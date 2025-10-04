Poglejte, kako ga je Šeško danes dal, za zaključek pa naredil še nebeški skok (VIDEO)

Nogometaši Manchester Uniteda so v 7. krogu angleškega prvenstva na Old Traffordu premagali Sunderland z 2:0, Leeds pa je na Elland Roadu klonil proti Tottenhamu z 1:2. Slovenski reprezentant Benjamin Šeško je dosegel drugi gol za zasedbo iz Manchestra, njegov reprezentančni soigralec Jaka Bijol pa je poraz Leedsa spremljal na rezervni klopi.

Rdeči vragi iz Manchestra so dosegli tretjo zmago v elitnem angleškem ligaškem tekmovanju. Po Burnleyju in Chelseaju so premagali še povratnike na veliko sceno iz Sunderlanda, Šeško pa se je na drugi zaporedni tekmi vpisal med strelce, potem ko je pred tednom dni v Londonu premierno zadel proti Brentfordu.

Izbranci portugalskega trenerja na domači klopi Rubena Amorima so povedli v osmi minuti po golu Masona Mounta. Do odhoda na veliki odmor so imeli absolutno premoč na igrišču, v 31. minuti pa se je v petmetrskem prostoru sijajno znašel Šeško in povišal na 2:0. V spodnjem videu je njegov gol pri 1:02.

V izdihljajih prvega polčasa je Var glavnemu sodniku Stuartu Attwellu svetoval ogled domnevnega prekrška slovenskega napadalca v svojem kazenskem prostoru, a se ta ni odločil za enajstmetrovko. Domača zasedba je imela v drugi polovici tekme bolj ali manj vse zadeve pod nadzorom, po nepopolnem krogu pa je na lestvici napredovala na osmo mesto v 20-članski ligi.

Brez debitantskega nastopa

Bijol tudi v sedmem krogu premier league ni debitiral za Leeds po prihodu iz Vidma. Njegova ekipa je zabeležila prvi poraz na domačem igrišču po lanskem septembru, potem ko je danes izgubila proti Tottenhamu. Za londonsko ekipo sta zadela Francoz Mathys Tel (23.) in Ganec Mohammed Kudus (57.), za gostitelje pa Švicar Noah Okafor (34.).

Londonski Arsenal je pred domačimi gledalci ugnal mestnega tekmeca West Ham z 2:0 in se po nepopolnem krogu prebil na prvo mesto na razpredelnici. Za Arsenal je prvi gol dosegel Declan Rice (38.), zmago pa je v drugi polovici tekme potrdil Bukayo Saka (67./11 m).

Bournemouth je na petkovi uvodni tekmi kroga ugnal Fulham s 3:1, nedeljski pari pa so Aston Villa - Burnley, Everton - Crystal Palace, Newcastle - Nottingham Forest, Wolverhampton - Brighton in Brentford - Manchester City.