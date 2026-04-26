Pogačarju je ponovno uspelo! Po veliki borbi je strl mladega zvezdnika in osvojil še en spomenik (VIDEO)

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec prestižne enodnevne dirke Liege - Bastogne - Liege. Za četrto zmago se je moral pošteno potruditi, saj mu je vse do zadnjega klanca kljuboval mladi Francoz Paul Seixas, ki pa na koncu ni mogel slediti napadom Slovenca.

Pogačar je z novo zmago končal izjemno sezono spomladanskih klasik. Potem ko je dobil Strade Bianche, prvič v karieri Milano - Sanremo, tretjič Flandrijo in bil vnovič drugi na Pariz - Roubaixu, je na večni lestvici po zmagah v Liegeu skočil na drugo mesto. S slavji v letih 2021, 2024 in lani se je zdaj izenačil z Italijanom Morenom Argentinom in Špancem Alejandrom Valverdejem s štirimi zmagami, na vrhu je pred Slovencem le še Belgijec Eddy Merckx s petimi. Merckx ostaja tudi na vrhu večne lestvice po zmagah na največjih petih enodnevnih dirkah (spomeniki) z 19. Pogačar je zdaj pri 13. Ob vseh prej naštetih slavjih ima še pet zmag po Lombardiji (2021 - 2025).

Za današnjo zmago se je boril z 19-letnim Francozom Paulom Seixasom (Decathlon CMA CGM). Slednji je to pomlad prav tako v sijajni formi, že ob svojem prvem nastopu v Liegeu pa je dokazal, da se lahko večino časa kosa z najboljšim kolesarjem zadnjih generacij. Seixas je bil edini, ki je lahko na klancu Redoute sledil močnemu ritmu slovenskega asa, nato pa je moral na zadnjem klancu Roche-aux-Faucons okoli 14 km pred ciljem vendarle priznati premoč Pogačarju. Ta je ciljno črto prečkal 44 sekund pred francoskim najstnikom, tretjeuvrščeni Belgijec Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zaostal 1:42 minute.