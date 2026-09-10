Pozor, Beni bo spet slišal pesem lige prvakov

Benjamin Šeško ne bo imel velikih oči, ko bo nocoj (21.00) predvidoma začel tekmo proti Sabahu. Liga prvakov mu ni nekaj novega, v njej je odigral že 28 tekem, 12 s Salzburgom in 16 z Leipzigom, pri katerem je dosegel vseh šest golov. Ampak liga prvakov na Old Traffordu, gledališču sanj, bo vseeno nekaj posebnega za 23-letnega Radečana, ki je lani v Manchester United prišel ravno zato, da rdeče vrage popelje nazaj med elito. To mu je uspelo, zdaj je čas za lov na izločilne boje.

Resnici na ljubo, Šeško je bil strelec tudi za Salzburg, in sicer na dveh kvalifikacijskih tekmah proti Brøndbyju, ko je avgusta 2021 rdečim bikom pomagal priti med najboljše. Nazadnje je v ligi prvakov igral januarja 2025 ob porazu Leipziga v Gradcu. Še dalj časa je na ligo prvakov čakal Manchester United. Njegova zadnja tekma je bila 12. decembra 2023, ko je izpadel po porazu pri Bayernu z 0:1 in se poslovil kot zadnjeuvrščeni v skupini. Torej bo tekma s Sabahom prva v ligi prvakov po 1003 dneh!

Liga prvakov FOTO: Zx

Vrnitev bi bila težko bolj ugodna, Sabah je novinec med elito in klasični »avtsajder«. To bo na papirju daleč najbolj ugoden tekmec za 20-kratne angleške prvake, ki jim žreb ligaškega dela v Monaku nikakor ni bil naklonjen. Naslednji tekmeci bodo Atletico Madrid, Como, Roma, Sporting, Leipzig, Bayern in Villarreal. Vsi prihajajo iz najboljših šestih evropskih lig na Uefini lestvici. Podobno neugoden žreb je imel samo še mestni tekmec Manchester City.

Nazadnje zadel s klopi

Manchester United se torej vrača proti enemu od najmanj pričakovanih novincev v tem tekmovanju, a za Šeška to predstavlja idealno priložnost, da se izkaže in trenerja Michaela Carricka prisili, da posluša glas ulice in strokovnih komentatorjev ter Slovenca redno uvršča v začetno enajsterico. V tej sezoni Beni še ni začel, nazadnje je vstopil s klopi in zadel v 88. minuti nedeljske tekme z Evertonom za vodstvo z 2:1. A ni bilo dovolj za zmago z zadnjim dotikom žoge na tekmi so gostitelji osvojili točko.

United je bil zelo rezerviran v poletnem prestopnem roku v primerjavi z glavnimi tekmeci, s posoje v Barceloni se je vrnil Marcus Rashford. Okrepitve so bile Carlos Baleba (Brighton, 81,6 mio €), Andrey Santos (Chelsea, 58.3 mio €) in Youri Tielemans (Aston Villa, 40,8 mio €). Odšla sta Casemiro in vratar Andre Onana. Tako je klub zašel v rdeče številke za 120 milijonov evrov brez odmevnega nakupa. S takšnim pristopom vodstva bo težko ubranil tretje mesto v premier league iz prejšnje sezone. Na prvih treh tekmah je vpisal zmago, remi in poraz proti novincu Hullu.

Za Leipzig je dosegel šest golov v ligi prvakov. FOTO: Lisi Niesner /Reuters

Kakor koli že, Šeško naj bi nocoj zaigral v vrhu napada, vprašljiv je nastop Rashforda, ki je lažje poškodovan. Za Šeškom naj bi bili napadalno aktivni Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes in Matheus Cunha. Alternativi v napadu sta praktično samo še Joshua Zirkzee in krilni igralec Amad Diallo. Mnogi poznavalci menijo, da bi moral imeti Šeško ob sebi še enega klasičnega napadalca.

Elito je prvič izkusil v dresu Salzburga. FOTO: Leonhard Foeger /Reuters

28 tekem je doslej v ligi prvakov odigral Benjamin Šeško.

6 golov je dosegel za Leipzig.

1003 dni je Manchester United čakal na vrnitev v elito.

Sove polne samozavesti

Sabaha sicer nikakor ne gre podcenjevati. Azerbajdžanski klub je bil ustanovljen šele leta 2017 in prihaja na Old Trafford poln samozavesti, potem ko je doma z zanesljivih 5:0 (Joy-Lance Mickels hat-trick) premagal ekipo Zira FK in ima devet točk s treh tekem. Sabah je imel dramatične kvalifikacije, v katerih je izločil The New Saints (Wales), KuPS (Fin), Aarhus (Dan) in Hapoel Be'er Shevo (Izr). Ekipa Litovca Valdasa Dambrauskasa je dobila šest od osmih kvalifikacijskih tekem. Sove, kot jih kličejo, bodo pravšnji test za United, ki je dobil le eno od zadnjih sedmih tekem v ligi prvakov.