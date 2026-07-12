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DEVETA ETAPA TOURA

Pogačarjevi poskrbeli za zanimivo etapo, zmagal pa je na koncu nizozemski zvezdnik

Skupno vodstvo je zadržal Tadej Pogačar, ki je bil s svojo ekipo v močni pripeki dolgo časa na čelu glavnine.
Zaključni sprint. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
Zaključni sprint. FOTO: Stephanie Lecocq Reuters
STA, M. J.
 12. 7. 2026 | 17:39
 12. 7. 2026 | 18:02
2:56
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Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) je zmagovalec zahtevne in vroče devete etape kolesarske dirke po Franciji. Na skrajšani trasi od Malemorta do Ussela (154,6 km) je zahtevno etapo skuhala predvsem ekipa okoli slovenskega asa Tadeja Pogačarja, vseeno pa je na koncu slavil eden od ubežnikov.

Malce presenetljivo je veliko dela na čelu skupine najboljših opravila Pogačarjeva ekipa emiratov. Ves čas je na razdalji okoli minute držala močno skupino ubežnikov, nato pa v zadnjih 40 km čelo dirke prepustila nekaterim drugim ekipam. Ekipa Netcompany Ineosa je nato stopnjevala ritem in pred zadnjim kategoriziranim vzponom zaostanek zmanjšala na dobre pol minute, v ospredju pa je med ubežniki pospešil van der Poel in s tremi ostalimi tekmeci znova prednost dvignil na varnih 50 sekund. V sprintu nekoliko navkreber je imel specialist za enodnevne klasike več moči od Norvežana Tobiasa Johannessena (Nor/Uno-X Mobility) in Britanca Toma Pidcocka (Pinarello Q36,5). Za van der Poela je bila to 61. zmaga v karieri in tretja v etapah dirke po Franciji. Prvo je slavil leta 2021, drugo pa lani, ko je nekaj časa nosil tudi rumeno majico.

Skupno vodstvo je zadržal Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), ki je na koncu etape zasedel 11. mesto. Pred prvim prostim dnem ima še naprej 2:42 minute naskoka pred Dancem Jonasom Vingegardom (Visma-Lease a Bike) in 3:27 pred ekipnim kolegom iz Mehike Isaacom del Torom.

Peklenskih 38 stopinj na začetku

Današnja etapa se je začela pri peklenskih 38 stopinjah, vmes pa je temperatura še narasla. Kolesarji so kljub temu od samega začetka dirkali na polno in z različnimi interesi, potem ko so organizatorji dan prej etapo skrajšali zaradi hude vročine v regiji. Ekipa Lidl-Treka je najprej za Danca Madsa Pedersena pripravila teren za vmesni sprint po vsega 14 km, po njem pa je skušalo ogromno kolesarjev priti v ubežno skupino. Trajalo je skoraj 70 km, da se je v ospredju formirala skupina okoli 15 kolesarjev, tudi v nadaljevanju pa je ta razpadala po številnih napadih, medtem ko je tudi Pogačarjeva ekipa močno pritiskala in ni dovolila večje prednosti. Vseeno je bilo vse skupaj premalo v boju za etapno zmago. Ciljno črto je skupina s Pogačarjem prečkala šest sekund za zmagovalcem.

V ponedeljek bo na Touru prost dan, v torek pa bo na vrsti zahtevna deseta etapa od Aurillaca do Le Liorana (166,6 km) s slabimi 4000 višinskimi metri. Gre za ob koncu na las podobno traso, na kateri je leta 2024 v 11. etapi Pogačar po napadu in kasnejšem dvoboju v sprintu ostal brez zmage proti Vingegaardu.

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