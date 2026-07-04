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113. TOUR DE FRANCE

Pogi po rumeno majico v formuli ena na dveh kolesih (FOTO)

Slovenski kolesarski šampion prvi dan Toura še ni nosil rumene majice. Rdeči biki bodo v Barceloni pogrešali Primoža Rogliča.
Tadej Pogačar je v Barceloni najbolj zaželen kolesar pri navijačih. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Tadej Pogačar je v Barceloni najbolj zaželen kolesar pri navijačih. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

1 Etapa Tour 2026 FOTO: Gm

1 Etapa Tour 2026 FOTO: Gm

2 Etapa Tour 2026 FOTO: Gm

2 Etapa Tour 2026 FOTO: Gm

»Vesoljske« čelade so nepogrešljiv del opreme v vožnji na čas. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

»Vesoljske« čelade so nepogrešljiv del opreme v vožnji na čas. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Colnago TT2 je letošnja največja tehnološka pridobitev ekipe UAE. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Colnago TT2 je letošnja največja tehnološka pridobitev ekipe UAE. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

Tadej Pogačar je v Barceloni najbolj zaželen kolesar pri navijačih. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
1 Etapa Tour 2026 FOTO: Gm
2 Etapa Tour 2026 FOTO: Gm
»Vesoljske« čelade so nepogrešljiv del opreme v vožnji na čas. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Colnago TT2 je letošnja največja tehnološka pridobitev ekipe UAE. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Miha Hočevar
 4. 7. 2026 | 07:31
6:07
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Odštevanja je konec, danes se bo v Barceloni začel 113. Tour de France, na katerem bo Tadej Pogačar (UAE) lovil zgodovinsko peto zmago. Bo že prvi dan oblekel rumeno majico? Spektakularen uvod s ciljem pri Olimpijskem stadionu na Montjuicu mu to omogoča. O prvem vodilnem na dirki bo odločala 19,6-kilometrska ekipna vožnja na čas, kakršne na veliki pentlji še nismo videli.

Čas je za kolesarsko formulo ena, najboljše ekipe na svetu so se po tehnološki plati najbolj posvetile prav tej preizkušnji. Aerodinamika koles, čelad in kombinezonov je do potankosti izmerjena v vetrovnikih, s koles so, kjer je bilo to le mogoče, odstranili vsak odvečni gram teže. Tudi pri Pogačarjevi ekipi UAE, ki je v ta namen letos začela uporabljati novo kronometrsko »orožje«, Colnagovo kolo TT2.

»To je največja Colnagova letošnja novost v tekmovalnem kolesarstvu. Skoraj za en kilogram je lažje od predhodnika TT1. Aerodinamika je ostala na podobni ravni, tako da je to za nas kar velik napredek. Posebej za vožnje na čas, na katetrih je treba premagovati veliko višinskih metrov,« je o veliki pridobitvi za Pogačarja in njegove moštvene kolega spregovoril mehanik ekipe UAE Boštjan Kavčnik.

Boj 50-milijonskih proračunov

Danes bomo bržkone spremljali boj najbogatejših ekip, takšnih, ki premorejo 50- ali več milijonske letne proračune in si tako pri razvoju opreme kot privabljanju najboljših kolesarjev lahko privoščijo več kot druge.

Poleg UAE v to kategorijo sodijo še Visma Lease a Bike Jonasa Vingegaarda in Red Bull Bora Hansgrohe Remca Evenepoela in Floriana Lipowitza ter Netcompany Ineos, ki ga po poškodbi lani četrtouvrščenega Oscarja Onleyja vodi Egan Bernal. Kolumbijec, ki je Tour dobil leta 2019, letos ne sodi v ožji krog kandidatov za končno zmago, vseeno pa stavnice njegovo moštvo postavljajo za prvega favorita uvodne vožnje na čas.

»Vesoljske« čelade so nepogrešljiv del opreme v vožnji na čas. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
»Vesoljske« čelade so nepogrešljiv del opreme v vožnji na čas. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

V svojih vrstah ima med drugimi dva od treh najboljših kronometristov na svetu, Filippa Ganno in Joshuo Tarlinga, ki pa vendarle ne bosta tekmovala, kot sta najbolj vajena. Tokrat ne gre za klasično ekipno vožnjo na čas, v kateri se čas vsake ekipe zaustavi, ko ciljno črto prečka njen četrti ali peti kolesar, ter bolj kot ne odloča kolektivna moč. Dosežek ekipe bo postavil prvi v cilju, kar odpira možnosti za številne taktične scenarije.

