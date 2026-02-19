Poplatnik v izdihljajih Celjanom priigral zmago na Kosovu

Galerija
Nogometaši Celja so na prvi tekmi kvalifikacij za osmino finala konferenčne lige v gosteh premagali kosovsko Drito s 3:2 (2:0). Povratna tekma bo prihodnji četrtek ob 18.45 v Celju.
Celjani so v Prištino odpotovali odločno, trener Ivan Majevski, ki je ekipo vodil na prvi evropski tekmi po odhodu Alberta Riere, je odločno napovedal, da jih zanima le zmaga. Celjani so bili v vlogi favorita, tudi po Transfermarktu imajo vrednejšo ekipo od Kosovcev in v prvem polčasu je kazalo, da bodo brez težav prišli do želene zmage. V drugem pa so popustili, tekmecu dovolili izenačenje, v izdihljajih pa le prišli do zmagovitega gola Mateja Poplatnika. Zmagovalca slovensko-kosovskega dvoboja v osmini finala marca čakata ali praška Sparta ali atenski AEK.
Oslabljeni domačini so odločno odprli tekmo in si že v šesti minuti pripravili prvo veliko priložnost, a je celjska obramba zdržala. Celjani, ki so prav tako pogrešali nekaj pomembnih igralcev, so povedli v 19. minuti, ko je po kotu zadel Armandas Kučys. Gostje so imeli več žoge, tik pred odmorom pa po novi prekinitvi povišali na 2:0, saj je po nespretnem posredovanju domačih v mrežo zadel Milot Avdyli.
V drugem polčasu so domači pritisnili in v 59. minuti prek Blerima Krasniqija znižali. Celjani so delovali negotovo, Drita pa je v 75. minuti po strelu Liridona Balaja izenačila na 2:2. Ko je že kazalo na remi, so Celjani v zadnjih trenutkih sodniškega dodatka izpeljali odločilno akcijo. Rudi Požeg Vancaš je podal, Poplatnik pa z glavo zadel za zmago.