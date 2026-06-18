Popoln razpad BiH po rdečem kartonu, Švicarji s štirimi goli potopili Zmaje

Nogometaši Švice so po razočaranju in remiju s Katarjem v uvodnem krogu svetovnega prvenstva danes vendarle prišli do prve zmage. V Los Angelesu so premagali Bosno in Hercegovino s 4:1.

Švicarji, ki so po prepričljivih predstavah v kvalifikacijah prišli samozavestni na svetovno prvenstvo, so se dolgo mučili z reprezentanco BiH. Ta se je tudi tokrat - podobno kot v prvem krogu proti Kanadi, ko je iztržila 1:1, večino tekme branila in bila vse do zadnjih dvajsetih minut v igri za točko. Ključna je bila menjava švicarskega trenerja Murata Yakina v 71. minuti. V igro je poslal najmlajšega člana reprezentance, 20-letnega Johana Manzambija, ki je le tri minute kasneje zadel v polno. Žogo je sredi kazenskega prosta dobro zadel in premagal vratarja Nikola Vasilja.

BiH, ki ni izgubila na prejšnjih devetih tekmah, je v zaključku dvoboja zaradi rdečega kartona ostala brez branilca Tarika Muharemovića, kar je Švica kaznovala še s tremi zadetki. Najprej sta bila natančna Ruben Vargas in še enkrat Manzambi, tik ob zaključku pa je z enajstih metrov natančno meril še Granit Xhaka. Častni gol za BiH je v tretji minuti sodnikovega podaljška dosegel 21-letni Ermin Mahmić, ki je v igro prišel dve minuti prej. To je bil hkrati njegov prvi zadetek v dresu članske reprezentance.

FOTO: Frederic J. Brown Afp

FOTO: Daniel Cole Reuters

FOTO: Daniel Cole Reuters

Druga tekma drugega kroga v skupini B med Kanado in Katarjem se bo začela ob polnoči v Vancouvru. V petek sledita še srečanji Mehika - Južna Koreja ob 3. zjutraj po našem času ter ZDA - Avstralija ob 21. uri.