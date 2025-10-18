Pogi in Rogla v nedeljo na prav posebni dirki

Za večino najboljših kolesarjev na svetu se je sezona 2025 iztekla konec prejšnjega tedna na dirki po Lombardiji, del karavane pa te dni še izboljšuje svojo statistiko na dirki po Guanxiju na Kitajskem in zadnjih enodnevnih preizkušnjah v Italiji. Dejavna sta tudi še velika slovenska zvezdnika Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki ju jutri čaka krstni kolesarski »masters« v Andori.

Ne gre za uradno dirko, bo pa to prav poseben spektakel z le štirimi udeleženci zvenečih imen. Ob Pogiju in Rogli, ki sta minulo nedeljo priredila vsak svojo dobrodelno preizkušnjo za navijače in podpornike, se ga bosta udeležila še Jonas Vingegaard in Isaac del Toro. Prireditelji so razkrili, da bi moral biti po prvotnem načrtu zraven tudi Remco Evenepoel, ki pa je sodelovanje odpovedal zaradi drugih obveznosti v tem terminu.

Tako bo izpustil četveroboj na dveh trasah. Dva Slovenca, stara 27 in 35 let, 28-letni Danec in 21-letni Mehičan se bodo najprej pomerili na 8-kilometrski gorski vožnji na čas na vzponu na Collado de la Gallina, nato pa bo sledil še 32-kilometrski kriterij po ulicah Andorre-la-Velle (15 krogov, dolgih 2,14 km). V žepni državi v Pirenejih, kjer zaradi ugodne zemljepisne lege in davčne politike živi okoli 150 poklicnih kolesarjev, so želijo z dirko novega formata, v kateri se bo moral vsak tekmovalec zanašati le na svojo moč, spretnost in taktično pretkanost, promovirati kot kolesarska in nakupovalna turistična destinacija.

Dokumentarec bo razkril vse

Neposrednega televizijskega prenosa ne bo, bodo pa o dogodku posneli dokumentarni film, ki bo razkrival številne podrobnosti, ki na drugih dirkah ostajajo javnosti skrite. »Od trenutka, ko bodo Pogačar, Vingegaard, del Toro in Roglič prispeli v Andoro, do njihove vrnitve domov jih bodo skupaj z njihovimi družinami snemali. Tako bodo lahko navijači videli človeško plat kolesarjev in izvedeli, kako se pripravljajo na takšna tekmovanja. Namen je ljudem omogočiti, da dirko vidijo iz drugega zornega kota,« je za belgijski časnik Het Nieuwsblad povedal Betim Budzaku, generalni direktor turistične zbornice Andore in eden od pobudnikov dogodka, ki so ga želeli prirediti že pred dvema letoma, a jim doslej ni uspelo uskladiti koledarja največjih kolesarskih zvezdnikov.

Ob tem je Budzaku pojasnil, da so del Tora, ki po kariernih dosežkih še močno zaostaja za preostalo trojico, vključili, ker so želeli zajeti tudi latinskoameriški trg. Ni pa razkril, kje in kdaj si bo mogoče ogledati dokumentarec o bitki za naslov šampiona šampionov. »Dokumentarec bo na mednarodni pretočni platformi, a še ne smem razkriti, na kateri. To bodo na tej platformi v naslednjih tednih sporočili sami. Končni rezultat bo dokumentarec, dolg od 50 do 55 minut, v obliki serije ali filma, kot jih poznamo z Netflixa, Amazon Primea ali DAZN. Tako bomo uživali dvakrat: najprej v nedeljo na dogodku, nato pa še z dokumentarcem. To bo nekaj zelo ekskluzivnega. Če bo prva izvedba uspešna, bi to lahko postala tradicionalna dirka,« je še povedal Budzaku.

Tovrstni spektakli prinašajo lep zaslužek tudi udeležencem in v javnost so pricurljale le Pogačarjeve številke. Po poročanju Gazzette dello Sport bo najboljši kolesar na svetu za nastop prejel 150.000 evrov, še 50.000 pa za enourno podpisovanje avtogramov.