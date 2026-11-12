Popolna tekma zlatega kapetana

Šest metov iz igre, šest zadetkov in druga zaporedna evropska zmaga Cedevite Olimpije. Ljubljančani so v Rostocku slavili z 88:71, prvo strelsko ime večera pa je bil Urban Kroflič. Kapetan slovenske reprezentance do 20 let, ki je poleti v Stožicah osvojila zlato kolajno, je v slabih 25 minutah dosegel 18 točk ter dodal po štiri skoke in asistence. Zadel je oba poskusa za dve točki in vse štiri trojke.

Po petih porazih na začetku evropskega pokala so zmaji v sedmem kolu prišli do druge zmage, v vseh tekmovanjih pa uspešni niz podaljšali na štiri tekme. »To je bila naša najboljša tekma v sezoni. Tako v obrambi kot v napadu. Zmago smo si res zaslužili,« je ocenil trener Zvezdan Mitrović, ki je ključ do uspeha videl v agresivni obrambi po vsem igrišču.

27 je znašal statistični indeks Urbana Krofliča.

Olimpija je ob polčasu vodila s 50:41, v tretji četrtini pa ušla za 19 točk. Ko so se gostitelji v zadnjem delu približali na 62:70, so Ljubljančani odgovorili z delnim izidom 10:4 in preprečili napeto končnico. Krofliču je s 16 točkami sledil Rihards Lomažs, ki se je vrnil po poškodbi, Matthew Hurt jih je prispeval 12.

»Za nami je težek začetek sezone, predvsem v evropskem pokalu, a iz tekme v tekmo napredujemo, igramo vse bolje in upamo, da bomo tako tudi nadaljevali. To je bila prava ekipna zmaga, h kateri je vsak prispeval svoj delež tako v obrambi kot v napadu,« je poudaril Kroflič. Njegov večer je bil brez zgrešenega meta iz igre, uspeh Ljubljančanov pa dovolj prepričljiv, da so se po tesni zmagi nad Tortono tokrat izognili negotovemu razpletu.

Za Ljubljančane je bila to tudi prva gostujoča zmaga v sezoni. S po dvema zmagama in petimi porazi so se izenačili z Rostockom, pot do četrtega mesta in izločilnih bojev pa ostaja odprta. V nedeljo jih v ligi ABA čaka Crvena zvezda v Beogradu, 18. novembra v Stožice prihaja Burgos. Mitroviću skrbi povzroča Noah Kirkwood, ki je zaradi bolečin v preponi tekmo končal predčasno.