Vsaka ekipa se bo morala odločiti, kako razporediti moči pomočnikov, pa tudi, kako daleč pred ciljem v ogenj poslati prvega moža. Trasa v Barceloni je bolj kot ne ravninska 16 kilometrov, vse do vzpona na Montjuic, na katerem se lahko zaradi dokaj rahlega naklona (1,1 km, 5,1 odstotni povprečni naklon) dobro odrežejo tudi specialisti za kronometer. Po kratkem spustu sledi ciljni vzpon do Olimpijskega stadiona (800 m, 7 %), na katerem se bodo proti cilju izstrelili kapetani ekip.

1 Etapa Tour 2026 FOTO: Gm
1 Etapa Tour 2026 FOTO: Gm
2 Etapa Tour 2026 FOTO: Gm
2 Etapa Tour 2026 FOTO: Gm

Pogačarjevi zadnji na start

Uvodno ekipno vožnjo na čas bo ob 17.05 odprla španska zasedba Caja Rural, ekipe pa si bodo na startu sledile v petminutnih presledkih. Bahrain Victorious Mateja Mohoriča bo startal kot 16. od 23 ekip ob 18.20. Kot zadnje bodo na 19,6 kilometrsko progo šle ekipe kandidatov za končno zmago, Red Bull Bora Hensgrohe z Remcom Evenepoelom, Florianom Lipowitzem in Janom Tratnikom ob 18.45, Visma Lease a Bike z Jonasom Vingegaardom ob 18.50, UAE s Tadejem Pogačarjem pa ob 18.55.

Vsi za Tadeja, Tadej za vse

Pred štartom nobena od ekip ni želela preveč razkriti o tem, kako se bo lotila te preizkušnje, svetovni in olimpijski prvak v vožnji na čas Evenepoel pa ni skrival želje po zmagi in prvi rumeni majici na Touru. »Želimo zmagati v ekipnem kronometru in prvi dan obleči rumeno majico. Potem si oba z Lipowitzem želiva biti na končnem odru za zmagovalce Toura. Če to naredimo na dober način, brez negativne energije, bo to dobro za ekipo,« je povedal belgijski zvezdnik.

Colnago TT2 je letošnja največja tehnološka pridobitev ekipe UAE. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters
Colnago TT2 je letošnja največja tehnološka pridobitev ekipe UAE. FOTO: Stephanie Lecocq/Reuters

»Rdeči biki«, ki bi jim na tej preizkušnji bržkone prav prišel tudi Primož Roglič, kronometrski olimpijski prvak iz leta 2021, bodo gotovo pod posebnim drobnogledom. V dirko gredo z dvema na papirju enakovrednima kapetanoma, taktika ekipe in razplet uvodne etape pa bosta razkrila, kakšna je hierarhija med Evenepoelom in Lipowitzem. Tudi UAE ima dva močna aduta, ob Pogačarju še Isaaca del Tora, a tu je hierarhija razjasnjena. Vsi za Pogačarja, Pogačar za vse.

Še nikoli rumen prvi dan

Nekoč so bile moštvene vožnje na čas pogosteje sestavni del Toura. Nazadnje so jo odpeljali v drugi etapi leta 2019 v Bruslju, kjer je zmagala Jumbo Visma, sicer pa se je nazadnje Tour z moštveno preizkušnjo začel daljnega leta 1971. Nikoli pa na njem še niso dirkali s sedanjim tekmovalnim formatom. Prirediteljica Toura, agencija ASO, ga na dirki Pariz–Nica preizkuša od leta 2023, umestili so ga tudi v eno od generalk za letošnji Tour, nekdanjo dirko po Dofineji, ki se zdaj imenuje Tour de Auvergne Rhone Alpes.

Ob odsotnosti Vingegaarda je zmagala Visma Lease a Bike, najboljši čas pa je postavil Matteo Jorgenson. Če bo zmagala ekipa UAE s Pogačarjem na čelu, bo slovenskemu šampionu uspelo nekaj, kar mu doslej še ni – obleči rumeno majico že prvi dan Toura. Najbližje temu je bil s tretjima mestoma v Københavnu 2022 in Bilbau 2023. Stavnice sicer napovedujejo zmago ekipe Netcompany Ineos (prvi v cilju naj bi bil Kevin Vauquelin) pred UAE, Red Bullom Boro Hansgrohe in Vismo Lease a Bike.

 

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