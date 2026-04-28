DREVI V PARIZU

Polfinale lige prvakov: finale pred finalom, na trnih tudi Čeferin

Polfinale lige prvakov bodo odprli nogometaši PSG in Bayerna. Drevi v Parizu le prvo dejanje, v sredo v boj Atletico in Arsenal.
Angleški napadalec Harry Kane bo eden glavnih adutov Bayerna v Parizu. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Trener PSG Luis Enrique želi ubraniti lanski naslov evropskih prvakov. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Hviča Kvarachelia bi rad zabil gol tudi Bayernu. FOTO: Sarah Meyssonnier/Reuters

Jernej Suhadolnik
 28. 4. 2026 | 07:31
4:36
A+A-

Finale pred finalom? Privrženci lige prvakov nestrpno pričakujejo današnji (21.00) prvi polfinalni večer v najmočnejšem nogometnem tekmovanju na svetu. Prizorišče bo štadion Park princev v Parizu, tekmeca mogočna kluba PSG in Bayern, razplet dvoboja pa nepredvidljiv. Bomo videli, ali bo v resnici tako, vsaj na papirju bo zmagovalec tega dvoboja papirnati favorit tudi 30. maja v Budimpešti, ko se bo v finalu meril z boljšim iz para Arsenal – Atletico.

Če bi prisluhnili stavnicam, lahko pričakujemo finale Arsenal vs. Bayern, toda dotlej je še daleč. Parižani branijo naslov evropskega prvaka, trenutna forma Atletica pa je v primerjavi z Arsenalovo za razred boljša – gotovo lahko dobimo tudi povsem drugačen finale od pričakovanj.

Bayern 70 let starejši

Prvo četrtino odgovora bomo dobili drevi v francoski metropoli. PSG vs. Bayern je gotovo spopad najvišje nogometne kategorije, ki prinaša s seboj marsikateri spomin. Četudi gre za kluba z različno tradicijo – Bavarci so ustanovili svojo institucijo natančno 70 let pred Parižani – in različno bogato tekmovalno zgodovino, sta Bayern in PSG samo v zadnjih treh sezonah odigrala pet medsebojnih tekem; štiri so pripadle Nemcem, ena Francozom.

Trenerja Luis Enrique in Vincent Kompany sta konec tedna poslala v ogenj »rezervni« enajsterici in zmagala, spektakularno je bilo predvsem v Mainzu, kjer je Bayern po prvem polčasu zaostajal z 0:3, nato pa – z aktiviranjem nekaterih udarnih mož – zmagal s 4:3! Mainz je bila torej zaman prednost in je bil tako eden od le štirih klubov, ki so v tem tisočletju že vodili s tremi goli prednosti proti Bayernu po prvem polčasu.

V napadu Kane in Dembele

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvarachelia; trener: Luis Enrique (55); Bayern (4-2-3-1): Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Diaz; Kane; trener: Vincent Kompany (40).

Kdo naj bi določil zmagovalca sosedskega spopada v polfinalu lige prvakov? PSG premore 1,21 milijarde evrov vredno ekipo, v kateri prednjačijo 26-letni vezist Vitinha, 21-letni vezist Joao Neves, 28-letni »centerfor« Ousmane Dembele in dva aduta s kril: na levem 25-letni Hviča Kvarachelia, na desnem 20-letni Desire Doue.

Bayern (969 milijonov €)? V ospredju je 24-letni krilni velemojster Michael Olise (140 mio €), ob veteranu Harryju Kanu pa bosta nevarna za Parižane tudi 23-letni Jamal Musiala in 29-letni Luis Diaz. Ključne bitke so vedno v zvezni vrsti; tam bosta igrala nemška reprezentanta Aleksandar Pavlović in Joshua Kimmich.

»Pariz kot branilec naslova je za nas najtežji možni izziv v ligi prvakov. Toda tu se ne želimo ustaviti. Pred nami so odločilni tedni sezone,« je prepričan Bayernov trener Kompany. Enrique? »Lani so vsi menili, da zaradi mladosti ne moremo osvojiti lige prvakov. Zdaj vedo, da smo prvaki, vendar moramo še napredovati. To je naš cilj.«

V resnici se obeta navijačem več zanimivih neposrednih dvobojev. Morda bo v ospredju merjenje moči med kapetanom PSG in prvim ostrostrelcem Bayerna. Marquinhos bo s 120. nastopom v ligi prvakov izenačil brazilski rekord legendarnega Roberta Carlosa, toda slavje mu lahko prepreči Harry Kane. Odlični angleški napadalec je zabil vsaj en gol na zadnjih petih tekmah v tem tekmovanju in že kotira pri osebnem rekordu 12 golov v tej sezoni. V tem dvoboju bo na trnih tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin. Če odmislimo njegov nastop v prvi bojni liniji in doprinos nekaterih drugih akterjev (navijači, del politike, vse evropske inštitucije), sta bila prav PSG in Bayern pred petimi leti glavna podpornika Uefe v boju z dvanajsterico uporniških klubov.

969 milijonov evrov velja na trgu igralski kader Bayerna, 1,21 milijarde evrov igralski kader Parižanov.

Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
