je mehanik ekipe UAE Boštjan Kavčnik orisal, koliko je Tadeju Pogačarju pomenila sobotna prva zmaga na dirki Milano–Sanremo. Kolesarski svet je spremljal njegovo epsko bitko, ki se je začela s padcem 32 kilometrom pred ciljem in se končala z zmagovitim sprintom na Vii Roma. »Običajno smo drugi v ekipi že uro in pol na poti, ko on konča z vsemi obveznostmi po dirki, tokrat smo ga počakali in mu čestitali, preden smo odšli iz Sanrema. Za vse nas je bila to posebna dirka ob drami, ki se je dogajala, za nameček pa je zmagal, čeprav se mu je pri padcu zlomil okvir in je disk drgnil ob zavorno površino,« je Kavčnik spregovoril o podrobnostih, ki jih televizijske kamere niso ujele.

Da je poškodovan okvir njegovega colnaga Y1RS, so se Pogačar in njegova ekipa zavedli šele v cilju. »Poškodovane so bile zadnje vilice, ki na srečo niso popustile. Če bi Tadej vedel, v kakšnem stanju je kolo, se ne bi tako brezkompromisno spuščal, da mu je še Tom Pidcock stežka sledil. To kolo gre zdaj v posebno Tadejevo zbirko, čeprav je poškodovano,« je nadaljeval Kavčnik in dodal, da bi zamenjali kolo, če bi vedeli, da je okvir poškodovan.

Pred Flandrijo spet v Roubaix

Sicer pa je bil Kavčnik s šampionom s Klanca pri Komendi decembra lani in pred nekaj tedni na ogledu trase dirke Pariz–Roubaix, edinega spomenika, ki mu še manjka po zmagi v Sanremu. »Pred dirko po Flandriji bomo opravili še en ogled Roubaixa. Tam smo pridobivali podatke, ki jih športni oddelek potrebuje za izračun, kakšna oprema in nastavitve so optimalne. Tadej se je že odločil, da bo nastopil z modelom Y, s katerim še ni dirkal v Roubaixu. Zato smo velikokrat ponovili vožnjo po kockah, preizkušali smo različne širine gum in tlake v njih. Opremljevalci so nam obljubili, da bomo za to dirko dobili material, prilagojen za vožnjo po kockah,« o tehnološki bitki pred zloglasnim »severnim peklom« pravi Kavčnik.

Kateri še neosvojeni preizkušnji je Pogačar med pripravami posvetil več pozornosti, Sanremu ali Roubaixu? »Na obe se je pripravljal enako zavzeto. Gre za specifični dirki, na katerih moraš občutiti tamkajšnje ceste, ovinke. Tu ne gre le za izbiro boljšega materiala kot minula leta, temveč tudi Tadejevo pripravljenost. In ta je na še višji ravni, kot je bila v preteklosti,« je Boštjan izpostavil ključni dejavnik, ki so ga tekmeci občutili ob njegovih zmagah na dirkah Strade Bianche in Milano–Sanremo.

Že prej najboljši kolesar na svetu se je še izboljšal, za povrh je vrhunsko motiviran in osredotočen na to, da bo 12. aprila (teden dni prej bo v Flandriji lovil tretjo zmago) prvič zmagal še v Roubaixu in dokončal spomeniško zbirko: »V Sanremu je občutil, kje je ta čas konkurenca, že v cilju je bil z glavo v Roubaixu. Takoj po dirki mi je dejal, da potrebuje obročnike in gume, ki jih bo uporabljal tam, saj mora začeti vaditi na njih.«