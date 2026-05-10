Pogačarjeva ekipa v kaosu po množičnem padcu na Giru, Adam Yates odstopil (VIDEO)

V Sofiji se bo danes končal bolgarski del uvoda v letošnjo kolesarsko dirko po Italiji. Pred tretjo etapo, ki se je začela v Plovdivu, je postalo jasno, da dirke zaradi poškodb, posledic padca v drugi etapi, ne bom mogel nadaljevati Adam Yates, kolesar ekipe UAE Emirates, katere člana sta tudi Tadej Pogačar in Domen Novak. Ta je že včeraj izgubila tudi Jaya Vina in Marca Solerja, ki sta bila prav tako vpletena v padec.

Triintridesetletni Yates, brat lanskega zmagovalca Gira Simona, je pri veliki hitrosti na spustu na spolzkem cestišču padel in trčil v ogrado. Čeprav mu je uspelo končati etapo, je za najboljšimi zaostal 14 minut.

»Adam Yates je utrpel hude odrgnine in ureznino levega ušesa. Sprva so ga na kraju samem pregledali zaradi pretresa možganov in mu dovolili nadaljevati, vendar so se pozneje pojavili simptomi zapoznelega pretresa. Ne bo začel tretje etape,« so sporočili iz ekipe, ki je pri skupinskem padcu, v katerem je bilo udeleženih približno 30 kolesarjev, od tega kar pet njihovih, izgubila tudi Vina in Solerja.

»Vine je utrpel pretres možganov in zlom komolca, Soler pa zlom ključnice. Nekaj časa bodo vsi še pod zdravniškim nadzorom, preden bodo odpotovali domov na okrevanje in rehabilitacijo,« so poškodbe opisali pri ekipi, ki jo že vso sezono spremlja smola.

Najprej se je že na dirki po Avstraliji poškodoval Jonathan Narvaez, zdravstvene težave sta imela tudi Isaac del Toro in Joao Almeida, slednji je bil pri ekipi celo predviden za kapetana na Giru, a se po bolezni na dirki ni mogel ustrezno pripraviti.

Vse te težave bodo gotovo vplivale na pripravljenost in tudi sestavo ekip za vrhunec sezone tritedenskih dirk francosko pentljo Tour. Slovenski as Pogačar, ki bo na dirki po Franciji napadal peto zmago, novice zagotovo ne spremlja brez skrbi. Vsi omenjeni so namreč kandidati, da mu pomagajo pri boju z Jonasom Vingegaardom, Paolom Seixasom in drugimi.