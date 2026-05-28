Pogačarjevi in Rogličevi nasledniki se bodo pomerili v Stopičah

Zakaj prav posebno? Zato, ker bo to tudi prvi memorial mladega dolenjskega kolesarja Alena Novaka. O njem smo pisali pred šestimi leti. Zgodba je srce parajoča in sega globoko v srca vseh dolenjskih kolesarjev, ki so doživljali skupaj z njim vso to življenjsko tragedijo. Vendar spominjali se ga bomo tudi po njegovi dobri volji, ki je bila nalezljiva in nasmeha, ki bo tudi s to dirko in vsemi, ki še bodo sledile, odzvanjale v spominu.

Deklice in dečki, ki se ukvarjajo z enim izmed najdražjih športov (ne samo najbolj nevarnim)

Z vzponom Primoža Rogliča in kasneje še s kopico slovenskih kolesarjev, ki krojijo svetovni vrh, med katerimi je tudi sam Tadej Pogačar, že pol desetletja najboljši kolesar na svetu, se nam za podmladek ne gre bati? Ali pač.

Odlična Dolenjska mladina. FOTO: Iztok Vovko

V soboto bo v Stopičah preko 300 najmlajših kolesark in kolesarjev, razdeljenih v C, B in A starostne kategorije.

Da, odkar je Roglič postal svetovna zvezda, se je vpis v slovenske kolesarske klube potrojil, pravijo trenerji. Pogačar je k temu dodal še večji vpis, v ljubljanskem klubu pravijo, da ne vedo še točno kam z vsemi otroki. Število otrok presega zmogljivosti klubov, zato že prihaja do stanja, ki ni zavidanja vredno.

Trenerjev je premalo, finančnih sredstev sploh ni, vse pristane na plečih staršev, ki pa morajo biti precej bogati, da si lahko privoščijo otroka v tem, enem izmed najdražjih olimpijskih športov nasploh. Nič več ni, tako kot je bilo, pravijo starši. V časih socializma je bilo vse zastonj, tudi kolesa in oprema, danes starši plačujejo vse razen bencina za kombije, ki jih vozijo na dirke. Da, plača se tudi vadnina, vsaj 50 evrov, na mesec in kje je denar za kolesa, ki so pregrešno draga, rezervni deli za kolesa, vsa oprema, oblačila, posebna prehrana … In na Dolenjskem je zdaj najhuje, kajti lani so izgubili glavnega sponzorja kluba, novega pa še ni na vidiku.

Trenerji skomigajo z rameni

Vsi trenerji ne sodijo v isti koš, vendar večina jih še danes ni spregledala, da morajo opravljati vsaj dve funkciji namesto ene; današnji trener mora biti poleg še pedagog in pogosto še nadomestni oče. Seveda še šofer in serviser in še pravi švicarski nožek po vrhu. Ampak to dojemajo samo redki. Današnja mladina je precej bolj zahtevna, kot je kdaj koli bila in s tem tudi precej bolj razvajena. Kolesarstvo ni za razvajence? Ta trenerski odgovor ne drži več, kajti bazen motiviranih otrok za šport je v Sloveniji vse bolj in bolj plitek in eden izmed najmanjših v Evropi.

Vsakdo, ki se odloči biti kolesar, mora biti sprejet in negovan po najboljših močeh. Ker je to eden izmed najdražjih, najbolj zahtevnih športov in tudi med najbolj nevarnimi za najmlajše, bo omenjeni bazen kmalu povsem izpraznjen.

Ob sodelovanju Kolesarske zveze Slovenije in KS Stopiče organiziramo 1. Memorial Alena Novaka, cestno dirko, ki bo hkrati tudi državno prvenstvo za deklice in dečke. Tekmovanje bo potekalo na krožni progi dolžine 4,5 km, začetek dirk pa bo ob 12.00. Program dirk:

• DEČKI C – 3 krogi

• DEKLICE A, B in C – 3 krogi

• DEČKI B – 4 krogi

• DEČKI A – 5 krogov

• MLAJŠE MLADINKE in MLAJŠI MLADINCI – 10 krogov Za konec pa še posebno veselje za najmlajše – dirka predšolskih otrok na 200 m dolgi progi. Vabljeni vsi ljubitelji kolesarstva, športa in dobre navijaške energije, da skupaj ustvarimo nepozaben športni dan in počastimo spomin na Alena Novaka. Se vidimo v Stopičah!

Pogačarjev sindrom, kot temu pravimo mi, ki ta šport spremljamo iz najbližjega zornega kota, se bo še razbohotil. In padel v propad, takoj, ko bo Pogijeva doba mimo. Kdo bo potem povlekel slovenski peloton naprej? Ravno kdo izmed teh, ki bodo v soboto v Stopičah na startu državnega prvenstva, na zmagovalnih stopničkah ali pod njimi, vseeno. Pomembno je, da se nikoli ne predajo in nikoli ne odnehajo. Tako kot s svojim bojem za svoje lastno življenje nikoli ni odnehal Alen Novak, štirikratni državni prvak iz dolenjskega kolesarskega kluba. Alenov oče Martin je močno vpet v organizacijo državnega prvenstva v Stopičah. Nekoč je sinu obljubil, da ne bo pozabil na kolesarski šport, danes mu ni težko gledati najmlajših bork in borcev na kolesih, ki s številko na hrbtu hitijo svojim sanjam naproti.

»Danes ob progi ne vidiš samo kolesarske dirke. Vidiš nekaj mnogo več. Vidiš mlade fante in dekleta, ki še vozijo s srcem. Ki poslušajo trenerja. Ki brez vprašanj pomagajo sotekmovalcu. Ki ne vozijo zase, ampak za ekipo. Ki znajo stisniti zobe za drugega. In najlepše je poslušati ob progi, kako navijajo drug za drugega. Iskreno. Glasno. Srčno. Brez foušije, brez ega. Ni pomembno, kdo bo bolj izpostavljen. Ni pomembno, kdo ima boljši dres, dražje kolo ali več sledilcev. Ni pomemben denar, ker ga ni. So pa medalje, ekipni duh, prijateljstvo, odrekanje in nepozabni spomini. In prav zato je užitek spremljati mlade kolesarje v novomeškega kolesarskega kluba, kjer fantje in dekleta, še vedno vozijo v starejših dresih prejšnjega sponzorja, a z ogromnim srcem in ponosom. To je šport v svoji najlepši obliki. To je navdih. To je pravi športni duh. Hvala vsem trenerjem, staršem in predvsem pa mladim dekletom in fantom, ker nas opominjate, kaj šport v resnici pomeni.« Je povedal Iztok Vovko, oče dirkača v kategoriji dečkov.